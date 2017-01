Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Dr. Maksim Osipov med terapijo v Ljubljani Zaradi bolečine v hrbtu moje življenje ni moglo več teči normalno. Hvala vam za nepozabno izkušnjo in terapije. Spremenili ste mi življenje! HVALA! Špela Priznanja, nagrade in diplome svetovno priznanega zdravilca dr. Maksim Osipova Prepričana sem, da v številnih življenjih pustite sledi neizmerne sreče in hvaležnosti. Ko smo vas s sinom po njegovih operacijah tumorja na možganih prvič obiskali, ste nas opozorili, da ne delate čudežev. Ves čas nas opozarjate, da se zdravimo sami in da nam vi pri temu le pomagate. Sin napreduje počasi ampak vztrajno, zelo smo vam hvaležni za to. Zelo radi prihajamo k vam in z veseljem pričakujemo vaše prihode. Radi bi vam ob tej priložnosti izrazili veliko spoštovanje in hvaležnost ter vam zaželeli nadaljnje uspehe, zdravje in vse najboljše. Nataša Kontaktna masaža Hvala g. Osipovu za zelo učinkovito izkušnjo, ki sem jo doživela skozi srečanja z njegovim načinom zdravljenja. Bolečine v nogah in hrbtenici so se bistveno zmanjšale. Po dolgem času je gibanje zopet postalo samodejno in brez bolečin, občutek mravljinčenja okončin je izginil. Priporočam vsem, ki zaupajo še v kaj drugega kot uradno medicino, ki ponuja samo tablete in operacije. Teja Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

V Ljubljani deluje eden najboljših zdravilcev na svetu

3. januar 2017 ob 16:19

MMC RTV SLO

"Nisem čudodelnik in ne obljubljam čudežev, sem le opora in pomoč pri zdravljenju različnih bolezni" pravi svetovno znani ruski zdravilec Maksim Osipov, magister ljudske medicine, katerega zaradi visoke ravni znanja in uspehov pri zdravljenju uvrščajo med deset najboljših zdravilcev na svetu.

Kljub pomembnim priznanjem, kakršni sta zlata medalja za najboljšega zdravilca na mednarodnem kongresu Elita in diploma »zlate roke« za najboljšega zdravilca v Rusiji, pa Maksim Osipov ostaja skromen. Pravi, da ljudi ne zdravi, ampak jim pomaga znova vzpostaviti porušeno ravnovesje, da se potem pozdravijo sami.

Njegovo sposobnost cenimo tudi Slovenci, saj med nami gostuje že nekaj let. Njegova dobra volja je nalezljiva in ljudje od njega odhajajo zadovoljni. Zase pravi, da nima kakšnih nadnaravnih sposobnosti, pač pa lahko občuti vibracije, človekovo biopolje in vpliva na ljudi tako, da izboljša njihovo fizično stanje in razpoloženje.

O njegovih uspehih ne govorijo samo številne diplome in udeležba na svetovnih kongresih zdravilcev, ampak predvsem rezultati, ki jih dosega s kontaktno masažo hrbtenice in masažo brez kontakta, s katero uravnoveša energetske tokove v telesu in stabilizira neravnovesje v energiji, vzpostavlja pretok energije po meridianih, kjer ta teče slabše...

Na pogled mladosten in nadvse preprost zdravilec meni, da ni bolezni, ki se je ne bi dalo pozdraviti ali ublažiti, vendar pa je princip zdravljenja drugačen, kot smo ga vajeni sodobni ljudje. "Najprej je treba odstraniti vzroke in šele nato posledice bolezni."

Zavidanja vredni rezultati pri zdravljenju številnih bolezni

Zavidanja vredne rezultate beleži pri zdravljenju številnih bolezni, kot so glavobol z migreno (uspeh ozdravitve je praktično stoprocenten), išias, bolečine hrbtenice in križa, artritis, sklepna in revmatska obolenja, ledvični in žolčni kamni, problemi s prekrvavitvijo, motorične težave, stres, zvišan krvni tlak bronhitis, psihične in imunske težave, diabetične težave, paraplegične, dioptrija… Ima dobre uspehe tudi pri duševnih tegobah, kot sta depresija in stres. Precej uspešno odpravlja tudi težave parov, ki ne morejo spočeti otroka.

Pri svojem delu je zelo previden. Pri srčno-žilnih obolenjih, če je veliko tveganje, samo svetuje. Enako je tudi pri rakastih obolenjih, kjer je vse odvisno od časa, kdaj bolnik pride na terapijo. Vendar vseskozi poudarja, da le pomaga, ne pa dokončno zdravi. Osipov nikakor ne meni, da je univerzalen, temveč poskuša pomagati ljudem razrešiti kar jih teži. Vendar pa nič ne gre na silo.

Na vprašanje "Kako hitro bom ozdravel?" Osipov odgovarja: "Kolikor vere, toliko pomoči". Približno polovici ljudi se stanje po njegovih terapijah povsem izboljša, 20 do 30 odstotkov pa delno. Število terapij je različno, pri nekaterih je napredek viden že pri treh, štirih terapijah. Terapij na daljavo ne izvaja. Ne dvomi o tem, da energija na daljavo ne deluje, vendar meni, da nihče ne more kontrolirati količine energije in vedeti, ali se je na poti od točke a do b nekaj "pritrdilo" na to energijo.

Pri otrocih je delež popolnih ozdravitev izrazito višji in znaša kar 95 odstotkov. »Otroci prihajajo na terapijo neobremenjeni, brez zadržkov, predsodkov in strahu. Tu pa se potem lahko delajo čudeži. Veliko jih prihaja na terapije zaradi imunske oslabelosti, hiperaktivnosti, nočnega mokrenja, težav z motoriko ...« Kot sam ugotavlja, terapija zelo hitro učinkuje pri otrocih, ki imajo motorične in druge težave, pri Downovem sindromu, cerebralni paralizi.

