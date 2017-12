11. december: Linhartovo rojstvo, Cankarjeva smrt

10. december 2017 ob 23:42

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan leta 1756 se je rodil prvi slovenski dramatik Anton Tomaž Linhart.

Na pobudo barona Žige Zoisa je napisal prvi dve slovenski odrski deli - komediji Županova Micka in Ta veseli dan ali Matiček se ženi. S pisanjem teh dveh del je Linhart izpričal svojo predanost razsvetljenstvu, saj je bilo pisanje prvih dveh slovenskih dram del prizadevanj za razvoj slovenske kulture.

Poleg obeh dram je Linhart izdal tudi pesniško zbirko v nemščini Cvetje s Kranjskega, z njegovim imenom in priimkom pa je podpisan tudi Poskus zgodovine Kranjske in drugih dežel južnih Slovanov Avstrije, nedokončano delo, napisano v nemščini.

Leta 1803 se je rodil Hector Berlioz, francoski skladatelj, znan predvsem po operi Requiem in Fantastični simfoniji.

Leta 1872 je bilo ustanovljeno Društvo slovenskih pisateljev.

Leta 1911 se je rodil egiptovski pisatelj in Nobelov nagrajenec Naguib Mahfouz.

Leta 1912 se je rodil italijanski filmski režiser Carlo Ponti.

Leta 1916 se je rodil sloviti kubanski glasbenik Perez Prado.

Leta 1918 je umrl največji slovenski pisatelj Ivan Cankar. Kot prvi slovenski poklicni umetnik se je kljub izrednim težavam trudil za neponarejeno podobo slovenske kulture in za zmago napredka in svobode.

Leta 1918 se je rodil ruski pisatelj Aleksander Solženicin, znan po romanih En dan Ivana Denisoviča, Rakov oddelek, Prvi krog, Otočje Gulag in številnih novelah ter avtobiografiji Teliček in hrast. Leta 1971 je prejel Nobelovo nagrado.

Leta 1931 se je rodila portoriška pevka, plesalka in igralka Rita Moreno.



Leta 1937 je bil v Ljubljani ustanovni občni zbor Akademije znanosti in umetnosti. Prvih sedem članov je imenoval rektor univerze Rado Kušej.

Leta 1954 se je rodil ameriški glasbenik Jermaine Jackson, ki je bil član skupine Jackson 5, s Pio Zadoro pa je prepeval uspešnico 80. let When The Rain Begins To Fall.

Leta 1970 je John Lennon izdal album z naslovom Plastic Ono Band.

Leta 1973 je umrl slovenski gledališki igralec in gledališki režiser Ciril Debevec.

Leta 1981 je največji boksar vseh časov Mohamed Ali v svojem zadnjem dvoboju izgubil s Trevorjem Berbickom.

Leta 1993 je moštvo Tam Busa Miklavž na krilih Darka Mirta (36 točk) in Iva Sunare na košarkarski tekmi, ki je štela za SBA-ligo in za državno prvenstvo, v Tivoliju premagalo Smelt Olimpijo z 79:77.

Leta 1997 je Andreja Koblar zmagala na biatlonski tekmi za svetovni pokal v Oestersundu, kar je bila njena tretja zmaga v karieri.

Leta 2000 je Pele postal najboljši nogometaš stoletja po izboru Mednarodne nogometne zveze.



Leta 2003 so slovenski plavalci sijajno začeli evropsko plavalno prvenstvo v kratkih bazenih v Dublinu. Z naslovoma evropskih prvakov sta se prvič v karieri okitila Alenka Kejžar na 200 m mešano in Mariborčan Blaž Medvešek na 200 m hrbtno.

Leta 2007 je bil ameriški filmski igralec Ben Affleck gost zabave Diners Cluba v Sloveniji. Prireditev je vodila Pia Zemljič.

T. O.