V zadnjih letih grobove krasijo ciklame in zasaditve v posodah

Urejanje grobov skozi vse leto

Tudi pri zasaditvah na grobovih se trendi spreminjajo, opažajo strokovnjaki. V zadnjih letih so priljubljene ciklame, medtem ko se ljudje namesto ikeban pogosto odločajo za zasaditev v posodah.

Še vedno pa ostajajo nepogrešljive mačehe različnih oblik in barvnih odtenkov. Letos so med najpriljubljenejšimi cvetovi v rumeni in oranžni barvi. Šopek naj poleg cvetja vsebuje tudi različno zelenje in dodane vrbove, leskove ali drenove veje.

Prevladujejo mačehe živahnih odtenkov

Ljudje na grobove najpogosteje zasadijo jesensko rastlinje, in sicer rese, trdoleske, bršljan in okrasne trave, med katerimi so priljubljene sorte Carex. V zadnjem času so med zasaditvami v posodah tudi ciklame, saj so vzgojili sorto, ki je odporna proti zgodnjemu oziroma prvemu novembrskemu mrazu, je povedala Andreja Bučar, krajinska arhitektka iz Arboretuma Volčji Potok.

Z vzgojo rastlin imajo kupci na razpolago tudi vse več barv in oblik mačeh, od drobnocvetnih do plazečih oziroma visečih v različnih barvnih odtenkih, in sicer bele, različne tone rumene, oranžne, lila idr. Priljubljene so zlasti živahne barve, na primer rumena in oranžna. Na trgu so tudi sorte, ki so bolj odporne proti zimi in spomladi prej zacvetijo, na primer Panole, vendar je to odvisno tudi od lege pokopališča in zemlje.

Pred sajenjem razrahljajte koreninsko grudo

"Ponudba substratov za rastline je na trgu zelo široka, vendar ljudem priporočamo humus in kompost, po čemer tudi najpogosteje posežejo. Slaba stran je le ta, da se v substratih lahko pojavi plevel. Zasajeni del ljudje najpogosteje prekrijejo s črno zemljo za grobove, ki vsebuje veliko črne šote, posamezniki uporabijo tudi lubje ali pesek," je povedala Bučarjeva.

Pri sajenju rastlin na grobove Bučarjeva svetuje, da dobro razrahljate koreninsko grudo in jo prekoreninite. Zatem rastline obvezno zalijte, medtem ko dodatnega dognojevanja strokovnjaki ne priporočajo. Zaradi razmeroma toplega novembra bi se lahko rastline podale v rast in potem pozeble. Namesto barvnih res v močni lila ali rdeča barvi (Erica gracilis), ki slabo prenašajo mraz, kupite jesensko ali spomladansko reso, ki jo lahko spomladi kombinirate s telohom.

V posode lahko zasadite mačehe, reso in bršljan

Klasične ikebane vse bolj zamenjujejo zasaditve v posodah, še posebej priljubljene so velikocvetne krizanteme. "V posode ljudje pogosto zasadijo mačehe, reso, bršljan ali ciklame. Priljubljene so tudi lončne krizanteme. Za ikebane cvetličarji uporabljajo vse manj svežega cvetja in več suhega rastlinja, ki lahko ostane na grobu dalj časa," je povedala Bučarjeva. Poleg klasičnih oblik ikeban se pojavljajo tudi v obliki srca, križa idr. Za aranžmaje v loncih lahko kupite okrasne posode, nikakor pa posod aranžmajev ne zavijajte v darilni papir ali folijo.

Namesto klasične ikebane lahko naredite ali kupite venčke v kombinaciji svežega in suhega rastlinja. Resa in bršljan se naravno posušita, cvetje pa samo porežete in pustite aranžma še nekaj časa na grobu.

Cvetje v šopkih

Šopki naj bodo v barvnih tonih zasaditve na gredici oziroma grobu. Najbolj se obnesejo nageljni, marjetice (Santini) in drugo drobnocvetno cvetje, medtem ko se velikocvetne krizanteme zaradi slane rade usujejo. V šopku naj bo različno zelenje, na primer praproti, borovnice, veje pisanodebelnih javorjev, priljubljeni so tudi bršljan in trave, je povedala Bučarjeva.

"Na nezasajeni del groba lahko daste različne barve sekancev ali pesek oziroma kamen (prod ali drobljenec). Če imate večji grob, je lahko granulacija peska večja, na manjše grobove posujte droben pesek, ki ne bo preveč izstopal."

Ureditev grobov med letom in pozimi

"Že med letom lahko grob zasadite s t. i. pokrovnimi rastlinami, na primer plazečim brinom. K tej zasaditvi lahko dosadite druge trajnice ali sezonsko cvetje. V tujini (Avstriji in Nemčiji) grobove redkokje krasi pesek, ampak so gredice zasajene, kar priporočamo tudi pri nas." Pozimi lahko daste na grobove vrbove, leskove ali okrasne veje drenov, vendar te rastline potrebujejo malo vode, zato morate poskrbeti tudi za ustrezno posodo ali vazo. Med božičnimi in novoletnimi prazniki dodajte v aranžmaje različne smrekove ali jelove veje.

