Festival za tretje življenjsko obdobje znova vabi

Izobraževalni program bo vključeval več kot 60 predavanj in delavnic

Objavljeno: 26. september 2017 ob 09:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Festival ima tudi več odrov, na katerih se predstavljajo različne glasbene, gledališke in druge skupine. Foto: MMC RTV SLO

Cankarjev dom je do četrtka v znamenju 17. festivala za tretje življenjsko obdobje, ki v ospredje postavlja dolgoživo družbo, izzive ob upokojitvi in kakovostno preživljanje prostega časa.



Festival kot vsako leto predstavlja preplet različnih vsebin: od okroglih miz, predavanj, delavnic do pestre ponudbe na razstavnih prostorih. Strokovni program bo postregel z osvetlitvijo različnih vidikov izzivov, s katerimi se spopada zrela generacija. Na današnji otvoritveni okrogli mizi bodo tako govorili o krovnih strategijah dolgožive družbe, kot je denimo poleti sprejeta strategija dolgožive družbe. Poleg te se bo zvrstilo še pet okroglih miz o pripravah na upokojitev, o skupnostnih oblikah preživljanja prostega časa, o nagrajenem programu Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) Starejši za starejše in o ustvarjanju okolja za delo starejših.

Srečanje vseh nekdanjih ministrov za delo

Kot soorganizator festivala se s svojim lastnim razstavnim prostorom predstavlja tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na sejemskem prostoru bo vsak dan prisotna tudi ministrica Anja Kopač Mrak, ki bo na voljo za pogovore in druženje. V sredo, 26. septembra 2017 v preddverju Gallusove dvorane, bo na vabilo ministrice potekalo tudi druženje vseh bivših ministrov za delo. Pogovarjali se bodo o ukrepih za starejše na trgu dela in aktivnem staranju, so sporočili organizatorji.

Izobraževalni program bo vključeval več kot 60 predavanj in delavnic na različne teme od varnosti v prometu in v domačem okolje, vse do telovadbe za starejše, možganskega fitnesa in bioterapije. Obiskovalci festivala, ki želi povezati vse generacije, so vabljeni tudi pred Medgeneracijski in Odprti oder, kjer se bodi mladi in starejši družili ob zvokih folklore in sodobnih ritmov.

Festival organizirajo Zdus, ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter podjetje Proevent.

