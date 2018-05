10. maj: Rodil se je največji slovenski pisatelj

Leta 1876 se je na klancu siromakov na Vrhniki rodil velikan slovenske književnosti, pesnik, pisatelj in dramatik Ivan Cankar.

Cankarja uvrščamo med štiri predstavnike slovenske moderne (poleg njega še Murn, Kette in Župančič). Pisati je začel že v dijaških letih, pesmi pa je objavljal v Vrtcu in Ljubljanskem zvonu. V svojih dunajskih letih je sodeloval pri literarnem krožku slovenskih študentov, katerega člani so bili med drugim tudi Oton Župančič, Fran Govekar in Fran Eller. Cankar je najprej pisal realistično, pozneje pa se je preusmeril k novoromantičnim tokovom, zlasti k simbolizmu in (v začetku) dekadenci.

V svojih številnih spisih je pokazal izjemno jezikovno in oblikovno mojstrstvo. Njegove drame Hlapci, Kralj na Betajnovi, Za narodov blagor in Pohujšanje v dolini Šentflorjanski sodijo v vrh slovenske dramatike. Umrl je leta 11. decembra leta 1918.

Leta 1497 se je na svojo prvo pot v Ameriko odpravil italijanski pomorščak Amerigo Vespucci. Po njem je Amerika dobila ime.

Leta 1503 je Krištof Kolumb obiskal Kajmanske otoke in jih poimenoval Las Tortugas, saj je tam videl veliko število morskih želv.

Leta 1526 je turški sultan Sulejman II. zavzel Budimpešto. V Evropi so ga imenovali Veličastni, njegovi podaniki pa Kanunija - Zakonodajalec. Najveličastnejšo zmago je dosegel leta 1526 v bitki pri Mohaču, tam je porazil Ogre. Leta 1529 je prišel vse do Dunaja, ki mu ga ni uspelo zavzeti. Umrl je na vojaškem pohodu. Bil je tudi pesnik in pokrovitelj umetnosti.

Leta 1774 je po smrti svojega očeta, francoskega kralja Ludvika XV., kralj postal Ludvik XVI.

Leta 1796 je Napoleon I. na mostu Lodi v Italiji premagal avstrijsko vojsko. Umrlo je okoli 2.000 avstrijskih vojakov.

Leta 1824 so v Londonu za javnost odprli Narodno galerijo.

Leta 1865 so v Georgii vojaki severnih držav ZDA ujeli Jeffersona Davisa, predsednika padle vlade južnih držav ZDA, združenih v t. i. Konfederacijo.

Leta 1872 je bila Victoria Woodhull kot prva ženska v zgodovini ZDA nominirana za kandidatko za položaj predsednika te države.

Leta 1906 se je prvič sešla ruska duma.

Leta 1933 so pripadniki nemške nacionalsocialistične stranke v Berlinu na Opernem trgu sežgali več kot 20.000 knjig nenemškega duha.

Leta 1940 so prve nemške bombe padle na Anglijo, in sicer v kentskih mestih Chilham in Petham.

Leta 1940 se je začela velika nemška ofenziva na zahodu: napad na Belgijo, Luksemburg in Nizozemsko.

Leta 1940 je Winston Churchill postal predsednik britanske vlade.

Leta 1941 je nemška okupacijska oblast ustanovila Steierische Heimatbund na Štajerskem.

Leta 1945 je slovenska narodna vlada prišla iz Ajdovščine v Ljubljano. Voditelje slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja je na zborovanju med drugimi pozdravil tudi pesnik Oton Župančič.

Leta 1954 je skupina Bill Haley and the Comets izdala album Rock Around the Clock, prvi posnetek rokenrola, ki je dosegel vrh svetovnih lestvic.

Leta 1955 se je rodil Mark David Chapman, ameriški morilec Johna Lennona.

Leta 1957 se je rodil angleški basist, član skupine The Sex Pistols, Sid Vicious. Umrl je leta 1979.

Leta 1960 je jedrska podmornica USS Triton končala prvo podvodno potovanje okoli sveta.

