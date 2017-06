#MMCdebata: "Slovenci smo eko. Hočemo živeti od zraka in trave."

61. MMC-debata o dogajanju okolu Magne in predvidene industrijske cone v občini Hoče-Slivnica

3. junij 2017 ob 06:56

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

"Če zapravimo to priložnost, ko nekdo dejansko hoče graditi v Sloveniji, potem pa res nevem," je bil le eden od številnih komentarjev MMC-jevih bralcev na dogajanje v občini Hoče-Slivnica glede podjetja Magna Steyr.

Odvetnik Franci Matoz in urednik portala Pozareport Bojan Požar sta po napovedih ta teden na ustavno sodišče vložila pobudo za oceno ustavnosti zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo investicije na območju občine Hoče-Slivnica s predlogom za zadržanje zakona. Magna bi morala lokacijo poiskati na obstoječih industrijskih lokacijah.

#MMCdebata

MMC-jeva debata je rubrika, v kateri na MMC-ju vsak teden izpostavljamo najodmevnejše komentarje uporabnikov našega portala.

"Ocenjujemo, da gre za grob poseg v lastninsko pravico ljudi, ki so tam lastniki nepremičnin. Menimo, da je država s t.i. lex Magno kar sama določila, da gre za javni interes, čemur nasprotujemo, saj menimo, da ta vsaj v smislu ustave ni izkazan," je pojasnil Matoz, ki je pobudo vložil v imenu treh kmetov, ki bodo po tem zakonu razlaščeni, in v Požarjevem imenu, ki je lastnik nepremičnine v tej občini.

Požar se je pobudi pridružil simbolično

Po Matozovih besedah v pobudi napadajo tiste člene zakona, ki govorijo o razlastitvi, saj je država po hitrem postopku sklenila, da bo lastnike nepremičnin razlastila, in jim odvzela tudi pravico do pritožbe v primeru, da do razlastitev pride. Vložili so tudi predlog za začasno zadržanje zakona, in sicer zato, ker so v zakonu predvideni zelo hitri postopki in če bi bili izpeljani, zemljišč ne bi mogli več vrniti, je pojasnil. Požar je povedal, da se je pobudi pridružil simbolično, saj njegova nepremičnina ni v vplivnem območju. A ga zlasti v luči nedavne nesreče v Kemisu skrbi, ker bo šlo pri Magnini investiciji za lakirnico, ki je "najbolj strupeni del avtomobilske industrije".

Štajerska gospodarska zbornica v podporo Magni

Na pobudo Štajerske gospodarske zbornice pa so se v četrtek na mariborskem letališču zbrali lokalni gospodarstveniki in s podpisi simbolično izrazili podporo projektu vzpostavitvi proizvodnje Magne Steyr v Hočah. Kot poudarjajo v zbornici, ne želijo, da bi načrtovana investicija Magne postala še ena izgubljena priložnost za razvoj regije. "Podpisniki tega poziva se javno in odločno zavzemamo za gospodarski in družbeni razvoj. Dogajanja zadnjih mesecev so nas spodbudila h glasnemu pozivu vsem, ki živijo v regiji in se zavedajo, da smo sami odgovorni za prihodnji razvoj in blagostanje," piše v peticiji, ki jo je prebral nekdanji direktor pohištvenega podjetja Lumar in član upravnega odbora Štajerske gospodarske zbornice Milan Lukić na začetku četrtkovega srečanja na Letališču Edvarda Rusjana Maribor, ki se je simbolično začelo pet minut pred dvanajsto.

Mitja Lisjak