13. april: Avtor prve slovenske slovnice

Na današnji dan

13. april 2018 ob 00:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1735 se je rodil bosonogi avguštinski menih, pater Marko Pohlin, ki je leta 1768 iz ljubezni do domovine izdal Kraynsko grammatiko. Napisana je v nemškem jeziku.

Krajnska gramatika (s polnim naslovom Kraynska grammatika, das ist: Die kraynerische Grammatik, oder Kunst die kraynerische Sprache regelrichtig zu reden, und zu schreiben) velja za prvo znanstveno slovnico slovenskega jezika.

Napisana je bila v nemškem jeziku in izdana leta 1768. Njen avtor Marko Pohlin je v njej zahteval, naj postane slovenščina, ki je bila dotlej le občevalni jezik kmečkega prebivalstva, na Kranjskem literarni in tudi cerkveni jezik ter nosilec kulture. V slovnico je uvrstil tudi navodila za posvetno pesnjenje.

Pohlin je bil prepričan, da se kranjski jezik govori le na Kranjskem, saj naj bi se Slovenci, ki so živeli na Štajerskem in Koroškem, razlikovali od Kranjcev.

Njegovo prepričanje je domnevno temeljilo na dejstvu, da slovenska jezikovna skupnost (kot tudi obseg slovenskega naroda) ni bila opredeljena, saj so bile slovenske dežele razdeljene in med seboj nepovezane.

Z nastankom knjižnih središč in objavljanjem knjig z uporabo pokrajinskih narečij se je pojavila tudi nevarnost uničenja skupnega knjižnega jezika kot skupne vezi vseh Slovencev.

Leta 1204 se je z zasedbo Konstantinopla končala četrta križarska vojna.

Leta 1519 se je rodila Katarina Medičejska, žena francoskega kralja Henrika II.

Leta 1598 je francoski kralj Henrik IV. izdal nantski edikt, s katerim je dovolil hugenotom versko svobodo.



Leta 1605 je umrl ruski car Boris Godunov, ki je vladal od leta 1598 do 1605. Nasledil je Ivana IV. Groznega.

Leta 1743 se je rodil tretji predsednik Združenih držav Amerike Thomas Jefferson.

Leta 1829 je angleški parlament podelil versko svobodo vsem katoličanom, ki so živeli v Veliki Britaniji.

Leta 1849 je bila razglašena Republika Madžarska.

Leta 1858 je umrl slovenski misijonar Ignacij Knoblehar. V zgodovino se je zapisal kot raziskovalec gornjega toka reke Nil.

Leta 1866 se je rodil ameriški razbojnik Butch Cassidy.

Leta 1868 je umrl etiopski cesar Tewodros II.

Leta 1919 so britanski vojaki v Amritsarju po ukazu kolonialnih oblasti streljali na neoborožene udeležence protestnega zborovanja, privržence Mahatme Gandhija. Pri tem so 400 civilistov ubili, ranili pa so jih skoraj 1.200.

Leta 1921 je bila ustanovljena španska komunistična stranka.

Leta 1941 so predstavniki Sovjetske zveze in Japonske podpisali petletni sporazum o nevtralnosti. Dve leti prej je Sovjetska zveza podpisala podoben sporazum tudi z nacistično Nemčijo.

Leta 1941 se je rodil ameriški genetik in dobitnik Nobelove nagrade za medicino Michael Stuart Brown.

Leta 1943 so v Washingtonu ob 200. obletnici rojstva Thomasa Jeffersona uradno odprli Jefferson Memorial.

Leta 1945 je Rdeča armada zavzela Dunaj.

Leta 1945 so nemške čete pobile več kot 1.000 političnih in vojaških ujetnikov v Gardelegenu.

Leta 1948 se je rodil slovenski pisatelj, dramatik in esejist Drago Jančar. Med letoma 1987 in 1991 je bil predsednik Slovenskega centra PEN, v okviru katerega je veliko pripomogel k slovenski osamosvojitvi.

Dobil je več domačih in mednarodnih nagrad, med drugim Prešernovo nagrado za življenjsko delo (1993), evropsko nagrado za kratko prozo mesta Augsburg (1994), Herderjevo nagrado za književnost (2003) in nagrado Jean Amery za esejistiko (2007).

Je tudi trikratni dobitnik nagrade kresnik za romane Katarina, pav in jezuit, Zvenenje v glavi ter To noč sem jo videl.

Leta 1963 se je rodil ruski šahist in politični aktivist Gari Kasparov. Njegovo rojstno ime je bilo Gari Kimovič Vajnštejn (Wainshtein), po očetu judovskega rodu Kimu Mojsejeviču in materi armenskega rodu Klari Šagenovni Kasparjanovi.

Pri 16 letih je postal svetovni mladinski prvak in je bil svetovni prvak od 1985 do 1993. Leta 1996 je postal prvi svetovni prvak, ki je izgubil partijo proti računalniku.

Leta 1970 se je pojavila napaka na Apollu 13, ki je skoraj povzročila tragedijo. Po štirih dneh se je posadki uspelo varno vrniti na Zemljo.

Leta 1975 je umrl prvi čadski predsednik Francois Ngarta Tombalbaye, ki se je rodil 15. junija 1918. Bil je učitelj in aktivist delavske zveze. Tombalbaye je leta 1959 nasledil Gabriela Lisetta na mestu vodje čadske napredne stranke in je od tedaj vodil kolonialno vlado.

Leta 1979 so ugandske odporniške skupine s tanzanijskimi četami vkorakale v Kampalo in končale osem let trajajočo diktaturo Idija Amina Dade.

Leta 1985 je na mestu vodje Albanije Enverja Hoxho zamenjal Ramiz Alia.

Leta 1987 sta Portugalska in Kitajska podpisali sporazum, s katerim je Macau leta 1999 znova pripadel Kitajski.

Leta 2001 je umrl ameriški poštni inšpektor in oče poštne številke Robert Moon.

Leta 2003 je britanska atletinja Paula Radcliffe postavila svetovni rekord v maratonu (2:15:25) v Londonu.

Leta 2013 je škof Gregorij Rožman, čigar posmrtne ostanke so iz frančiškanske grobnice v Lemontu pri Clevelandu prepeljali v Slovenijo, dobil svoje zadnje počivališče v kripti stranske kapele sv. Marije Magdalene v ljubljanski stolnici.

...