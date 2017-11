Zdrav duh v zdravem telesu, nova rubrika v oddaji Dobro jutro

Objavljeno: 30. november 2017 ob 12:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

Stres in izgorelost sta v teh časih pogosti težavi, ki vplivata na kakovost našega življenja. Čuječnost je ena od oblik premagovanja stresa, ki jo lahko izvajamo s pomočjo različnih tehnik in ima različne koristi za posameznika. Krepi zavedanje in empatijo do drugih.

Vabljeni k ogledu videa. Vaje lahko izvajate tudi sami!

VIDEO Zdrav duh v zdravem telesu

