Na Šaleškem bi potrebovali še skoraj 160 postelj za oskrbo starejših

Glede pomoči na domu so na velenjski občini pojasnili, da je lani Center za socialno delo Velenje nudil pomoč 127 uporabnikom na letni ravni, povprečno pa je bilo v to storitev vključenih 79 uporabnikov mesečno. Foto: Pixabay

V domovih za starejše v Velenju, Šoštanju in Šmartnem ob Paki bi potrebovali še 157 postelj, v načrtu pa sta tudi nadgradnja velenjskega doma in gradnja oskrbovanih stanovanj.

V Domu za varstvo odraslih, kjer so pred petimi leti začeli energetsko sanacijo in rekonstrukcijo v dom četrte generacije, ki je načrtovana za prihodnje leto, so 100-odstotno zasedeni. Omenjeni dom sestavljata dva povezana objekta, zgrajena v letih 1976 in 1982, v katerih je skupno nastanjenih 190 starejših, ki prihajajo iz občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. "V letu 2018 je predvidena nadgradnja Doma za varstvo odraslih Velenje v dom četrte generacije. Investitor bo država z lastnimi sredstvi, dom za varstvo odraslih in občina pa sta v tej fazi prispevala komunalni prispevek 118.561 evrov," so še navedli na velenjski občini.

Center za socialno delo Velenje je lani nudil tudi pomoč na domu, in sicer 127 uporabnikom, povprečno je bilo v to storitev vključenih 79 uporabnikov mesečno. Občina je za to namenila nekaj manj kot 230.000 evrov. V velenjski občini imajo tudi večgeneracijski center Planet generacij, ki ga dnevno obišče 40 uporabnikov iz različnih ranljivih skupin.

Občina za prihodnje dve leti načrtuje tudi gradnjo oskrbovanih stanovanj, na Upravno enoto Velenje so že vložili dokumentacijo za izdajo gradbenega dovoljenja.