Leta 1960 se je rodil irski glasbenik in pevec skupine U2, Paul David Hewson - Bono.

Leta 1960 se je rodila jamajška atletinja Merlene Ottey. Ena izmed najboljših šprinterk v zgodovini je od leta 2002 nastopala za Slovenijo.

Leta 1965 se je rodila slavna kanadska manekenka Linda Evangelista, ki ob Christy Turlington, Claudii Schiffer, Cindy Crawford in Naomi Campbell velja za eno redkih pravih supermodelov, ki so spremenile modni svet ob koncu 80. in v začetku 90. let.

Leta 1966 se je rodil britanski atlet Jonathan Edwards. Leta 1995 je na svetovnem prvenstvu v Goeteborgu postavil še vedno veljaven svetovni rekord v troskoku (18,29 m). Svetovni prvak je postal še leta 2001 v Edmontonu. Na olimpijskih igrah leta 1996 v Atlanti je bil srebrn, ugnal ga je Američan Kenny Harrison. Štiri leta kasneje je v Sydneyju osvojil olimpijsko zlato. Po SP-ju v Parizu leta 2003 je končal kariero.

Leta 1969 se je rodil nizozemski nogometaš Dennis Bergkamp.

Leta 1974 se je rodil francoski nogometaš Sylvain Wiltord.

Leta 1977 je umrla ameriška filmska igralka Joan Crawford, s pravim imenom Lucille Fay LeSueur.

Leta 1978 so nogometaši Liverpoola osvojili naslov evropskih klubskih prvakov, potem ko so na Wembleyju ugnali belgijski Club Brugge z 1:0. Odločilni gol je pred 92.000 gledalci zabil Kenny Dalglish v 64. minuti. To je bil tedaj drugi evropski naslov za rdeče z Anfielda.

Leta 1979 je umrla slovenska filmska igralka Ita Rina, s pravim imenom Ida Kravanja.

Leta 1981 je Francois Mitterrand postal prvi predsednik Francije iz vrst socialistov.

Leta 1995 so nogometaši Reala iz Zaragoze v finalu Pokala pokalnih zmagovalcev v Parizu po podaljšku z 2:1 premagali Arsenal.

Leta 1996 je v nevihti na Mount Everestu umrlo osem plezalcev. Ta dan velja za najbolj smrtonosnega v zgodovini plezanja na to goro.

Leta 2001 so košarkarji Kinderja iz Bologne postali zmagovalci Evrolige, potem ko so v peti in odločilni tekmi na domačem igrišču premagali špansko Tau Ceramico z 82:74.

Leta 2002 je alpski smučar Andrej Miklavc sklenil kariero. Največji uspeh je dosegel z zmago na tekmi svetovnega pokala v sezoni 1995/96 v Park Cityju. Za konec aktivnega smučanja se je odločil predvsem zaradi številnih poškodb, ki so zaznamovale njegovo kariero. Nazadnje si je poškodoval vratno hrbtenico na slalomu za evropski pokal v sezoni 2001/2002. V svetovnem pokalu je prvič nastopil leta 1989, bil je slalomski specialist, desetkrat je prismučal med najboljšo deseterico.

Leta 2004 je plavalka Anja Klinar na evropskem prvenstvu v Madridu osvojila bronasto odličje na 400 metrov mešano.

Leta 2006 so nogometaši Seville v finalu Pokala Uefa s 4:0 premagali Middlesbrough in osvojili svojo prvo evropsko klubsko lovoriko.

Leta 2009 so hokejisti Rusije v finalu svetovnega prvenstva v Bernu premagali Kanado z 2:1 ter se tako veselili rekordnega 25. naslova.

Leta 2013 so na severovzhodnem delu Nigerije v zvezni državi Imo iz neke hiše rešili 17 nosečih najstnic in 11 dojenčkov, ki so bili namenjeni za prodajo. Vse najstnice je oplodil 23-letni moški. "Tovarne" dojenčkov so na jugovzhodnem delu Nigerije zelo pogoste.

