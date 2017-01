Vrhunec praznovanja 50-letnice oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi

Vrhunec večera je bila krstna izvedba »Slovenske suite« Alda Kumarja

Objavljeno: 8. januar 2017 ob 07:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

Oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi je 50-letnico obeležila s petimi javnimi oddajami, ki so jih tekom lanskega leta posneli v različnih delih Slovenije. Foto: Vesna Vidmar Za oddajo, terenska snemanja in arhiv skrbi urednica mag. Simona Moličnik. Foto: Barbara Reya

V razprodani Linhartovi dvorani Cankarjevega doma so v soboto zaznamovali praznovanje petdesetletnice oddaje »Slovenska zemlja v pesmi in besedi« na 1. programu Radia Slovenija.

Nastopili so ljudski pevci, godci in pripovedovalci ter Simfonični orkester RTV Slovenija z dirigentom Simonom Krečičem. Koncert je potekal pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.

Polna dvorana je sinoči z bučnim aplavzom nagradila vse sodelujoče. Obiskovalci so bili navdušeni. Vrhunec večera je bila krstna izvedba »Slovenske suite« Alda Kumarja.

"Zelo sem zadovoljen s to izvedbo, predvsem sem pa bil pa zelo presenečen nad publiko. Vsi ti moji komponistični pristopi so naleteli na dober odziv in sem vesel, da je vse tako vzvalovilo od orkestra do publike in nazaj."

Nad organizacijo je bdela urednica oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi Simona Moličnik:

"To ni bil samo nocojšnji dogodek, temveč je ta projekt dogodek trajal vse leto s petimi javnimi oddajami. V tem času je nastal tudi zvočni album, z vsemi posnetki, kar smo nocoj slišali, pri tem projektu je sodelovala množica ljudi, vsem sem zelo hvaležna, kajti vsi so vzeli projekt za svojega in se maksimalno potrudili."

Projekt, naslovljen »Skozi prostor in čas«, tako uspešno prispeva k ohranjanju, pa tudi ustvarjanju dediščine za prihodnje rodove.

Radijska oddaja, ki je na sporedu 1. programa Radia Slovenija vsak torek ob 20. uri, poslušalce povezuje z živim izročilom ter duhovno kulturo Slovencev nekoč in danes. Skozi leta so oddajo vodili različni voditelji, a najbolj stalni in prepoznavni so bili: Marija Velkavrh in Marjan Kralj, nato Simona Juvan, zdaj pa jo že dolga leta vodi Renato Horvat. Leta 2008 je uredništvo in avtorstvo oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi prevzela mag. Simona Moličnik.

K. T., Teja Klobčar, 1. program Radia Slovenija