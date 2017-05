Za intervencijska vozila na Ptuju bo odprt tudi most za pešce

Glavni ptujski most bo zaprt leto dni

23. maj 2017 ob 19:09

Ptuj - MMC RTV SLO/STA

Vodstvo ptujske občine se je s predstavniki ministrstva za infrastrukturo dogovorilo, da ob zaprtju glavnega mostu v mestu omogočijo dodatno intervencijsko pot čez most za pešce.

Napovedana enoletna popolna zapora zaradi obnove glavnega ptujskega mostu v najstarejšem slovenskem mestu še naprej buri duhove. Ta je napovedana od 3. julija naprej.

Predstavniki Pomgrada so na današnjem sestanku predstavili elaborat prometne ureditve v času rekonstrukcije mostu, do njega pa so se opredelili predstavniki upravljavca cest, policije, mestnega redarstva, gasilcev, civilne zaščite in zdravstvenih organizacij.

Kot je po sestanku povedal vodja sektorja za investicije za ceste na direkciji za infrastrukturo Tomaž Wilenpart, bo popolna zapora prometa prek mostu čez Dravo veljala od 3. julija, obvoz za vsa vozila pa bo predvidoma do 30. septembra 2018 potekal prek Puhovega mostu. Pešcem in kolesarjem bo na voljo še brv.

Obvozi urejeni

Sicer pa so na zahodnih vpadnicah ukrepi predvideni še na avtocestnem priključku Hajdina, od koder bo promet začasno preusmerjen do priključka Draženci, kjer že zdaj signalizacija pelje v središče mesta prek Puhovega mostu.

Za vozila, ki prihajajo s severa in iz smeri Kidričevega, je predviden obvoz proti centru do obstoječega križišča z Zagrebško cesto, na vzhodni strani zapore mostu čez Dravo pa je v križišču Osojnikove z Ormoško cesto promet proti Hajdini speljan po Ormoški do krožnega križišča s Puhovo ulico ter nato prek Puhovega mostu.

Zahtevali uporabo mostu za pešce

Predstavniki mestnih intervencijskih služb so poudarili predvsem težavo nujnih voženj prek Puhovega mostu, kot predvideva elaborat, zato je ptujski župan Miran Senčar zahteval uporabo mostu za pešce za primere nujnih voženj.

Z direkcijo so se tako danes dogovorili, da bodo elaborat dopolnili, mestna občina pa bo kar najhitreje pripravila svoj predlog intervencijskih poti in kolesarskega ter prometa za pešce prek mostu za pešce, ki ga bo izvajalec upošteval pri končni prometni ureditvi.

Vodja civilne zaščite na Ptuju Drago Murko je povedal, da je dogovor zlasti pomemben za intervencijska vozila, ki bodo morala posredovati v smeri Hajdine, Kidričevega ali Majšperka in haloškega območja. Dogovorili so se tudi za postavitev ramp, ki jih bodo lahko odprli samo vozniki na nujnih vožnjah.

"Čas odzivnosti interventnih služb se bo kljub tem rešitvam zagotovo podaljšal, a bomo storili vse za to, da bo ta čim krajši. Zagotovo pa ne bomo mogli posredovati v istem času kot lahko običajno," je dodal Murko.

T. H.