11. november: Upokojili so dres Dražena Petrovića

Na današnji dan ...

11. november 2017 ob 00:00,

zadnji poseg: 11. november 2017 ob 00:01

Ljubljana - MMC RTV SLO



Ne le v bivši Jugoslaviji in na Hrvaškem, tudi v ZDA so žalovali za velikim športnikom, za nekatere najboljšim evropskim košarkašem vseh časov, ki je tragično preminul v prometni nesreči.

Dražen Petrović je kariero začel pri Šibenki, nato pa prestopil k Ciboni in postal evropski prvak. Leta 1989 je pri madridskem Realu ponovil ta uspeh. V Ligi NBA je zablestel v dresu New Jersey Netsov. Z reprezentanco Jugoslavije je bil evropski in svetovni prvak. S Hrvaško je leta 1992 igral v nepozabnem olimpijskem finalu proti Dream Teamu iz ZDA.

11. novembra 1994 so New Jersey Netsi slavnostno pod strop obesili dres s številko 3, ki ga je pri Mrežicah nosil Dražen.

Leta 316 se je v današnjem Szombathelyju rodil sveti Martin Tourski. Kot škof je v Toulousu ustanovil prvi francoski samostan. Po smrti so ga razglasili za svetnika. Njegova priljubljenost je vplivala na številne legende, po eni od njih naj bi celo iz vode naredil vino.



Leta 537 je umrl papež in svetnik Silverij.

Leta 1028 je umrl bizantinski vladar Konstantin VIII.



Leta 1050 se je rodil svetorimski cesar Henrik IV.

Leta 1155 se je rodil kastiljski kralj Alfonso VIII.

Leta 1215 so na četrtem lateranskem koncilu sprejeli doktrino snovne spremenitve, kar pomeni, da so sprejeli, da se kruh in vino, ki ga darujejo pri maši, spremeni v Jezusovo telo in kri.

Leta 1220 se je rodil Alphonse Toulouški, sin francoskega kralja Ludvika VIII.

Leta 1493 se je rodil italijanski pesnik Bernardo Tasso.

Leta 1599 se je rodil avstrijski vojskovodja princ Octavio Piccolomini, vojvoda Amalfški.

Leta 1634 je zaradi zahteve anglikanskega škofa Johna Athertona je spodnji dom irskega parlamenta sprejel zakon o kaznovanju pregrehe in sodomije.

Leta 1675 je Gottfried Leibniz prvič predstavil integralni račun.

Leta 1675 je Gobind Singh postal deseti guru Sikhov.

Leta 1748 se je rodil španski kralj Karl IV.

Leta 1807 je umrl Jurij Japelj, ki je z novim prevodom Biblije postal začetnik nove jezikovne usmeritve po neenotnosti v 17. in 18. stoletju. Japelj, ki je pripadal Zoisovemu krogu, se je šolal pri jezuitih in kasneje postal duhovnik. Leta 1784 je skupaj z Blažem Kumerdejem začel izdajati nov prevod Svetega pisma v slovenščino. Njegove izvirne in prevedene pesmi so ostale v rokopisu, prav tako kot tudi njegova slovnica slovenskega jezika.

Leta 1810 se je rodil francoski dramatik, pesnik in romanopisec Alfred de Musset.

Leta 1821 se je rodil ruski pisatelj Fjodor Mihajlovič Dostojevski. Njegova najbolj znana dela so Zločin in kazen, Bratje Karamazovi, Ponižani in razžaljeni, Zapiski iz mrtvega doma, Idiot, Igralec, Besi.

Leta 1855 je umrl danski filozof Soeren Kierkegaard. Bil je nasprotnik nemškega filozofskega idealizma in intelektualizma. Povzdignil je pojem eksistence nad racionalno teorijo o življenju.



Leta 1864 se je rodil avstrijski mirovnik in prejemnik Nobelove nagrade za mir Alfred Hermann Fried.



Leta 1868 so v New Yorku so izvedli prvi atletski miting.

Leta 1869 se je rodil italijanski kralj Victor Emmanuel III.

Leta 1882 se je rodil švedski kralj Gustav VI.

Leta 1885 se je rodil ameriški general George Patton.

Leta 1889 je bil Washington sprejet v ZDA in tako postal 42. zvezna država.

Leta 1897 se je rodil ameriški gangster Lucky Luciano.

Leta 1917 je umrla zadnja havajska kraljica Liliuokalani.

Leta 1918 so takoj po končani prvi svetovni vojni v Latviji in na Poljskem razglasili republiko.

Leta 1918 se je končala prva svetovna vojna. Na ta dan je bilo ob 11. uri podpisano premirje med Nemčijo in zavezniki.

