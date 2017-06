11. junij: Anže Kopitar prvič dvignil Stanleyjev pokal

Leta 2012 so Los Angeles Kingsi postali prvaki lige NHL za sezono 2011/12, pri čemer je ključno vlogo odigral Anže Kopitar.

Kralji so v šampionskem slogu s 6:1 dobili 6. tekmo finala Stanleyjevega pokala in s tem v velikem finalu najmočnejše hokejske lige na svetu s 4:2 v zmagah premagali New Jersey. Los Angeles, pri katerem je eno vodilnih vlog odigral Slovenec Anže Kopitar, je tako prvič v 45-letni zgodovini postal prvak Lige NHL. Podvig je bil še toliko bolj poseben, ker je Los Angeles prvi 8. nosilec, ki je v bogati zgodovini NHL-a šel vse do konca.

Kopitar je kot prvi center Kraljev odigral najtežje minute, hkrati pa je bil skupaj s kapetanom Dustinom Brownom najučinkovitejši igralec končnice - oba sta dosegla po 20 točk, AK11 8 golov in 12 podaj na 20 tekmah. Uspeh so Hrušičan in hokejska druščina iz južne Kalifornije ponovila že čez dve leti, ko so v finalu premagali NY Rangers.



Leta 1551 je umrl slovenski matematik, astronom, astrolog, zdravnik Andrej Perlah.

Leta 1572 se je rodil angleški dramatik, pesnik in igralec Benjamin Jonson. Poleg Shakespeara je najvidnejši predstavnik elizabetinske dobe. Napisal je romana Volpone in Sejanus. Poleg njiju je napisal še več mask, to je lirskih in mitoloških pustnih iger.

Leta 1776 se je rodil Anglež John Constable, eden najpomembnejših evropskih krajinarjev.

Leta 1770 je James Cook nasedel na Velikem koralnem grebenu in tako odkril Avstralijo.

Leta 1864 se je rodil nemški skladatelj Richard Strauss. Že pri štirih letih se je začel učiti igranja na klavir, tri leta pozneje pa je napisal prvo polko. Po končanem študiju je postal dirigent v Meinningenu, kjer je nastalo njegovo prvo delo z naslovom Iz Italije. V Berlinu je ustanovil svoj orkester in z njim izvajal dela mladih skladateljev, kasneje pa je ustanovil Društvo nemških skladateljev. Njegove najbolj znane opere so Saloma, Elektra, Kavalir z rožo, Egiptovska Helena in Arabella, pomemben pa je tudi kot skladatelj simfonij.

Leta 1901 si je Nova Zelandija priključila Cookove otoke.

Leta 1910 se je rodil Jacques Cousteau, francoski raziskovalec, predsednik oceanografskega društva in legendarni kapetan ladje Calypso.

Leta 1940 so Britanci bombardirali Genovo.

Leta 1949 je v Ljubljani umrl Oton Župančič, slovenski pesnik, predstavnik moderne. Njegove najbolj znane zbirke so Čaša opojnosti, Zimzelen pod snegom, Pisanice in tragedija Veronika Deseniška.

Leta 1966 je pevka Janis Joplin prvič nastopila na odru. To se je zgodilo v plesni dvorani Avalon v San Franciscu.

Leta 1969 je David Bowie izdal singel z naslovom Space Oddity. Izdaja singla je sovpadla s prvim pristankom človeške posadke na Luni. Nekaj let kasneje z likom Ziggyja Stardusta ustvari kult rockovske zvezde, ki zasije in propade s padcem na Zemljo pet let pred njeno apokalipso. Leta 1972 izide še konceptualni album The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And Spiders From Mars, kjer pesmi tvorijo zaključen cikel "padca" na Zemljo in neizbežnega konca z Rock n Roll Suicide, ki je takrat sklenil vse njegove koncertne nastope.

Leta 1978 je na svetovnem prvenstvu v nogometu v Argentini Nizozemec Rob Rensenbrink dosegel tisoči zadetek na mundialih. Na tekmi proti Škotski (3:2) je Rensenbrink v 34. minuti zadel z enajstmetrovke.

Leta 1978 je skupina The Rolling Stones izdala album z naslovom Some Girls.

Leta 1979 je umrl ameriški filmski igralec Marion Michael Morrison, bolj znan pod vzdevkom John Wayne - oboževalci pa so ga klicali kar The Duke. Danes je njegovo ime sinonim za vestern "stare šole", pa tudi za zagrizeno republikanskega igralca, ki svojega političnega prepričanja nikoli ni skrival.

Leta 1989 je Michael Chang postal najmlajši zmagovalec Odprtega prvenstva Francije v tenisu. V finalu je premagal Stefana Edberga. V finalu, ko je bil star le 17 let in 3 mesece, je Šveda Edberga premagal s 6:1, 3:6, 4:6, 6:4 in 6:2. Za Changa je bil to edini osvojeni turnir za grand slam.

