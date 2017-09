1. oktober: Hinko Smrekar umrl kot talec

30. september 2017 ob 23:58

Ljubljana



Leta 1942 so italijanski okupatorji kot talca ustrelili slovenskega slikarja in karikaturista Hinka Smrekarja.

Rojen je bil 13. julija 1883 v Ljubljani, bil je član umetnostnega kluba Vesna na Dunaju. Opravil je pionirsko delo v grafiki s ciklom Sedem naglavnih grehov leta 1927, ustvaril je socialnokritični cikel Zrcalo sveta, med ilustracijami pa velja omeniti Levstikov roman Martin Krpan, ki ga je ustvaril leta 1917. Zelo znana je akvarelirana perorisba iz leta 1913 z naslovom Ivan Cankar arestant.

Leta 331 pr. n. št. je Aleksander Veliki pri Gaugameli premagal Dareja III. Kodomana.

Leta 965 je bil za papeža izvoljen Janez XIII.

Leta 1404 je umrl papež Bonifacij IX.

Leta 1671 se je rodil italijanski matematik Guido Grandi.

Leta 1685 se je rodil svetorimski cesar Karel VI.

Leta 1788 se je Nguyen Hue imenoval za vladarja Vietnama.

Leta 1791 je potekala prva seja francoske zakonodajne skupščine.

Leta 1795 si je Francija podjarmila Belgijo.

Leta 1811 je po Misisipiju do New Orleansa priplul prvi parnik.

Leta 1814 se je začel dunajski kongres, na katerem so se zbrale vse države, ki so premagale Napoleona, da bi na novo uredile staro celino.

Leta 1814 se je rodil slovenski matematik Franc Močnik.

Leta 1847 je nemški izumitelj in industrialec Werner von Siemens ustanovil podjetje Siemens AG & Halske.

Leta 1869 je Avstrija izdala prve razglednice na svetu.

Leta 1880 je bila odprto podjetje električnih luči in žarnic na svetu, ki je bilo last Thomasa Alve Edisona.

Leta 1881 se je rodil ameriški letalski konstruktor in industrialec William Edvard Boeing. Danes njegovo ime največkrat slišimo v povezavi z ameriško letalsko družbi s sedežem v Seattlu. Boeing je umrl leta 1956.

Leta 1890 je ameriški kongres ustanovil nacionalni park Yosemite.

Leta 1891 je univerza Stanford v Kaliforniji odprla svoja vrata.

Leta 1898 je car Nikolaj II. iz vseh večjih ruskih mest izselil Jude.

Leta 1896 se je rodil prvi pakistanski premier Liaquat Ali Khan.

Leta 1901 je umrl afganistanski emir Abdur Rahman Khan.

Leta 1910 je bomba uničila stavbo Los Angeles Timesa v središču Los Angelesa in pri tem ubila 20 ljudi.

Leta 1910 se je rodila ameriška izobčenka Bonnie Parker.

Leta 1918 so arabsko-britanske sile pod poveljstvom Lawrencea Arabskega zasedle Damask.

Leta 1920 se je rodil ameriški igralec Walter Matthau.

Leta 1922 je v Ljubljani umrl slovenski zgodovinar Josip Gruden. V letih 1910-1916 je pri Mohorjevi družbi izhajala njegova Zgodovina slovenskega naroda.

Leta 1923 je italijanska vlada sprejela zakon o šolski reformi, imenovani tudi Gentilijeva reforma, ki je določal postopno odpravo pouka v slovenščini na osnovnih šolah v Julijski krajini. Do šolskega leta 1927/28 so bili odpravljeni zadnji razredi s poukom v slovenščini in hrvaščini.

Leta 1924 se je rodil 39. predsednik ZDA James Earl "Jimmy" Carter, ki je leta 2002 prejel Nobelovo nagrado za mir.

Leta 1931 so slovesno odprli most Georgea Washingtona, ki povezuje New Jersey in New York.

Leta 1935 se je rodila britanska igralka in pevka Julie Andrews, s pravim imenom Julia Elizabeth Wells, ki je najbolj znana po vlogi guvernante v filmu Moje pesmi, moje sanje.

Leta 1936 je bil Francisco Franco imenovan za vodjo nacionalne vlade v Španiji.

Leta 1938 je Tretji rajh okupiral Sudete.

Leta 1943 je Izvršni odbor Osvobodilne fronte sklical zbor odposlancev slovenskega naroda v Sokolskem oziroma Šeškovem domu. Zbralo se je 572 neposredno izvoljenih in 78 delegiranih predstavnikov osvobodilnega gibanja. Geslo zbora je bilo "Narod si bo pisal sodbo sam". Kočevski zbor je izvolil 120-članski Slovenski narodnoosvobodilni odbor kot najvišji organ nastajajoče nove revolucionarne oblasti in 42-člansko slovensko delegacijo za drugo zasedanje AVNOJ-a.

Leta 1946 je po desetih mesecih oziroma 218 dneh zasedanja mednarodno sodišče v Nürnbergu izreklo obsodbo nemškim vojaškim voditeljem med II. svetovno vojno. 12 so jih obsodili na smrt z obešanjem. Smrtne kazni so bile izvršene 16. oktobra istega leta, razen Goeringove, ki je dan pred tem napravil samomor.

Leta 1947 se je rodil izraelski biolog Aaron Ciechanover, ki je za svoje delo prejel Nobelovo nagrado za kemijo.

