Ohladite se s čajem nazobčane mete in melise

Nabiranje zelišč

Objavljeno: 3. avgust 2018 ob 20:49

Ljubljana

Meta in melisa sta naravna antidepresiva. Foto: MMC RTV SLO/Ana Mušič

V poletnih dneh nas večina najprej pomisli na hladno pijačo, s katero se bomo ohladili. Zeliščar Jože Majes pa je priporočal ohlajen čaj nazobčane mete in melise, ki mu dodate še malo citronke. Tako pripravljen čaj vas bo v poletnih dneh ohladil in umiril. Tako kot pri nabiranju gob velja tudi pri zeliščih previdnost. Če niste prepričani, da jih poznate, jih raje pustite.

Majes opozarja naj ljudje ne jedo vseh plodov, ki jih vidijo med sprehodom po gozdu, saj že par jagod volčje češnje lahko povzroči smrt. Tudi arniko uporabljajte samo za zunanjo uporabo. V zadnjih letih jo je nadomestil ognjič, ki ga lahko dodate različnih čajnim mešanicam. Odličen čaj za razstrupljanje je mešanica koprive, trpotca, rmana in regratovih korenin, čemur dodate še ognjič. Majes ga priporoča tudi za odpravljanje stranskih učinkov kemoterapije.

Šentjanževko lahko posušite in zdrobite ter uporabite za čaj ali iz nje pripravite tinkturo. Cvetove in brste lahko v kozarcu prelijete s hladno stiskanim oljčnim oljem ter postavite za tri do pet tednov na sonce, nato precedite in stisnete. Majes priporoča, da jo nabirate nad 800 m. n. v., ker ima na tej višini največ hipericina. Šentjanževo olje lahko uporabljate pri pikih žuželk, ranah, odrgninah in poškodbah. V najbolj stresnih dneh pa si pripravite skodelico čaja, ravno tako ga uporabljajo za zdravljenje tesnobnih stanj, kot je depresija.

Majes še opozarja, da tinkture ameriškega slamnika ne uporabljajte preventivno, ampak samo v primerih, ko vaše počutje ni več dobro (povišana temperatura, kašelj). Trikrat na dan vzemite žličko tinkture, ki jo lahko spijete s kozarcem vode.

V oddaji je Majes podal še nasvete, kako pripraviti tinkturo iz kraškega šetraja, katera mešanica čajev je najprimernejša proti mravljinčenju not in omotici, kako uporabljati sladki pelin, jerebiko in gabez.

Z gostom se je v oddaji Svetovalni servis: Poletne zdravilne rastline pogovarjal Bojan Leskovec. Oddajo lahko poslušate na spodnji povezavi.

B. L.