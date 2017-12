Brezplačni prevozi za starejše tudi v Krškem

Prevoze opravljajo prostovoljci, vozilo bo zagotovila občina

Objavljeno: 13. december 2017 ob 09:06

Krško - MMC RTV SLO

Vozniki zavoda so prostovoljci. Foto: G. Pr.

S 15. januarjem bo Zavod za medgeneracijsko solidarnost Sopotniki, ki že ponuja brezplačne prevoze starejšim, s tem začel tudi v Krškem. Starejšim bo s klicem na 031 441 999 brezplačni prevoz na voljo od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.

Starostniki bodo tako lahko odšli po nakupih, k zdravniku ali prijateljem, na ta način pa jim je omogočen tudi obisk različnih prireditev.

Občina Krško je projekt podprla prek sofinanciranja centra za socialno delo, ki je sklenilo dogovor z omenjenim zavodom Sopotniki. Občina bo zagotovila namensko vozilo, storitev pa bodo sofinancirali vsi trije partnerji. Za prostovoljsko delo voznikov se je že javilo sedem prostovoljcev.

Župan Miran Stanko je po podpisu pogodbe povedal, da so v občini Krško razvili sistem pomoči na domu, ki glede na druge občine nekoliko nadstandarden, s pomočjo Zavoda Sopotniki pa ga bodo še okrepili.

Po besedah direktorja in ustanovitelja Zavoda Sopotniki Marka Zevnika so s projektom Sopotniki na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana začeli pred tremi leti in pol, letos pa so ga raztegnili še v Posavje, in sicer imajo enote v Sevnici, Brežicah in Krškem.

Pokrivajo manjše in večje kraje, po želji pa svoje potnike odpeljejo tudi dlje. Starostnikom z namenskim osebnim vozilom ponujajo brezplačne prevoze do želenega kraja in povratek. Spodbujajo jih k dejavnosti, jim pomagajo pri opravkih in posredno bogatijo njihovo družabno življenje. S svojim delom tudi krepijo medsebojno povezovanje, zaupanje in sodelovanje, so zapisali pri Zavodu Sopotniki.

V krškem centru za socialno delo, kjer upajo na večji odziv, morebitne prostovoljce vabijo na usposabljanje. V dvorani Centra za socialno delo Krško ga bodo pripravili v ponedeljek. Morebitni prostovoljci in starostniki, ki potrebujejo omenjeni prevoz, pa lahko za omenjeno storitev v krški občini pokličejo na telefonsko številko 031 441 999, so še povedali ob današnjem podpisu pogodbe.

