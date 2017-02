12. februar: Zdravljica v Sočiju!

Na današnji dan

12. februar 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 2014 je Tina Maze s smukaškim zlatom - prvim za Slovenijo na zimskih igrah - povzročila pravo evforijo.

Šampionka iz Črne na Koroškem, ki se je priložnosti primerno preimenovala v Zlato na koroškem - je prvo mesto delila s Švicarko Dominique Gisin, saj sta postali olimpijski smukaški prvakinji s popolnoma identičnim časom 1:41,57.

Tina je odločno in hitro krenila ter postavljala boljše čase kot vodilna Gisinova. Na izredno hitrih smučeh je imela po dveh tretjinah proge že 38 stotink prednosti, a nato je zgrešila idealno linijo v zadnjem ovinku pred ciljno ravnino, toda na njeno srečo, na srečo njene ekipe in vseh slovenskih navijačev se je izšlo s sanjskim scenarijem - z olimpijskim zlatom v smuku!

Ob Tini Maze in Dominique Gisin je na zmagovalni oder stopila še ena Švicarka Lara Gut, ki je osvojila bronasto medaljo.

Leta 1769 se je rodil ruski pesnik in basnopisec Ivan Andrejevič Krilov. Uveljavil se je z basnimi, pisanimi po zgledu antičnih avtorjev in La Fontaina. Njegova najbolj znana dela so Basni in Petdeset basni. Krilov je umrl leta 1844 v Sankt Peterburgu.

Leta 1809 se je rodil oče teorije o razvoju vrst, Charles Darwin. Darwin je prve ideje o zgodovinskem razvoju živih bitij dobil na znanstvenem potovanju okrog sveta med letoma 1831 do 1836, ki se ga je udeležil kot naravoslovec na kraljevi ladji Beagle. Svojo teorijo je izoblikoval šele leta 1858, kmalu zatem pa je objavil znanstveni članek Nastanek vrst in naravni izbor. Njegova teorija je doživela veliko napadov, zlasti cerkvenih.

Leta 1809 se je rodil politik in 16. predsednik ZDA Abraham Lincoln. Ubit je bil v atentatu leta 1865.

Leta 1828 se je rodil inženir, podjetnik, izumitelj in začetnik slovenskega letalskega pionirstva Valentin Matija Živic. Izumljal je helikopter z rotorji na vodoravnih oseh. Čeprav se je spopadal s problemom, ki so ga na ustreznejši način rešili šele pol stoletja pozneje, je v letih od 1909 do 1911 ustanovil in vzdrževal delniško družbo za razvoj in izdelovanje svojih "letalnikov" ter za poznejši promet z njimi. To je bilo brez dvoma prvo takšno združenje na svetu, a ni zaživelo, saj se Živicu izum ni posrečil. Kot inženir in podjetnik je med drugim leta 1872 trasiral železnico Trst - Ajdovščina.

Leta 1873 se je rodil ruski basist Fjodor Ivanovič Šaljapin. Proslavil se je v naslovni vlogi opere Boris Godunov, od leta 1899 do 1918 je pel v Bolšoj teatru v Moskvi. Leta 1920 je emigriral. Od leta 1921 do 1925 je nastopal v Metropolitanski operi v New Yorku, kasneje pa v Parizu. Fjodor Šaljapin sodi med najslavnejše operne pevce prve polovice 20. stoletja. Leta 1926 je izšla avtobiografija Moje življenje. Umrl je 12. aprila 1938 v Parizu.

Leta 1879 so v New Yorku odprli sloviti športni center Madison Square Garden, ki je med drugim dom košarkarjev New York Knicksev.

Leta 1883 je v Benetkah umrl nemški skladatelj Richard Wagner, mojster romantične opere. Za svoje opere je sam pisal tudi libreta, njegov mecen pa je bil bavarski kralj Ludvik II. Njegove najbolj znane opere so Večni mornar, Tristan in Izolda, Mojstri pevci Nuernberški.

Leta 1894 sta Auguste in Louis Lumiere patentirala t. i. Cinematographe, kombinacijo filmske kamere in projektorja.

