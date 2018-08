Poleti omejite gibanje na soncu med 10. in 16. uro

Nega kože po sončenju in pri sončnih opeklinah

Ravno med 11. in 15. uro, ko dermatologi sicer odsvetujejo izpostavljanje sončnim žarkom, se tvori vitamin D, za kar pa je dovolj že 5 do 10 minut izpostavljenosti soncu. Foto: Reuters

Najboljša preventiva pred sončnimi opeklinami je upoštevanje nasvetov dermatologov, da ste v času, ko je moč UV-sevanja najmočnejša, v senci in na hladnem.

Prekomerno izpostavljanje soncu namreč povzroča akutne in kronične škodljive učinke na kožo, poškoduje oči in oslabi imunski sistem. Zaradi narave dela in časa dopustov, ko želimo izkoristiti dneve za kopanje na bazenih ali v morju, pa ob neprimerni zaščiti pride tudi do opeklin. V teh primerih morate koži posvečati bistveno več pozornosti kot običajno.

Pri sončnih opeklinah namenite negi koži več časa kot običajno

Kožo lahko hitro poškodujete, medtem ko je zdravljenje dolgotrajen proces. Če pride do vnetnega procesa, morate za kožo bistveno bolj skrbeti vsaj pet do šest mesecev, je opozorila dermatologinja Mirjam Rogl Butina. Ultravijolični sončni žarki lahko naredijo veliko škode, saj pospešijo staranje kože, povzročajo opekline in v najhujšem primeru nastanek raka. UV-sevanju nismo izpostavljeni le na bazenih in ob obali, ampak tudi pri vsakodnevnih opravilih, rekreaciji, kolesarjenju in športu na prostem, na pikniku, pri delu na vrtu, opozarjajo na NIJZ-ju.

Po izpostavljenosti kože soncu uporabite pripravke, ki kožo umirijo in navlažijo

»Če govorimo o koži, ki je bila na eni strani opečena in na drugi izpostavljena vodi, vetru, mivki in je izrazito vzdražena, lahko pristopite na dva načina. Lahko uporabite pripravke iz aloe vere, ki kožo umirijo in navlažijo. Čez uro ali dve se namažete s kremo, ki ima več maščobe, skratka, negovalno kremo, ki vam ustreza. Nato se čez nekaj ur znova namažite z gelom aloe vere ter to ponavljajte še nekaj časa.«

Nega kože po opeklinah

Najprej morate kožo ohladiti. To lahko naredite s pripravki aloe vere, tako da na kožo položite obkladke. Čez nekaj ur pa se namažite z bolj mastno kremo, da koža izgubi čim manj vlage. Če ste bili dlje časa na soncu in je opečen večji del kože ali celo obraz, lahko pride do pregrevanja. V tem primeru pijte veliko hladne tekočine in počivajte v hladnem prostoru. Lahko vzamete tudi kakšno sredstvo proti vnetju (Aspirin ali Lekadol), priporoča Rogl Butinova.

"Posebno pozornost morate nameniti opeklinam, ki pokrivajo večjo površino kože. V tem primeru se odpravite v lekarno po pripravek proti opeklinam ali do zdravnika, da vam ga izda zanj recept. Če ga nanašate na kožo vsaj tri dni, se bo koža lepše zacelila in manj škode bo narejene." V primeru hujših opeklin se skozi celotno sezono ne izpostavljajte preveč soncu ali se oblecite. Vsaj 14 dni zatem, ko vas je opeklo, pa bi se sončnih žarkov morali izogibati. Čeprav je koža na prvi pogled že umirjena, vnetni procesi še vedno potekajo, je pojasnila Rogl Butinova.

"Če se na opečeni koži naredijo mehurji, jih pustite pri miru in položite na kožo obkladek. Mehur je kot neke vrste pokrov in če ni ranice ter ni počen, je tudi manjša možnost okužbe. V primeru okužbe imate lahko na tem mestu brazgotine, začne se gnojiti. Tudi pozneje, ko se mehurji posušijo in luščijo v velikih plahtah, jih še vedno mažite s kremo in pustite, da se luščijo postopoma."

Rogl Butinova je izpostavila tudi prednosti sončenja. Ravno med 11. in 15. uro, ko dermatologi sicer odsvetujejo izpostavljanje sončnim žarkom, se tvori vitamin D, za kar je dovolj že 5 do 10 minut izpostavljenosti soncu.