Leta 1990 je Monica Seles je postala najmlajša zmagovalka Odprtega prvenstva Francije v tenisu. Ko je premagala finalno nasprotnico Steffi Graf, je bila stara 16 let, 6 mesecev in 9 dni.

Leta 1996 je hrvaški rokometni trener Vinko Kandija podpisal enoletno pogodbo s Krimom.

Leta 1998 je v Ljubljani umrl slovenski dirigent in skladatelj, pianist in aranžer Jože Privšek. Privšek je profesionalno pot začel kot pianist in vibrafonist, Big Band pa je vodil od leta 1961 do svoje upokojitve leta 1995. V tem času je bil orkester znan pod imenom Privškov orkester. Zanj je napisal tisoče džezovskih skladb in popevk, med njimi tudi Silvestrski poljub in Vozi me vlak v daljave.

Leta 2000 je najboljša slovenska športnica leta 1999 Metka Sparavec šokirala športno javnost in sporočila, da bo po olimpijskih igrah v Sydneyju sklenila športno pot. 21-letna Mariborčanka ni imela več dovolj motivacije, da bi vztrajala v plavanju.

Leta 2001 je bil usmrčen 33-letni Timothy McVeigh, ameriški terorist, ki je leta 1995 izvedel bombni napad v Oklahomi, v katerem je umrlo 168 ljudi, 600 pa je bilo ranjenih. To je bil pred 11. septembrom 2001 najsmrtonosnejši teroristični napad v ZDA.

Leta 2004 je bil pogreb Ronalda Reagana v Katedrali v Washingtonu.

Leta 2007 je srbski košarkar Dejan Bodiroga sporočil, da končuje bogato športno pot. Eden najboljših evropskih košarkarjev, ki se nikoli ni preizkusil v Ligi NBA, je z reprezentanco ZRJ trikrat postal evropski prvak (1995, 1997, 2001), dvakrat pa je bil najboljši tudi na svetovnih prvenstvih (1998 in 2002). S Panathinaikosem je leta 2000 in 2002 osvojil naslov evropskih klubskih prvakov, uspeh je leta 2003 ponovil tudi z Barcelono.

Leta 2008 je v 79. letu umrl akademik Taras Kermauner, esejist, literarni zgodovinar, gledališčnik, predvsem pa strasten bralec in proučevalec književnosti. S polemično ognjevitostjo se je zavzemal za moderne smeri in svobodo v mišljenju, umetnosti in družbi. Njegove razprave, eseji in kritike posegajo v filozofsko, literarno, gledališko, likovno in filmsko problematiko; vključujejo tudi splošne, družbene in politične razsežnosti. Njegova zadnja objavljena knjiga je bila Navzkrižna srečevanja, v kateri je vnovič združil osebno pričevanje, spomine na sodobnike in kritično zrenje na slovensko družbo.

Leta 2009 organizacija WHO izbruh virusa H1V1, prašičje gripe, razglasi za pandemijo - to je bila prva pandemija po letu 1968 in hongkonški gripi.

Leta 2011 se je Rimu zbralo več kot milijon protestnikov, ki so zahtevali enake pravice za pripadnike LGTB skupnosti.

Leta 2012 so albanski poslanci so za novega predsednika države izvolili notranjega ministra Dujarja Nishanija, potem ko pred tem glasovanje v parlamentu trikrat ni prineslo zmagovalca. 45-letni Nishani je bil edini kandidat, ki ga je za predsedniški položaj predlagala vladajoča koalicija premierja Salija Berishe. Opozicijski socialisti so glasovanje bojkotirali, a v nasprotju s prvimi tremi krogi v četrtem krogu za izvolitev predsednika države ni več potrebna tripetinska, ampak le absolutna večina glasov.

Leta 2013 je Kitajska v vesolje izstrelila vesoljsko plovilo Šendzov-10 s tremi člani posadke, ki so v vesolju preživeli 15 dni, to je bila najdaljša kitajska vesoljska misija z astronavti doslej.Izvedeni poskusi v okviru poleta s posadko so služili izgradnji lastne kitajske vesoljske postaje, ki jo Peking načrtuje do leta 2020. ERT je nato 11. junija 2015 - točno dve leti po zaprtju - znova začela oddajati program, s čimer je vlada Aleksisa Ciprasa izpolnila eno svojih predvolilnih obljub.

Leta 2013 je vlada v Atenah V okviru varčevalnih ukrepov ukazala zaprtje grške javne radiotelevizije ERT. Šlo je za enega najbolj drastičnih rezov v grškem javnem sektorju, ki nosi največje breme varčevalnih ukrepov zaradi pogojev mednarodne finančne pomoči, s katero se je obubožana država rešila pred bankrotom.

Leta 2013 je v dvojni eksploziji v središču Damaska umrlo najmanj 14 ljudi, več deset pa je bilo ranjenih.

Leta 2013 so ruski poslanci sprejeli zakon, s katerim so prepovedali "homoseksualno propagando" med mladimi. Na protestih v Moskvi so desničarski skrajneži istospolno usmerjene protestnike obmetavali z jajci.