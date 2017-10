Poudarki Sosedje nasprotujejo novogradnji, saj si želijo nižjega objekta Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Lastnik poudarja, da je objekt kupil kljub pravnomočni odločbi za rušitev. Foto: Lea Širok Sorodne novice Propadajočo Vilo Virginijo v Portorožu bi lahko rušili decembra Dodaj v

Začetek pripravljalnih del za rušenje Vile Virginia v Portorožu

Lastnik nevarnega objekta ni porušil v določenem roku

17. oktober 2017 ob 15:40

Portorož - MMC RTV SLO, Radio Koper

Vile Virginia, ki že leta sramotno propada sredi Portoroža, v kratkem ne bo več. Pogodbeni izvajalec inšpektorata za okolje in prostor je že začel pripravljalna dela za rušenje.

Lastnik Damjan Kozjak ob tem poudarja, da so objekt lani kupili z vednostjo o pravnomočni odločbi gradbene inšpekcije za njegovo rušitev. Saj je ta rešitev za vlagatelja ugodnejša od prenove, pojasnjuje.

Prvo vlogo za gradbeno dovoljenje je piranska upravna enota junija zavrnila. Zdaj naj bi imeli vsa potrebna soglasja za vložitev nove vloge, ki prav tako zajema rušenje starega objekta in gradnjo apartmajskega hotela.

Lastnik se boji pritiska javnosti

Z izvajalcem so že podpisali tudi pogodbo za rušitev. Zato so inšpektorico prosili za enomesečni odlog izvršbe, a jih je zavrnila, nam je povedal Kozjak. Po njegovem mnenju je za to kriv pritisk javnosti, ki bo zdaj povečal tudi pritisk na neizdajo gradbenega dovoljenja za novogradnjo.

Tej nasprotujejo stanovalci soseske, ki so bili vključeni tudi v prvi postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Njihove zahteve po nižji in okolici primernejši gradnji je podprla portoroška krajevna skupnost in z vsem seznanila piranski občinski svet. Predvsem pa so v Portorožu proti apartmajskemu hotelu. Ta naj bi namreč v prihodnosti odpiral vrata prodaji posameznih enot. Kozjak je sicer takšno možnost že zanikal.

Lea Širok, Radio Koper