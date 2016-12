V restavracijah s hitro prehrano bodo zaposlili upokojence

Na razpis se je prijavilo več kot 100 upokojencev

Z januarjem bodo v poslovalnicah verige s hitro prehrano zaposlili štiri upokojence, ki bodo skrbeli za urejenost jedilnice in prijetno vzdušje v družinsko orientiranih restavracijah v Ljubljani in Mariboru.

Kot so sporočili iz družbe McDonald's, je projekt občasnega dela upokojencev del trajnostnega delovanja v lokalnem okolju, hkrati pa bodo upokojencem omogočili dodaten zaslužek. V drugem tednu januarja bodo tako začeli delati prvi štirje upokojenci, in sicer v restavracijah v Mariboru (ena restavracija) in Ljubljani (tri restavracije).

Upokojence so izbrali z razpisom, ki so ga objavili novembra. Nanj se je prijavilo več kot 100 upokojencev, med njimi več žensk kot moških, največ prijav pa so dobili za delo v mariborski restavraciji.

"Verjamemo, da delo upokojencev prinaša veliko pozitivnega. Poleg dodatnega dohodka bo upokojencem omogočilo druženje in deljenje izkušenj z mlajšimi sodelavci," je dejal direktor družbe v Sloveniji Srđan Krumpak. Najprej bodo v svojo ekipo sprejeli štiri upokojence, na podlagi njihovega in odziva obiskovalcev pa bodo pripravili načrt za leto 2017.

Občasno ali začasno delo upokojencev sicer ureja novela zakona o urejanju trga dela. Začasna in občasna dela upokojencev ne vplivajo na višino njihove pokojnine, a je z novelo določena zgornja meja dovoljenega števila opravljenih ur in dodatnega zaslužka. Število ur opravljenega dela v koledarskem mesecu ne sme presegati 60 ur, skupni letni dohodek pa je trenutno omejen na nekaj več kot 6.300 evrov.

