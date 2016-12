Srečna nagrajenca nagradne križanke ta teden sta ...

Vsak teden izžrebamo dva nagrajenca

Objavljeno: 30. december 2016 ob 17:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Napnite možgane in rešite križanko. Foto: MMC RTV SLO

Tokratna nagrajenca nagradne križanke na spletni strani Moje generacije sta Matjaž Valenko in Lea Babnik. Vabljeni k sodelovanju v novem žrebanju: rešite križanko in se potegujte za praktične nagrade.

Veste, katera je najdaljša reka v Južni Ameriki? Kako je ime igralcu Mandiću? Kakšen je kemijski znak za polonij? Če poznate odgovore, potem je reševanje križanke za vas ravno pravi izziv.



Za reševanje križanke kliknite TUKAJ



Križanko najdete na novem portalu, namenjenem predvsem starejšim, seveda pa ste k reševanju križanke vabljeni vsi. Najboljše bomo dvakrat mesečno nagradili s praktičnimi nagradami.

Dozdajšnji nagrajenci:



Pavla Jeršin

Janez Miklavčič

Vesna Vastič

Peter Crček

Janja Mestek

Jernej Bola

Breda Opara-Andrič

Franc Čenčič

Marjeta Marn

Ana Drole

Aleš Kamenšak

Ferdinand Kuk

Ernest Kukanja

Miloš Hvala

Jolanda Polanec

Stojan Novak

Nevenka Privšek

Janez Idič

Nina Štampohar

Egon Pregelj

Mojca Podržaj

Andrej Malej

Romana Bajt

Uroš Bola

Sandra Gider

Viljem Halzer

Ivanka Rode

Jože Volk

Marija Spolenak

Branko Rijavec

Angelina Vižintin

Božo Rot

Ludvik Barič

Nejc Krumpačnik

Teja Trdan

Jakob Kruljec

Milan Milošević

Srečko Cungl

Francka Štampohar

Aleš Absec

Zdravka Marija Lestan

Mirjana Urukalo

Stanislava Viher

Drago Rodman

Loti Windschnurer

Dunja Soklič

Jakob Kruljec

Matej Možek

Janez Lenar

Milena Saje

Marija Kristina Velikonja

Danilo Makovec

Andreja Vojvoda

Bernard Brečko

Breda Črvič

Nikolaj Čas

Lučka Volf

Janez Cotman

Majda Goljuf

Štefka Lopan

Jani Erman

Berta Kranjc

Duška Škrobar

Branko Bola

Mira Menart

Karl Kotnik

Janez Mikelj

Marko Kitin

Erika Cimerman

Mojmir Andrič

Bojana Šteblaj

Matej Arl

Stanislava Viher

Danilo Cej

Nika Perko

Peter Crček

Helena Lukač

Tomaž Cvikl

Danica Gider

Leopold Fidej

Ana Lupinski

Vekoslav Požeš

Sonja Habe

Aleš Absec

Henrik Razpotnik

Barbara Jančigaj

Marjeta Bricl

Lojze Tarfila

Lučka Volf

Izidor Šuber

Ivana Grudnik

Janez Metličar

Slavka Kokalj

Aljaž Schmuck

Slavica Vidrih

Špela Stopar

Anton Hrastenšek

Metka Tominšek

Marjeta Marn

Mirjana Urukalo

Zora Grilec

Miran Hočevar

Milena Završnik

Karl Zagmajster

Breda Planko

Ana Moškon

Tanja Slobodnik

Miroslav Jevšenak

Olga Oserban

Rudi Krvina

Ilona Berčič

Jože Kreže

Štefka Lopan

Dejan Nabernik

Tatjana Lešnik

Remigij Kleva

Josip Miškulin

Peter Crček

Erna Reinkober

Boštjan Mrcina

Jožica Klep

Tomaž Marijan Jeglič

Vera Uran

Ernest Kukanja

Danica Sivka

Jože Kreže

Maja Humar

Uroš Pičulin

Roža Natek Koželj

Miha Šek

Nika Perko

Igor Vršnik

Danica Servatzy

Jaka Rihar

Marija Smrkolj Plevnjak

Majda Levinger

Olga Dolen

Ivan Plevnjak

Ernest Munda

Matjaž Bolte

Nika Perko

Jože Štingel

Anica Gortnar

Branko Köleš

Sonja Hace

Brane Grojzdek

Rado Makovec

Kristjana Juričan

Ivana Vodišek

Anton Tušek

Zvonka Lokar

Salem Šoro

Vida Flego

Erik Polajžar

Nataša Pinter

Zdravko Bajt

Metka Tominšek

Peter Bruner

Bogdan Omulec

Majda Piskar

Zlata Vigec

Mirko Plohl

Ida Žigon

Franci Širca

Franc Lekše

Zdravka Marija Lestan

Monika Pene

Blaž Bukovec

Maja Dolinar

Darko Omrzu

Olga Tomažin

Franc Križnik

Matjaž Pureber

Nada Logar

Urška Kuhar

Vladimir Sotler

Tatjana Petrič

Polona Petrovič

Marjan Bizalj

Vito Vlahov

Pavla Brglez

Primož Trilar

Minka Gašperin

Dušan Kraševec

Andrej Fenz

Marinka Bruner

Antonija Sever

Jože Dolšina

Katja Potnar Ivačič

Valentin Faganel

Zdenka Čarman

Jože Luršak

Pavla Letonje

Cveta Žerovnik

Slavko Bergles

Milka Sodja

Vera Jazbinšek

Roman Bohinc

Helena Prinčič

Cveto Erman

Edi Batelič

Metka Nosan

Jože Vastič

Milena Bervar

Frančiška Butja

Laura Filipčič

Slavko Mlakar

Jože Klemenčič

Marija Zlodej

Bojan Zaletel

Francka Draškič

Carmen Ana Sambol

Slavko Mlakar

Emilijana Crgol

Janez Rangus

Milanko Raičević

Viljem Hazler

Sandra Gider

Drago Lojen

Ernest Kukanja

Darja Jerše

Martin Albreht

Marja Jalen

* Rezultati bodo javno objavljeni po zaključku nagradne igre na spletni strani www.rtvslo.si/mojageneracija. Udeleženci s sodelovanjem v nagradni igri dovoljujejo javno objavo imena in priimka (zgolj če so izžrebani) v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani www.rtvslo.si/mojageneracija z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Udeleženec s sodelovanjem v nagradni igri soglaša, da organizator zbira, hrani in obdeluje zbrane osebne podatke za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec v nagradni igri oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko od organizatorja kadar koli zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma trajno ali začasno prenehanje obdelave svojih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1). Sodelujoči to stori na elektronski naslov moja.generacija@rtvslo.si ali pisno na naslov organizatorja. Najpozneje v roku 15 dni po prejemu sporočila bo organizator preprečil uporabo osebnih podatkov udeleženca, o čemer ga bo v nadaljnjih petih dneh z elektronskim sporočilom ali po pošti tudi obvestil. Organizator se zavezuje, da bo s posredovanimi podatki upravljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.; ZVOP-1), prav tako pa podatkov ne bo posredoval neupravičeni tretji osebi ali jih kakorkoli drugače zlorabljal. Dokumentacijo v zvezi z nagrajencem bo organizator hranil skladno z ZVOP-1-

K. T.