Leta 1918 se je avstrijski cesar Karel I. odpovedal prestolu. Avstrija je tako postala demokratična republika.

Leta 1928 se je rodila ameriška pevka LaVern Baker.



Leta 1930 sta Albert Einstein in Leo Szilard prejela patent s številko US1781541 za izum einsteinovega hladilnika.

Leta 1941 je iz Sovjetske zveze začela oddajati poročila o narodnoosvobodilnem boju Radijska postaja Svobodna Jugoslavija.

Leta 1942 je bila premiera filma Road to Morocco (Pot v Maroko). V glavnih vlogah so zaigrali Bob Hope, Bing Crosby in Dorothy Lamour.



Leta 1943 je umrl slovenski skladatelj Franc Šturm.

Leta 1962 je kuvajtska narodna skupščina ratificirala ustavo.

Leta 1962 se je rodila ameriška filmska igralka Demi Moore, s pravim imenom Demetria Guynes.



Leta 1964 se je rodila ameriška igralka Calista Flockhart.



Leta 1965 je rodezijski ministrski predsednik Ian Smith razglasil neodvisnost Rodezije od Velike Britanije. Pozneje se je država preimenovala v Zimbabve.

Leta 1966 je Nasa izstrelila raketo Gemini 12.

Leta 1968 je bila na Maldivih razglašena druga republika.

Leta 1969 je FBI aretiral Jima Morrisona iz skupine The Doors, ker naj bi nadlegoval stevardeso.

Leta 1969 je umrl švicarski dirigent Ernest Ansermet.

Leta 1973 je umrl finski kemik in Nobelov nagrajenec Artturi Ilmari Virtanen.

Leta 1973 je umrl ameriški igralec na banjo David "Stringbean" Akeman.

Leta 1973 se je rodil ameriški glasbenik Jason White (Green Day).

Leta 1973 so Sovjetski zvezi prepovedali nastop na svetovnem prvenstvu v nogometu, ker ni želela igrati z reprezentanco Čila.

Leta 1973 sta predstavnika Egipta in Izraela na 101. kilometru ceste Kairo-Suez podpisala sporazum o premirju. S tem so se končale vojaške operacije v oktobrski vojni na Bližnjem vzhodu.

Leta 1974 se je rodil ameriški filmski igralec Leonardo Wilhelm DiCaprio.

Leta 1975 je Angola postala od Portugalske samostojna država.

Leta 1976 je Diego Maradona pri 16 letih dosegel prvi uradni gol v karieri. V dresu Argentinos Juniorsov je zabil dva gola klubu San Lorenzo de Mar del Plata. V izjemni karieri je Maradona na 692 uradnih tekmah skupno dosegel 352 golov.



Leta 1977 se je rodil portugalski nogometaš Maniche. Najbolj se je dokazal pri Portu, kjer je igral med letoma 2001 in 2005. Leta 2003 je osvojil trojno krono (portugalsko prvenstvo in pokal ter Pokal Uefa). Leta 2004 se je Maniche veselil tudi presenetljive zmage v Ligi prvakov.



Leta 1978 so odkrili znak nad Hollywoodom, ki je nadomestil stari napis Hollywoodland. Tega so postavili leta 1923.



Leta 1978 je Maumoon Abdul Gayoom nasledil Ibrahima Nasirja na predsedniškem položaju Maldivov. Od takrat je bil šestkrat zaporedoma izvoljen za predsednika te države, čigar mandat traja pet let.

Leta 1992 je slovenski parlament po dolgotrajnih razpravah sprejel zakon o lastninjenju podjetij.

Leta 1992 je angleška cerkev dovolila ženskam, da postanejo duhovnice.

Leta 1994 so New Jersey Netsi slavnostno pod strop obesili dres s številko 3, ki ga je Mrežicah nosil Dražen.

Leta 1997 in nato še leta 2004 je bila Mary McAleese izvoljena za osmo predsednico Irske.

Leta 2000 je v avstrijskem Kaprunu v požaru, ki je zajel gondolo, ko se je ta vzpenjala po tunelu na vrh smučišča, umrlo 155 smučarjev in deskarjev na snegu.

Leta 2004 je umrl palestinski predsednik in vodja PLO-ja Jaser Arafat.

Leta 2004 je bil Mahmoud Abas izvoljen za predsednika PLO-ja le nekaj minut po smrti Jaserja Arafata.

Leta 2007 je po petem zaporednem porazu v Ligi Ebel odstopil trener hokejistov ZM Olimpije Ildar Rahmatuljin. Nasledil ga je Mike Posma.

Al. Ma.