#MMCdebata: "Sirija je za Ameriko in Zahod največji poraz v zadnjih desetletjih"

42. MMC-jeva debata o prekinitvi ognja v Siriji

31. december 2016 ob 06:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Če bodo hoteli narediti mir v Siriji, bo morala zahodna koalicija džihadistom zapreti pip'co," je bil le eden izmed številnih odzivov MMC-jevih bralcev na prekinitev ognja v Siriji.

Iz Sirije, kjer od četrtka od 23. ure po srednjeevropskem času velja prekinitev ognja po celotni državi, ne poročajo o večjih kršitvah. Po državi je bilo odtlej večinoma mirno.

#MMCdebata

Sirski observatorij za človekove pravice je poročal o spopadih blizu kraja Maharda v provinci Hama, je prva poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi ZDA pozdravile prekinitev ognja

Dogovor o prekinitvi ognja, ki sta ga pomagali oblikovati Rusija in Turčija, v četrtek pa podpisali sirski režim in uporniki, sicer ne velja za teroristične skupine, kot je Islamska država. Da sta strani sklenili dogovor, je v četrtek sporočil ruski predsednik Vladimir Putin. Sprti strani sta sklenili tudi dogovor o ukrepih za nadzor prekinitve ognja in izjavo o pripravljenosti za začetek mirovnih pogajanj, ki naj bi potekala v Astani. Prekinitev ognja so pozdravili tudi v ZDA, ki sicer v pogajanjih niso sodelovale. Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan pa jo je označil za zgodovinsko priložnost za končanje skoraj šest let trajajočega sirskega konflikta.

Prva vsedržavna prekinitev ognja od septembra

Do dogovora je prišlo teden dni po tem, ko je sirska vojska vnovič zavzela Alep. Gre za prvo vsedržavno prekinitev ognja od septembra, ko je med 12. in 19. septembrom veljala prekinitev ognja, dokler ni zaradi več kršitev dogovor propadel. Pred tem je bila prekinitev ognja vzpostavljena še februarja. Pri obeh dogovorih sta sodelovali Rusija in ZDA. Tokratni dogovor pa je prvi, v katerem je poleg Rusije, podpornice režima v Damasku, sodelovala tudi Turčija, podpornica sirske opozicije.