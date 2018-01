Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Novomeško središče je bilo zadnje večje prenove deležno pred 60 leti. Foto: Danica Rovšek Dodaj v

Zaradi prenove znova sprememba prometa v središču Novega mesta

Prenova naj bi trajala do jeseni

22. januar 2018 ob 10:52

Novo mesto - MMC RTV SLO, STA

V torek bodo v središču Novega mesta znova spremenili prometno ureditev. Že od oktobra namreč potekajo prenova Glavnega trga in arheološka izkopavanja.

Dostop do Glavnega trga bodo zaprli, hkrati bodo na enosmerni Kastelčevi ulici, ki z Rozmanove vodi na Prešernov trg, promet uredili v obratni smeri. S Prešernovega trga bo torej po novem mogoče zaviti levo na Kastelčevo ulico, na križišču z Rozmanovo ulico pa bo mogoče le zavijanje levo in nadaljevanje po tej v zdajšnji smeri.

Za stanovalce v zaledju Glavnega trga bo mogoč izvoz z Jenkove in Dilančeve na Rozmanovo ulico. Dostop do Glavnega trga mimo tržnice po Florjanovem trgu ne bo več mogoč, izvoz iz mestnega jedra po Sokolski ulici bo nespremenjen.

Z novomeške občine so sporočili, da bodo arheološka izkopavanja s Pugljeve ulice in z osrednjega dela novomeškega Glavnega trga preselili v njegov gornji del, gradbinci pa bodo medtem na arheološko pregledanem območju nadaljevali gradnjo osrednjega mestnega infrastrukturnega voda, so še zapisali na novomeški občini.

Prenova, ki velja za enega večjih projektov novomeškega župana Gregorja Macedonija, naj bi brez davka stala nekaj več kot 5,63 milijona evrov.

Zanimivejše najdbe pričakujejo v gornjem delu

Arheologi, ki so do zdaj raziskovali dolnji in osrednji del Glavnega trga, so tam odkrili kulturne plasti, ki segajo v 19. stoletje in še dlje v preteklost, je pravi vodja strokovnega nadzora arheoloških del z novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije Uroš Bavec. Našli so tudi ostanke starejšega cestnega tlakovanja, ki ga okvirno postavljajo v obdobje med 16. in 18. stoletjem. Arheološko bolj pestro dogajanje pa pričakujejo v gornjem delu Glavnega trga, kjer so predhodna sondiranja pokazala antične in prazgodovinske sledove.

A. S.