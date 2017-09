Pomoč starejšim: brezplačen prevoz do zdravnika, trgovine ali po opravkih

Sodeluje 27 prostovoljcev

Objavljeno: 22. september 2017 ob 20:21

Sežana - MMC RTV SLO

Prevoze opravlja 27 prostovoljcev. Foto: MMC RTV Slovenija

Vse več starejših potrebuje pomoč, predvsem na podeželju, kjer so starejši ljudje brez avtomobila. Na Krasu jim je na pomoč priskočil zavod Sopotniki, ki jih že več kot tri leta brezplačno vozi do zdravnika, trgovine ali po drugih vsakodnevnih opravkih. Zjutraj se jim je pridružila tudi naša ekipa.

27 prostovoljcev, med njimi so tudi nezaposleni in mlajši upokojenci, ki si tako krajšajo čas in navezujejo stike, razvaža starejše ljudi z odročnih kraških vasic po vsakodnevnih opravkih. Stroške krijejo z denarjem od sponzorjev, prostovoljnih prispevkov in javnih razpisov.

Erika Pečnik Ladika, TV Slovenija