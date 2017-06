Po sledeh nekdanje rimske ceste

Ko je bilo Rimsko cesarstvo na vrhuncu svoje moči, je iz središča imperija vodilo 29 večjih cest, ki so se nato razpršile v omrežje manjših poti, s katerimi je bilo prepredeno celotno cesarstvo. Veliki graditelji Rimljani so se dobro zavedali koristi, ki jo prinaša razvejen cestni sistem in dobro utrjene poti, po katerih so lahko vojske in navsezadnje tudi trgovci hitreje dostopali do cilja.

Več takih cest se je vilo tudi po današnjem slovenskem ozemlju, med pomembnejšimi je bila tista, ki je povezovala Akvilejo z Emono, od tod pa na vzhod vodila prek Siscije proti pomembnim rimskim mestom Sirmiju, Singidunu in Viminaciju. Pot, ki so jo Rimljani postavili predvsem zaradi logističnih potreb vojske, so arheologi treh držav danes izkoristili za drugačno priložnost - da najširši javnosti približajo ostanke pomembnih mest ob cesti, predvsem pa jim pokažejo, kako veliko nas lahko arheologija nauči ne le o preteklih časih, ampak tudi o današnjih.

V ta namen so institucije, ki skrbijo za hrambo dediščine mest na nekdanji rimski cesti Akvileja-Emona-Sirmij-Viminacij (danes Oglej-Ljubljana-Sremska Mitrovica-Viminacij pri Kostolcu) leta 2015 zagnale projekt Archest. Pod pokroviteljstvom Fundacije Akvileja tega uresničujejo še Muzej in galerije mesta Ljubljana, Zavod za spomeniško varstvo Sremska Mitrovica in Arheološki inštitut Beograd, ki skrbi za Arheološki park Viminacij. Skupna vrednost projekta Archest je okoli 330.000 evrov, v večji meri ga financira program Ustvarjalna Evropa (2014–2020), delno pa so sredstva zagotovljena tudi iz regionalnih proračunov sodelujočih držav.

S projektom želijo štiri institucije svoje delovanje popeljati onkraj nacionalnih meja, da bi na ta način bogatili skupno znanje o rimski zgodovini. Javnosti želijo približati arheologijo in ji pokazati, da je daleč od dolgočasne in elitistične vede, saj prinaša številna zanimiva spoznanja in razumevanje tako preteklosti kot sodobnosti. Ker so rimski ostanki v večji meri fragmentarni in je za predstavo, kakšna so bila videti rimska mesta v svojih zlatih časih, potrebne veliko domišljije, so sile usmerili tudi v pripravo virtualnih rekonstrukcij izbranih najdišč. V resnici je to nekaj, s čimer se arheologija od nekdaj ukvarja, pravi Bernarda Županek, kustosinja za antiko v Mestnem muzeju Ljubljana in članica znanstvenega odbora projekta. "Arheologija je namreč že v izhodišču veda, ki se ukvarja s stvarmi, ki so fragmentarne. Zato je bilo vedno, že za znanstveno delo, treba pripraviti vizualizacijo, kako je bila stvar videti v celoti. Kadar govorimo o približevanju stvari javnosti, je to toliko nujnejše."

Rimske ceste, še ena od neverjetnih konstrukcij, s katerimi so veliki graditelji Rimljani postavili smernice, ki nam koristijo še danes, so od nekdaj pritegovale pozornost arheologov in zgodovinarjev, ki na eni strani poskušajo razumeti, kakšna je bila gradnja cest in kakšne so bile takratne potovalne navade, po drugi pa prepoznati natančno traso, po kateri so se posamezne ceste vile.

Raziskovanje cestnega omrežja

Pri nas se je potek dokončno ugotovilo v sedemdesetih letih 20. stoletja, predvsem po zaslugi Jaroslava Šašla. V zadnjem obdobju pa dodatne raziskave omogoča LiDAR, s katerim se preverja ostanke pod vegetacijskim pokrovom širšega območja. Ne gre torej za raziskovanje, osredotočeno izključno na raziskovanje poteka ceste, temveč na razumevanje širšega območja in njegove preteklosti. Italijanska arheologija se z raziskovanjem cestnega omrežja, temo, ki so jo poimenovali viabilita, od nekdaj ukvarja veliko bolj zavzeto, zato dobiva vedno nove študijske obravnave. Eno takšnih prav zdaj zaključuje italijanska arheologinja Sara Zanni, ki se ukvarja z rekonstrukcijo poti od Ogleja do Beograda.

Srbski arheologi so nekatere odseke omenjene rimske ceste, ki danes ležijo na območju Srbije, prepoznali že konec 19. oziroma v začetku 20. stoletja. Takrat je šlo predvsem za najdbe več pomembnih miljnih kamnov (miliarium), ki so jih ob gradnji postavili na vsako rimsko miljo (1,48 kilometra), pozneje pa so kamne začeli izkoriščati tudi za cesarsko propagando. Sistematično pa so začeli cesto na območju Srbije raziskovati v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja. Šlo je za manjše najdbe, s katerimi pa so zelo dobro spoznali traso kakšnega 110 kilometrov dolgega odseka ceste od Šida na meji s Hrvaško do Zemuna (antičnega Taurunuma), razlaga arheolog Adam Crnobrnja iz Narodnega muzeja v Beogradu.

Štiri mesta, po katerih nas je zanesla nekdanja rimska cesta, delijo marsikatero podobnost, obenem pa so se razvijala vsako v drugačnih zgodovinskih okoliščinah, ki so vplivala na njihovo velikost, pomen znotraj cesarstva in navsezadnje tudi na (ne)ohranitev antičnih ostankov. Pod vsemi so vse do danes ohranjene pomembne rimske ostaline, ki jih odkrijejo tako rekoč vsaka nova izkopavanja, a so ta na naseljenih območjih, kot je Ljubljana, teže izvedljiva, v primeru praznih polj Akvileje in Viminacija pa laže dostopna. Arheologom zlepa ne bo zmanjkalo dela, torej, nam pa ne novih spoznanj o tisočletja oddaljeni civilizaciji.