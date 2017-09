"Na vsakih 7.000 jajc naj bi imelo eno jajce salmonelo"

Jajca naj ne bi bila poškodovana

Objavljeno: 27. september 2017 ob 08:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po nakupu jajca čim prej shranite v hladilnik in imejte na hladnem mestu do konca roka uporabnosti. Foto: EPA

Čeprav je afera z jajci sprožila kar nekaj prahu, so še vedno pomemben del prehranjevalne verige, saj vsebujejo veliko beljakovin in vitaminov. Ob pravilnem hranjenju in ustrezni toplotni obdelavi bistveno zmanjšate možnost za razvoj bolezni. Kupujte čim bolj sveža in bodite previdni predvsem pri uživanju svežih.

V trgovinah so jajca zložena na policah in v hladilnikih. "Zakonodaja že nekaj časa zahteva, da trgovci nimajo jajc v hladilnih sistemih, ker so občutljiva na nihanje temperature. Če pridejo s hladilnika na normalne temperature ali v vroč prtljažnik avtomobila, se jajca orosijo. Če bi bila umazana z blatom kokoši s prisotnostjo salmonele, bi se te bakterije lahko začele razmnoževati in skozi lupino prodirati v notranjost," je pojasnil Pavel Pollak z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Po nakupu jih čim prej shranite v hladilnik in imejte na hladnem mestu do konca roka uporabnosti. Najboljše je, da jih pustite v originalni embalaži. Čeprav imajo hladilniki posebne predalčke za jajca, so zaradi večkratnega odpiranja znova podvržena nihanju temperature, ki naj ne bodo več kot pet stopinj. Pred nakupom poglejte rok uporabnosti in kupite čim bolj sveža, ki jih boste imeli lahko doma v hladilniku še tri tedne.

S toplotno obdelavo zmanjšate možnost okužbe

"Jajca naj ne bi bila poškodovana in umazana, kar pomeni, da ne smejo imeti počene lupine ali ostankov umazanije. Jajc zaradi poroznosti ne smemo prati, ker bi potencialno skozi te pore lahko prišle bakterije, ki bi bile na površini," je pojasnil Pollak.

Pri vseh živilih, ki jih toplotno obdelate, lahko potencialno prisotnost nevarnih mikroorganizmov preprečite, odstranite ali zmanjšate na primerno raven. Primerna toplotna obdelava je pomembna tudi zaradi bolj občutljive populacije, kot so na primer otroci, nosečnice, starejši občani in ljudje, ki imajo težave z imunskim sistemom.

Nekateri živila uživajo tudi surova, poleg jajc tudi mleko na mlekomatih, meso, morske sadeže. Vsa surova živila so potencialno nevarna in obstaja določeno tveganje. "Na vsakih 7.000 jajc naj bi imelo eno jajce na površini ali v notranjosti salmonelo. Če kuhate jajca v mehko, se poslužujte bolj svežih, starejša pa dobro termično obdelajte."

B. L.