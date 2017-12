1. januar: Rojstvo evropske denarne unije

Leta 1999 je Evropska unija uvedla skupno denarno valuto evro in tako je zaživela Evropska monetarna unija.

Evro, katerega uvedbo je jasno začrtala Maastrichtska pogodba EU-ja, je v enajsterici članic postal uradna valuta, sprva kot knjižni denar, uporabljan predvsem na finančnih trgih in v bančnem poslovanju. Vse članice EU-ja so v evru izrazile svoje javne dolgove, v novi valuti so začele poslovati njihove centralne banke, nacionalne bankovce in kovance so evri dokončno zamenjali šele sredi leta 2002. Nemčija je bila prva, ki je svoje nacionalne bankovce in kovance povsem zamenjala z evri - marke so se poslovile 31. decembra 2001.

Uvedba evra na vsakodnevno življenje običajnih državljanov EU-ja takoj 1. januarja ni neposredno vplivala. Na skupno valuto so se, tako kot leta pozneje v Sloveniji, navajali postopno, z dvojnim označevanjem cen v trgovinah. Evro je bil za enajsterico članic dokončno obvezen 1. julija 2002, ko so morale vse svoje nacionalne bankovce dokončno zamenjati za skupne.

Leta 153 pr. n. št. so prvič praznovali novo leto.

Leta 46 p. n. št. je Gaj Julij Cezar spremenil koledar, tako da se je leto začenjalo prvega januarja, in ne prvega marca, kot se je začenjalo dotlej.

Leta 404 so uprizorili zadnjo gladiatorsko bitko v starem Rimu.

Leta 1618 se je rodil veliki španski slikar Bartolome Esteban Murrilo. Velja za največjega mojstra 17. stoletja v Španiji. Umrl je leta 1682.

Leta 1782 je v Londonu umrl Johann Cristian Bach. Študiral je v Italiji, od leta 1762 pa je živel v Londonu. Ukvarjal se je z inštrumentalno glasbo, s svojimi pojočimi alegri v simfonijah je močno vplival na Wolfganga Amadeusa Mozarta. Johann Cristian Bach se je rodil 5. septembra 1735 v Leipzigu.

Leta 1818 je prvič izšel roman Mary Shelley Frankenstein ali moderni Prometej.

Leta 1863 je Abraham Lincoln razglasil svobodo vseh sužnjev v južnih državah ZDA.

Leta 1863 se je rodil francoski pedagog Pierre de Coubertin, pobudnik olimpijskih iger moderne dobe.

Leta 1881 je začela izhajati literarna revija Ljubljanski zvon. Revijo so ustanovili Josip Jurčič, Janko Kersnik, Fran Levec in Ivan Tavčar. Na ta način se je slovensko kulturno žarišče z Dunaja preselilo v Ljubljano. Zadnja številka Ljubljanskega zvona je izšla leta 1941.

Leta 1898 je Ljubljana prvič zažarela v električni svetlobi. Elektriko je proizvajala mestna elektrarna, ki so jo začeli graditi spomladi leta 1897. Javne trge in ulice je sprva osvetljevalo 794 žarnic in 48 obločnic, električno luč pa so napeljali tudi v več javnih poslopij.

Leta 1919 se je rodil ameriški pisatelj Jerome David Salinger, najbolj znan po svojem romanu Varuh v rži. Umrl je leta 2010. Omenjeni roman, ki je izšel leta 1951, velja za enega najvplivnejših ameriških romanov 20. stoletja.

Leta 1931 so ustanovili angleški Commonwealth, tj. skupnost 53 samostojnih suverenih držav, ki so bile skoraj vse bivši teritoriji oz. kolonije Britanskega imperija (izjemi sta Združeno kraljestvo in Mozambik).

Leta 1939 so prvič priredili novoletni koncert na Dunaju.

Leta 1939 se je rodila slovenska pesnica in pisateljica Svetlana Makarovič.

Leta 1942 so ZDA, Združeno kraljestvo, ZSSR, Kitajska, Avstralija, Belgija, Kanada, Kostarika, Kuba, Češkoslovaška, Dominikanska republika, Salvador, Grčija, Gvatemala, Haiti, Honduras, Indija, Luksemburg, Nizozemska, Nova Zelandija, Nikaragva, Norveška, Panama, Poljska, Republika Južna Afrika in Jugoslavija v Washingtonu podpisale deklaracijo o OZN (Organizacija združenih narodov).

Leta 1953 se je rodil slovenski gospodarstvenik in politik Zoran Janković.

Leta 1958 je bila ustanovljena Evropska skupnost.

Leta 1959 so čete Fidela Castra na Kubi prek državnega udara s položaja predsednika odstranile Fulgencia Batisto.

Leta 1968 se je rodil legendarni hrvaški nogometaš Davor Šuker, s 45 goli najboljši strelec v zgodovini hrvaške nogometne reprezentance.

Leta 1997 je Primož Peterka zmagal na drugi tekmi novoletne skakalne turneje v Garmisch-Partenkirchnu v Nemčiji. Uspeh je ponovil še leta 2003. Obakrat je drugo mesto zasedel Avstrijec Andreas Goldberger.

Leta 2000 je Helena Javornik petič zapored zmagala na silvestrskem teku na Dunaju. Dve leti pozneje je Javornikova spet zmagala, potem ko je v slovenskem dvoboju ugnala Jolando Čeplak in postavila nov rekord 5,4-kilometrske proge: 16:31.

Leta 2008 je Slovenija od Portugalske prevzela polletno predsedovanje Evropski uniji. Slovensko predsedstvo si je kot prednostne naloge zadalo spremljanje procesa ratifikacije Lizbonske pogodbe, Zahodni Balkan, lizbonsko strategijo za večjo konkurenčnost EU-ja, energetsko-podnebni sveženj in medkulturni dialog.

Leta 2009 so tudi na Slovaškem uvedli evro. Slovaška je tako postala 16. država evrskega območja.

Leta 2011 se je evro območju pridružila še Estonija.

Leta 2013 je Tina Maze na paralelnem slalomu v Münchnu z 2. mestom osvojila jubilejne 50. stopničke v karieri. V velikem finalu je morala premoč priznati Slovakinji Veroniki Velez Zuzulovi.

Leta 2014 je evrsko valuto prevzela Latvija.

