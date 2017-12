#MMCdebata: "Žalostno, da mora madžarski poslanec reševati čast slovenskega parlamenta"

81. MMC-debata o spreminjanju ustave

2. december 2017 ob 06:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Proti financiranju zasebnih šol in javnih sredstev! In strogo ločiti religije od šolstva! Tukaj jim odpiramo vrata," je le eden izmed številnih komentarjev MMC-jevih uporabnikov na morebitno spreminjanje ustave.

Poslanec madžarske narodne skupnosti Laszlo Göncz je v sredo potrdil, da ne bo podprl predloga za spremembo ustave glede financiranja šolstva.

Ker je bil njegov glas na ustavni komisiji ključen za dvotretjinsko večino, to očitno pomeni konec te zgodbe. Tako ugotavlja tudi vodja poslancev SD-ja Matjaž Han in pravi, naj komisija o predlogu glasuje.

Ustava se spreminja s tresočo roko

Göncz je v izjavi novinarjem ob robu seje odbora DZ-ja za izobraževanje, ki je v sredo znova razpravljal o noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, izpostavil pomen spoštovanja ustavnih odločb, v tem primeru odločbe glede financiranja zasebnega osnovnega šolstva. Po njegovem mnenju bi bilo nesprejemljivo, da bi pred izpolnitvijo odločbe glede tega vprašanja spreminjali ustavo. Pravnoformalno se sicer strinja s premierjem Mirom Cerarjem, ki je poudaril, da se ustavodajalec lahko vedno odloči za spremembo ustave, tudi če s tem preseže ustavno odločbo. A v tem primeru iz načelnih in političnih razlogov po mnenju Göncza to ni prava pot. Spomnil je, da je treba ustavo spreminjati s tresočo roko, kar pa da ne sme veljati za izpolnjevanje ustavne odločbe. "Potem bi bili daleč od načelnih in demokratičnih standardov," je povedal.

Han: Pri nameri ni šlo za zlorabo prava

Vodja poslancev SD-ja Han je ob robu seje odbora zavrnil ugotovitev, da bi se v poslanski skupini, ki je bila pobudnica ustavne spremembe, napačno prešteli. Po njegovih navedbah so pač predstavili stališče in za predlog za začetek postopka za spremembo ustave dobili dovolj, 60 poslanskih glasov. "Zavedamo pa se, da je sestava ustavne komisije takšna, da bi za spreminjanje ustave potrebovali še 13. glas. Laszlo Göncz je povedal, da ne bo sodeloval v tej zgodbi in zadeva je preprosto končana," je poudaril Han. Po njegovih navedbah je treba zadevo končati oziroma mora komisija o tem glasovati. Po njegovem prepričanju z namero za ustavno spremembo ni šlo za zlorabo prava. "Upam, da imamo kot poslanci možnost v postopek vložiti predlog za spremembo ustave. To smo naredili po vseh pravilih," je še pojasnil.

Mitja Lisjak