Njegovi uspehi so neverjetni, in marsikje, kjer je delal in še vedno dela, ga ljudje slavijo in imenujejo „čudodelec“. Veliko je hvaležnih staršev, ker je pomagal njihovim otrokom, mnogo pa tudi odraslih ki so ozdraveli brez operacije. In seveda so tu še tisti, ki jih je uradna medicina odpisala, pa so vendarle ozdraveli.

Njegova metoda zdravljenja

Ko pridejo ljudje k njemu, preprosto vidi njihovo energetsko stanje, tudi če ne pozna medicinske diagnoze. To je njegova naravna sposobnost, da občuti, kje imajo težave in kakšne so te. Ko odkrije vzrok težav, spodbusi samozdravljenje in nato, kot sam pravi, človek sam sebe popravlja prek regulacij telesa. Gre za izvirno metodo, ki je samo njegova.

Pri terapiji najprej vpliva na energetsko stanje, na pretok energije, nato pa tudi na imunski sistem in na delovanje žlez z notranjim izločanjem. Ko energija ponovno brez ovir steče po telesu se prične postopek čiščenja in zdravljenja.»Na moje dotike in bližino se ljudje zelo različno odzivajo. Nekateri čutijo trzljaje, padejo v jok ali smeh, druge vleče v eno ali drugo smer, občutijo vročino, mravljinčenje, nekateri celo bruhajo… Zatrjuje, da so vsi ti odzivi normalni, gre samo za regulacije, ki vodijo k bolj optimalnemu stanju. Vse, kar se dogaja s telesom, pa je normalno.« Sicer se v večini, okoli 90 oziroma 95 odstotkih, ljudje na terapijo odzivajo pozitivno in so po terapiji dobro razpoloženi.

Za naravnavanje kosti uporablja kontaktno masažo, da se ljudje lažje gibljejo in so bolj sproščeni. Tehnike se je naučil med študijem, dodal ji je tudi svoje metode, ki pripomorejo k okrevanju lumbalnega dela hrbtenice, vratu, kolen, komolcev itd. Z masažo in manualnimi prijemi lajša in blaži težave v hrbtenici, ukleščene živce, premaknjena vretenca. Hrbtenica je ključnega pomena za dobro počutje, zelo pomembna pa je tudi dobra cirkulacija.

Takoj ve, komu lahko pomaga in komu ne, kar ljudem tudi jasno pove. Sposoben je namreč ugotoviti način življenja in razmišljanja ter kakšna je pripravljenost, da bi ljudje svoje zdravje izboljšali tudi s spremenjenim slogom življenja.

Preplet uradne in alternativne medicine

Maksima veseli, da v primerjavi z nekaterimi drugimi zdravilci, uspešno sodeluje z uradno medicino. »V Rusiji ni konkurence med uradno medicino in ljudsko, zdravniki iz te in one veje medicine se pri nas upoštevamo in dopolnjujemo v korist človeka, ki ima težave, in prav bi bilo, da se naš način razmišljanja razširi na vse konce.«

Maksim pravi, da v bistvu človek zdravi samega sebe, da nam on pri tem le pomaga, ko skuša vzpostaviti krog energije, ki se preteka v telesu, kar človek čuti kot vibracijo, ta pa pomeni čiščenje onesnaženih organov. Pogosto se zgodi da zdravniki pred operativnim posegom pošljejo pacienta najprej na terapijo k Osipovu, zlasti ko menijo, da je to bolje kot takojšnja operacija.

Zdravljenje na celostnem počutju duše in telesa

Maksim Osipov je navkljub tridesetletni praksi in izkušnjam skromen in knjiga vtisov, v katero ljudje, ki so se odločili poiskati pomoč v alternativni medicini, zapisujejo svoje izkušnje in vtise po zdravljenju, govori sama za sebe.

O pozitivnih rezultatih njegovega zdravljenja pove tudi družina iz Kranja s petletnim otrokom, ki je imel težave z govorom, probleme s koncentracijo, ni se igral, po drugi strani pa je lahko hodil. Uradna diagnoza: cerebralna paraliza, znaki avtističnega spektra, motnje pozornosti in govora. »Že po prvi terapiji se je zgodilo, da naju je doma sin povabil k igri sam od sebe, kar se prej ni nikoli zgodilo,« pove mama. Po tretji terapiji pa se je izboljšal tudi govor.

Nihče ti ne more pomagati, če si tega ne želiš sam

Maksim Osipov ni čudodelnik in ne obljublja čudežev. Za očiščenje telesa je potreben čas, saj tudi bolezen, razen poškodb, ni nastala čez noč. Ničesar ne obljublja na kratki rok in meni, da je zdravje nemogoče povrniti v samo nekaj dneh.

Ni posebnega pravila glede zdravilstva, pravi Osipov, vsekakor pa je pri zdravljenju največ odvisno od psihičnega stanja posameznika, pravzaprav koliko se je kdo pripravljen sprostiti in prepustiti njegovim rokam, s katerimi lahko odkrije težave posameznika, njegovim možganom in vibracijam.

Zanimivo je, pravi Osipov, da odrasli, ki so sprva dvomili o učinku zdravilstva, učinke terapije podoživijo veliko bolje od tistih, ki že vnaprej pričakujejo učinek zdravljenja. Odložimo torej bremena in dvome na stran, ter pridimo na terapijo čimbolj sproščeni.