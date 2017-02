Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Politika na avstrijskem Koroškem je v osnutek nove deželne ustave zapisala, da je zgolj nemščina deželni jezik, in umaknila omembo občin, kar je dvignilo nemalo prahu. Foto: EPA VIDEO Referendum na avstrijskem... VIDEO Na avstrijskem Koroškem z... VIDEO Dvojezični krajevni napis... VIDEO Pri Slovenskem katoliške... VIDEO Politični obračun na avst... VIDEO Aktualne razmere na avstr... VIDEO 2.200 učencev dvojezičnih... VIDEO Knjižna darila na avstrij... VIDEO Kulturni praznik na avstr... VIDEO Manjšina na avstrijskem K... VIDEO Slovenska delegacija na a... VIDEO Proslava z grenkim prioku... VIDEO Kompromis glede deželne u... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

#MMCdebata: "Tudi v Sloveniji bi morala biti samo slovenščina edini in uraden jezik"

48. MMC-debata o osnutku nove deželne ustave na avstrijskem Koroškem

18. februar 2017 ob 06:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Zanimivo kako so Avstrijci nestrpen in aroganten narod. Škoda, ker nimajo namesto nas Hrvatov za sosede," je bil le eden izmed številnih odzivov MMC-jevih bralcev na osnutek nove deželne ustave na avstrijskem Koroškem.

Politika na avstrijskem Koroškem je v osnutek nove deželne ustave zapisala, da je zgolj nemščina deželni jezik, in umaknila omembo občin, kar je dvignilo nemalo prahu.

#MMCdebata

MMC-debata je rubrika, v kateri na MMC-ju vsak teden izpostavljamo najodmevnejše komentarje uporabnikov našega portala.



Predstavnik koroških Slovencev Valentin Inzko je poudaril, da je to Haiderjeva predvolilna obljuba, ki zdaj očitno postaja kar ustavno pravo.

Koroški Slovenci zadovoljstva ne delijo

Politične stranke v koroškem deželnem zboru so se pred časom lotile prenove deželne ustave. Sprva je osnutek predvideval "enako zaščito slovensko in nemško govorečih" Korošcev, s čimer je bila zadovoljna tudi slovenska narodna manjšina. Nato pa je ljudska stranka ÖVP zahtevala izločitev omembe Slovencev, z argumentom, da naj bi bilo prebivalstvo nezadovoljno. Poteza je sprožila krizo v deželni koaliciji, nekateri so govorili celo o možnosti predčasnih volitev. Nazadnje so sklenili kompromis, s katerim so bile zadovoljne vse strani; Zeleni so celo ocenjevali, da je novi osnutek deželne ustave boljši od prejšnjega. Slovensko narodno manjšino je namreč omenil posredno, s sklicevanjem na zvezno ustavo. A kot kaže, zadovoljstva z besedilom koroški Slovenci niti najmanj ne delijo.

Slovenski politični vrh ogorčen

Nezadovolje, pravzaprav ogorčene, so tudi nekatere politične stranke v Sloveniji. V SMC-ju so, opozorili, da gre v vsej zadevi še vedno za osnutek ustave. "Lahko samo zahtevamo od naše vlade, da se zelo odločno postavi v obrambo demokratični ustavi, ki bo seveda tudi Slovence in slovenski jezik postavila v ustavno besedilo, kakršnega mi pričakujemo," je povedala poslanka SMC-ja Anita Koleša. V SD-ju pa so osnutek nove ustave označili kot "velik odstop avstrijske deželne politike od dosedanjih sklenjenih dogovorov in praks", predlog pa je tudi po njihovem mnenju tudi v nasprotju z ADP-jem, ki "v svojem 7. členu jasno daje ustavno pravico slovenski narodnostni manjšini na avstrijskem Koroškem do uporabe svojega jezika". Odzvali so se tudi v NSi-ju. Predsednica in podpredsednik stranke, Ljudmila Novak in Jožef Horvat, sta izrazila zaskrbljenost in opozorila na diskriminacijo slovenske manjšine, evropska poslanka iz vrst SDS-a Patricija Šulin je osnutek nove koroške deželne ustave prav tako označila kot absolutno nesprejemljiv in v izrazitem nasprotju s sedmim členom ADP-ja. Poslanec ZL-ja Matej T. Vatovec je dejal, da osnutek ukinja slovenščino kot uradni jezik in s tem uzakonja diskriminacijo na narodni in jezikovni osnovi na najvišji simbolni ravni.

Mi. Li., Al. Ma.