Leta 1895 se je rodila pesnica in pisateljica Vera Albreht, ki je znana predvsem po literarnih delih za mladino. Med svetovnima vojnama je sodelovala pri ženskem gibanju in v mednarodni Ligi za mir in svobodo, med narodnoosvobodilno vojno pa je bila večkrat zaprta in internirana v Ravensbrücku. Pesmi in prozna dela, zlasti za mladino, je začela pisati že pred drugo svetovno vojno, po njej pa je izdala več zbirk mladinske poezije in proze, napisane pretežno v tradicionalnem slogu.

Leta 1903 se je rodil belgijsko-francoski pisatelj, pisec kriminalnih romanov Georges Joseph Christian Simenon. Njegov najbolj znani junak je inšpektor Maigret.

Leta 1909 se je v Bukovici pri Gorici rodil slikar in grafik Zoran Mušič. Začel se je uveljavljati sredi štiridesetih let prejšnjega stoletja, njegova dela pa so danes v zbirkah najpomembnejših svetovnih galerij.

Leta 1938 so nemške čete vstopile v Avstrijo.

Leta 1943 je umrl slovenski pesnik in satirik Ivan Rob.

Leta 1945 se je rodil slovenski pisatelj, pesnik in dramatik Evald Flisar.

Leta 1969 se je rodil ameriški filmski režiser Darren Aronofsky (Rekviem za sanje, The Wrestler, Črni labod, Noe, ...)

Leta 1980 so se v Lake Placidu v ZDA začele 13. zimske olimpijske igre. Nastopilo je 1.061 športnikov iz 37 držav.

Leta 1980 se je rodila ameriška igralka Christina Ricci.

Leta 1983 je Bojan Križaj zmagal na slalomu v Marksteinu v Franciji. 44 stotink je na drugem mestu zaostal Šved Bengt Fjaellberg, tretji pa je bil Avstrijec Christian Orlainsky. Jože Kuralt je bil deveti.

Leta 1994 so se začele zimske olimpijske igre v Lillehammerju, na katerih je Slovenija osvojila tri bronaste medalje. Uspešni so bili alpski smučarji Alenka Dovžan, Katja Koren in Jure Košir. Skupaj je tekmovalo 1.313 športnikov in 488 športnic iz 67 držav.

Leta 2000 je Špela Pretnar zmagala na slalomu za svetovni pokal v St. Caterini. To je bila že njena tretja slalomska zmaga sezone.

Leta 2002 se je v Haagu začelo sojenje Slobodanu Miloševiću za zločine, storjene na področju Jugoslavije v vojnem času. Štiri leta kasneje je nekdanji predsednik umrl, preden so mu lahko dosodili do konca.

Leta 2004 je podjetje Mattel Inc. objavilo, da se bo slavni plastični par Barbara Millicent Roberts (Barbie) in Ken Carson (Ken) nehal sestajati. Barbie je najbolje prodajana plastična punčka v zgodovini.

Leta 2007 je strelec v nakupovalnem srediušču v Salt Lake Cityju ubil 5 ljudi.

Leta 2008 uporniške sile v Vzhodnem Timorju resno ranijo predsednika Joséja Ramosa-Horto, a je pri tem ubit njihov vodja Alfredo Reinado.

Leta 2010 je gruzijski sankač Nodar Kumaritašvili dan pred začetkom olimpijskih iger v Vancouvru na treningu v Whistlerju doživel hudo nesrečo in umrl.

Leta 2012 je Adele s podelitve nagrad grammy odšla kot zmagovalka v vseh šestih kategorijah, v katerih je bila nominirana (in tako izenačila rekord Beyonce za največ nagrad za samostojno izvajalko v enem večeru). Foo Fighters so dobili pet grammyjev, Kanye West pa štiri.

Leta 2013 je severnokorejska tiskovna agencija KCNA potrdila, da je Pjongjang izvedel tretji jedrski poskus. Pojasnili so, da so uporabili manjšo in lažjo jedrsko bombo z večjo eksplozivno močjo, ki naj ne bi imela nobenega negativnega vpliva na okolico. Ob tem so dodali, da so test izvedli na varen in nadzorovan način ter v primernem okolju. Varnostni svet Združenih narodov je poskus ostro obsodil.

