#MMCdebata: "Uboga naša zaplankana mentaliteta"

87. MMC-debata o izbiranju zastavonoše v Pjongčangu

27. januar 2018 ob 06:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Fak si zasluži, da nosi zastavo. Profesionalec od glave do pet," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na vest, da se je Jakov Fak zaradi burnega odziva dela slovenske javnosti odpovedal sodelovanju v izboru zastavonoše v Pjongčangu.

Letos slovenska športna javnost slovenskega zastavonošo na olimpijskih igrah v Pjongčangu izbira interaktivno, in sicer z glasovanjem na Facebook profilu Vala 202.

Olimpijski komite Slovenije je objavil imena treh športnikov, med katerimi bodo slovenski ljubitelji športa med prenosom Facebook live v ponedeljek, 29. januarja, po 17. uri dokončno izbrali nosilca slovenske zastave na slavnostnem odprtju olimpijskih iger v Pjongčangu. V ožji izbor so uvrstili Vesno Fabjan, Mitjo Robarja in Jakova Faka.

Fak z veliko častjo sprejel ponudbo OKS-a

Toda slednji se je zaradi odziva javnosti odpovedal morebitnemu nošenju slovenske zastave v Južni Koreji. "Vodstvo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez z veliko zaskrbljenostjo in ogorčenjem spremlja odzive športne javnosti in nekaterih slovenskih medijev glede kandidature Jakova Faka. Športnik od glave do peta, Človek z ogromno moralno integriteto, z briljantnimi športnimi uspehi in vzornim obnašanjem na in izven športnih terenov, zgled za številne mlade športnike je, tako kot Vesna Fabjan in Mitja Robar, z veliko častjo je sprejel ponudbo Olimpijskega komiteja Slovenije," so pri OKS-u zapisali v sporočilu za javnost.

Faku bodo še naprej nudili vso podporo

Nadaljevali so: "Pravi ljubitelji športa in pozitivno naravnani Slovenci si niti v sanjah nismo predstavljali takšnega števila uničujočih komentarjev, kot jih je bil v preteklih dneh deležen biatlonski superšampion. Zaradi vsega tega je športnik, ki bo na olimpijskih igrah v Pjongčangu tekmoval v olimpijskem dresu Slovenije, odstopil od kandidature za nosilca slovenske zastave." Obenem so še poudarili, da v športnu nikoli niso dovolili, da bi se preštevali in ločevali. "Šport združuje. Tej ideji bomo na Olimpijskem komiteju Slovenije sledili tudi v prihodnje in Jakovu Faku še naprej nudili vso podporo. Prepričani smo, da je bo deležen od celotne, dobro misleče športne javnosti," so še zapisali.

Mitja Lisjak