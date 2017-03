Za znameniti bohinjski hotel Bellevue na dražbi največ ponudilo podjetje Pokljuka

Obljubljajo obnovo in oživitev hotela

10. marec 2017 ob 15:00

Radovljica - MMC RTV SLO

Na dražbi za propadajoči bohinjski hotel Bellevue je podjetje Pokljuka uspelo s ponudbo 720.000 evrov, na dražbi sta sicer sodelovala še Adriatic Slovenica in podjetje Batagel & Co. Marjana Batagelja.

Marko Matjašič, direktor podjetja Pokljuka, ki je povezano z Gozdnim gospodarstvom Bled in ljubljansko nadškofijo, je povedal, da so v podjetju zelo zadovoljni, da jim je na dražbi uspelo. Ponudili so nekoliko več od izklicne cene 610.000 evrov, a manj od ocenjene vrednosti nepremičnine, ki je 863.000 evrov. Dražbo je sicer zahteval upnik Adriatic Slovenica, ki je na dražbi tudi sodeloval.

Nakup hotela Bellevue s pripadajočo depandanso Savica bo sicer zaključen, ko bo podjetje plačalo celotno kupnino. Prav tako pa je za prodajo nepremičnine treba pridobiti še dovoljenje upravne enote in soglasje Triglavskega narodnega parka, saj gre tudi za kmetijska in gozdna zemljišča ter za nepremičnine v zavarovanem območju.

Odločitev za nakup je bila preprosta

Matjašič je poudaril, da je bila odločitev za nakup Bellevueja, v katerem je nekoč bivala tudi pisateljica Agatha Christie, zelo preprosta. "To je odlična lokacija," je dejal Matjašič in zagotovil, da bodo v hotel vlagali in ga oživili. "Imamo grobe ocene, koliko bi stala prenova, ampak bi zdaj s temi številkami še počakali," je pojasnil.

Ko je prenovo načrtoval obstoječi lastnik Japec Jakopin, je bila obnova, ki naj bi med drugim vključevala ureditev petzvezdičnega hotela z bazenom, ocenjena na med osem in deset milijonov evrov.

S prodajo zadovoljen tudi bohinjski župan

S prodajo hotela Bellevue, ki že dolga leta sameva in propada, je zadovoljen tudi bohinjski župan Franc Kramar. "Po vseh polemikah v preteklosti okoli propadajočih bohinjskih hotelov je to velik premik naprej. Kdorkoli je že pač kupec, sem prepričan, da ni kupoval zaradi tega, da bi špekuliral. Naša pričakovanja so taka, da se bo hotel obnovil in da se mu bo dalo pravo vsebino," je izpostavil Kramar in dodal, da so v prostorskih načrtih vse podlage, da se bo adaptacija lahko izvedla.

Podjetje se sicer zanima tudi za nakup hostla pod Voglom, ki je prav tako kot hotel Bellevue v lasti družbe Finadria bratov Jakopin.

Sa. J.