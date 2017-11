#MMCdebata: "Žalostno, da je obsojen tako pozno. Po 25 letih ... "

80. MMC-debata po obsodbi Ratka Mladića v Haagu

25. november 2017 ob 06:47

Den Haag - MMC RTV SLO, STA

"Slabo mu ne bo. Tako kot doslej. Polna oskrba s kvalitetnimi obroki, stalno zdravniško oskrbo itd.," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na obsodbo Ratka Mladića v Haagu.

Haaško sodišče je v sredo bivšega poveljnika vojske Republike srbske Ratka Mladića obsodilo na najvišjo, dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida v Srebrenici, vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med obleganjem Sarajeva ter drugih zločinov med vojno v BiH-u.

Sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije je 22 let po koncu vojne v BiH-u na svojem predzadnjem sojenju enega najbolj odgovornih za zločine med krvavo vojno, ki je zahtevala več kot 100 tisoč življenj, spoznalo za krivega v 10 od 11 točk obtožnice.

Sodba kot "prelomnica v zgodovini sodišča"

Predsedujoči sodnemu senatu, sodnik Alphons Orie, je ob izreku sodbe poudaril, da so se za najvišjo, dosmrtno kazen, ki jo je zahtevalo tožilstvo, odločili zaradi teže zločinov, saj gre za "najbolj gnusne zločine, ki jih pozna človeštvo in vključujejo genocid in iztrebljanje kot zločina proti človečnosti". Večkrat je izpostavil, da brez Mladića, ki je bil načelnik generalštaba vojske bosanskih Srbov od 12. maja 1992 do 8. novembra 1996, očitani zločini "ne bi bili izvršeni, kot so bili". Glavni haaški tožilec Serge Brammertz je sodbo označil kot prelomnico v zgodovini sodišča in mednarodnega prava. Meni, da je upravičila odločitev varnostnega sveta ZN-a leta 1993 za ustanovitev haaškega sodišča "za zagotovitev miru po pravni poti, da bi za zločine odgovarjali najodgovornejši voditelji".

Mladić izrek spremljal v posebni sobi

Sodišče Mladića ni spoznalo za krivega samo za genocid nad Bošnjaki in bosanskimi Hrvati v šestih občinah na zahodu BiH-a (Foča, Ključ, Kotor Varoš, Prijedor, Sanski Most in Vlasenica) leta 1992, saj je ugotovilo, da tam storjeni zločini niso pomenili genocida. Obramba Mladića je še pred izrekom sodbe v izjavi izrazila pričakovanje, da bo kot nedolžen oproščen. Po sodbi je napovedala pritožbo. Sprva je Mladić izrek sodbe spremljal v sodni dvorani, po incidentu, ko je po daljšem premoru v dvorani začel kričati, da je vse laž, so ga pospremili iz dvorane in je izrek nato spremljal v posebni sobi.

Mitja Lisjak