Dvojčici upihnili 102. svečko: Še vedno se počutiva mladi

Neločljivi ameriški dvojčici

Objavljeno: 3. september 2018 ob 19:12

Washington - MMC RTV SLO

Praznovali sta v krogu družine in prijateljev. Foto: MMC RTV SLO

Le malo ljudi dočaka več kot sto let, še manj pa je tistih, ki visoko starost dočakajo z dvojčkom. Taki srečnici sta Ann in Gussie Crumby, ki sta pred kratkim praznovali 102. rojstni dan.

Dvojčici iz ameriške zvezne države Georgie sta že maja dopolnili 102. leto, a slavje v krogu družine in prijateljev je sledilo pred nekaj dnevi.

Slavljenki pravita, da na leta gledata kot na številke in nič drugega, ena izmed njiju je ameriškim medijem povedala: "Ne vem niti, da sem stara. Še vedno se počutim mlado. Nič drugače se ne počutim kot pri 101. letu."

Pravita, da ti 102 leti ne bi pomenili nič, če ne bi imeli druga druge: "Ko pogledam okrog, vidim njo, in ko ona pogleda okrog, vidi mene."

Dvojčici je vzgojila njuna babica, odraščali sta na kmetiji, ko sta odrasli, pa so se njune poti ločile. Ann se je preselila v New York, v zakonu se ji niso rodili otroci, Gussie pa v zvezno državo Washington, poročila se je in dobila potomce.

Njune poti so se spet združile v poznih 90., vse od takrat pa sta neločljivi. Da gre za dvojčici, je mogoče oceniti že na prvi pogled, saj se oblačita v enaka oblačila, tudi barva nohtov je identična, urejenost je tisto, kar jima veliko pomeni.

VIDEO Dvojčici praznovali 102. rojstni dan

D. S.