Leta 1949 je bila po krvavi državljanski vojni, v kateri je proti Čangajškovim enotam zmagala kitajska ljudska armada, razglašena Ljudska republika Kitajska. Njen voditelj je postal Mao Cetung.

Leta 1954 se je rodil ultramaratonski plavalec Martin Strel. Preplaval je številne reke, med drugim Donavo, Parano, Misisipi, Jangce in Amazonko.

Leta 1957 se je v ZDA prvič pojavil napis In God We Trust na papirnatem denarju.

Leta 1958 je novonastala ameriška vesoljska agencija Nasa zamenjala Naco.

Leta 1960 je Nigerija, ki je bila od konca 19. stoletja britanska kolonija, postala samostojna.

Leta 1960 je Ciper, ki je bil pred tem britanska kolonija, postal samostojen.

Leta 1961 sta se vzhodni in zahodni Kamerun združila in nastala je Federalna republika Kamerun.

Leta 1964 se je na univerzi Kalifornija začelo gibanje za svobodo govora.

Leta 1964 je začel voziti izjemno hiter vlak Shinkansen (vlak krogla) med japonskima mestoma Tokio in Osaka.

Leta 1965 je indonezijski general Suharto uničil načrtovani državni udar v državi.

Leta 1969 je nadzvočno letalo concorde med letom prvič prebilo zvočni zid.

Leta 1970 se rodil kenijski atlet Moses Kiptanui. Leta 1991 je v Tokiu postal svetovni prvak v teku na na 3.000 metrov zapreke. Ta uspeh je ponovil tudi leta 1993 v Stuttgartu in dve leti pozneje v Göteborgu. Avgusta 1992 je v Zürichu postavil svetovni rekord (8:02,08). 16. avgusta 1995 je na mitingu v Zürichu postal prvi človek, ki je 3.000 m z zaprekami pretekel pod osmimi minutami (7:59,18).

Leta 1971 so v Orlandu na Floridi odprli prvi zabaviščni park Walt Disney World.

Leta 1975 so Sejšeli dobili notranjo samoupravo.

Leta 1975 je v enem najbolj legendarnih boksarskih dvobojev v zgodovini Muhammed Ali v Manili ugnal Joeja Frazierja. Dvoboj je bil v dvorani Araneta Coliseum na Filipinih. Medijsko zanimanje je bilo neverjetno. To je bil celo eden izmed najbolj gledanih boksarskih dvobojev v zgodovini. Frazier je imel močno poškodovano levo oko, videl ni skoraj nič več. Njegov trener je predal dvoboj v 14. rundi. Prvi dvoboj med večnima tekmecema je v Madison Square Gardnu leta 1971 dobil Frazier po točkah. 28. januarja 1974 se je Ali maščeval, po 15. rundah so sodniki odločili s 3:0 v njegovo korist.

Leta 1975 se je otočje Ellice osamosvojilo od otočja Gilbert in se preimenovalo v Tuvalu.

Leta 1977 je brazilski nogometni zvezdnik Pele končal kariero, v kateri je na 1.363 tekmah dosegel 1.281 golov. Zadnjič je igral na tekmi med NY Cosmosom in njegovim nekdanjim klubom Santosom. Na tribunah je bilo 77.700 gledalcev.

Leta 1979 je Panamski prekop prešel pod upravo Paname. Odprt je bil 15. avgusta 1914 in meri 82 kilometrov. Z njegovo izgradnjo je bila pomorska pot med vzhodno in južno obalo Amerike korenito skrajšana in olajšana, saj ladjam ni bilo več treba pluti okrog viharnega rta Horn.

Leta 1982 je Helmut Kohl zamenjal Helmuta Schmidta na mestu nemškega kanclerja.

Leta 1985 je izraelsko letalstvo bombardiralo sedež PLO-ja v Tunisu.

Leta 1988 je bil Gorbačov imenovan za vodjo Vrhovnega sovjeta.

Leta 1989 je Danska kot prva država na svetu dovolila sklepanje zakonskih zvez med homoseksualnimi pari.

Leta 1990 je umrl irski fizik John Stewart Bell.

Leta 1990 je srbska manjšina na Hrvaškem razglasila avtonomijo.

Leta 1994 je otočje Palau postalo neodvisna država.

Leta 2000 so se končale olimpijske igre v Sydneyju, na katerih so slovenski športniki osvojili dve zlati medalji, veslaški dvojni dvojec Iztok Čop/Luka Špik in strelec Rajmond Debevec.

Leta 2004 je umrl ameriški fotograf Richard Avedon.

Leta 2010 je Lionel Messi prejel zlati čevelj, nagrado, ki jo podeljujejo najboljšemu strelcu državnih prvenstev v Evropi. Takrat 23-letni napadalec Barcelone je v predhodni sezoni dosegel 34 zadetkov. Najbližja zasledovalca sta bila Didier Drogba (Chelsea) in Antonio di Natale (Udinese) s po 29 zadetki.

Leta 2011 so na Bledu izdelali 11-milijonto kremno rezino.

Leta 2012 je v starosti 95 let umrl britanski zgodovinar in eden vodilnih intelektualcev zadnjih petdeset let Eric Hobsbawm. Rodil se je v revolucionarnem letu 1917 in radikalni socializem je vse do konca zaznamoval tako njegovo življenje kot delo.

Leta 2013 se je izteklo proračunsko leto in se končalo brez dogovora med ameriškimi republikanci in demokrati o nadaljnjem financiranju delovanja ameriške zvezne vlade, zato je ta delno ustavila svoje delovanje.

