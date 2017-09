10. september: "Borut, pozlatila se je tvoja roka"

Na današnji dan

Na današnji dan leta 1981 je plavalec Borut Petrič v Splitu postal evropski prvak na 400 m prosto, njegov brat Darjan pa je osvojil bronasto medaljo.

V pokritem bazenu splitskega Poljuda je Borut Petrič premagal velikega Vladimira Saljnikova. Pri zadnjem obratu je Rus, svetovni in olimpijski prvak, vodil za manj kot pol telesa, Petrič pa ga je v izjemnem boju prehitel in postavil državni rekord 3:51,63. Saljnikov je plaval 3:51,77, tretji Darjan Petrič pa 3:53,71. Še danes je pravi užitek pogledati to razburljivo tekmo, ki jo je začinil komentar Mladena Delića ("Borut, pozlatila se je tvoja roka").

Leta 1898 je bila v Ženevi ubita avstro-ogrska cesarica Elizabeta, žena Franca Jožefa, bolj znana kot Sissi. Atentat je izpeljal anarhist Luigi Luceni. Sisi je bila nedvomno ena najbolj priljubljenih kronanih glav vseh časov. Rodila se je 24. decembra 1837 v Münchnu.

Leta 1919 je bila v Saint Germainu podpisana mirovna pogodba med antanto in Avstrijo. Delno je na račun nekdanje avstrijske polovice nastala Češkoslovaška republika, Italija je dobila južno Tirolsko do Brennerja, kjer je živelo zvečine nemško prebivalstvo.

Leta 1920 se je začel študij na Univerzi v Ljubljani. V prvem letu se je vpisalo 741 slušateljev, največ na tehniško fakulteto, 234 na pravno fakulteto, nekaj manj kot 100 slušateljev je bilo sprejeto na filozofsko in teološko fakulteto, na medicinsko pa 63.

Leta 1938 se je v Hamburgu rodil modni oblikovalec Karl Lagerfeld, ki sodeluje z različnimi modnimi hišami, med njimi s Chloe, Fendi in Chanel.

Leta 1956 je umrl švicarsko-ameriški astronom Robert Julius Trumpler - človek, ki je pripomogel k raziskovanju naše Galaksije.

Leta 1960 se je rodil Colin Firth, angleški filmski, televizijski in gledališki igralec.

Leta 1972 so se končale olimpijske igre v Münchnu, ki sta jih zaznamovala Mark Spitz s sedmimi zlatimi medaljami in pokol izraelskih športnikov v olimpijski vasi.

Leta 1976 se je nad severnim delom Zagreba zgodila huda letalska nesreča, v kateri je umrlo vseh 176 potnikov. Zaleteli sta se letali britanske družbe British airways in DC 9 jugoslovanske družbe Inex-Adria.

Leta 1976 se je rodil brazilski teniški igralec Gustavo Kuerten, nekdaj tudi številka ena na lestvici ATP.

Leta 1977 so z giljotino kot zadnjega človeka usmrtili Hamida Djandoubija.

Leta 1999 je Igor Primc v Novem mestu postavil še vedno veljaven državni rekord v metu diska: 64,79 metra.

Leta 2003 je slovenska nogometna reprezentanca v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2004 izgubila proti Franciji z 0:2 (0:1), kar je bil njen prvi poraz za Bežigradom po skoraj petih letih.

Leta 2003 je bila v atentatu med nakupovanjem smrtno ranjena švedska zunanja ministrica Anna Lindh, ki je umrla dan kasneje.

Leta 2006 je bila slovenska dolgoprogašica in večkratna državna rekorderka Helena Javornik na dopinškem A-testu pozitivna na eritropoetin, vendar je kasnejši B-test zavrgel izid prvega in tako je bila Javornikova povsem oproščena obtožb o jemanju poživil. Dve leti kasneje, tik pred OI v Pekingu, je bil Helenin A-vzorec ponovno pozitiven na EPO.

Leta 2007 so slovenski košarkarji na EP-ju v Španiji poskrbeli za imeniten večer in že v prvi četrtini postavili temelje za nepričakovano visoko zmago nad Nemčijo (77:47). Po peti zaporedni zmagi so pričakovanja segala do medalje, toda v četrtfinalu so bili Grki močnejši.

Leta 2008 je evropska organizacija za jedrske raziskave (CERN) v Švici pognala do sedaj največji pospeševalnik delcev, t. i. Veliki hadronski trkalnik.

Leta 2015 je dvakratni olimpijski zmagovalec in trikratni svetovni prvak Benjamin Raich uradno končal svojo kariero. V 18 sezonah je avstrijski smučarski velemojster dosegel 36 zmag v svetovnem pokalu, ob tem pa je poleg velikega kristalnega globusa osvojil še šest malih kristalnih globusov.

C. R.