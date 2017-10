14. oktober: Z roba vesolja z nadzvočno hitrostjo

Zgodilo se je na današnji dan

14. oktober 2017 ob 00:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 2012 je avstrijski pustolovec Felix Baumgartner uspešno prestal skok z višine 39.045 metrov in pristal vzhodno od mesta Roswell v ameriški zvezni državi Nova Mehika. 43-letnik je s tem podrl nekaj rekordov.

Baumgartner je po okrog štirih minutah in 22 sekundah padanja proti Zemlji presegel rekord najvišjega in najhitrejšega prostega padca, ob tem pa tudi rekord najvišjega poleta človeka z balonom.

In najpomembneje: prebil je zvočni zid. Med skokom iz kapsule z višine 39.045 metrov je dosegel najvišjo hitrost 1.342 kilometrov na uro.



Leta 322 pr. n. št. je največji govornik starega veka Demosten naredil samomor. Proslavil se je z govori proti Filipu II. Makedonskemu, saj je bil njegov velik nasprotnik. Bil je voditelj stranke neodvisnosti v Atenah. Ohranjenih je od 40 od 65 njegovih govorov.

Leta 1066 so Normani pod vodstvom Williama Osvajalca na Senlac Hillu premagali saksonsko vojsko pod vodstvom angleškega kralja Harolda II., ki so ga potem ubili.

Leta 1542 se je rodil Akbar Veliki, šah in veliki mogul Indije, utemeljitelj mogulske države.

Leta 1773 je bilo na Poljskem ustanovljeno prvo znano ministrstvo za izobraževanje na svetu.

Leta 1806 je Napoleon v bitki pri Jeni porazil prusko vojsko.

Leta 1890 se je v Denisonu v Teksasu rodil ameriški general in 34. predsednik ZDA Dwight David "Ike" Eisenhower. Umrl je 28. 3. 1969.

Leta 1895 se je v Ljubljani rodil slovenski kritik, prevajalec, esejist in politik Josip Vidmar. Celo življenje se je ukvarjal z umetnostjo. Med vojno in po njej je imel vrsto pomembnih političnih funkcij. Nekaj časa je bil profesor za teorijo drame na Akademiji za igralsko umetnost. Kot prevajalec se je posvetil ruski, francoski, nemški in angleški literaturi.

Leta 1906 se je rodila nemška politologinja Hannah Arendt.

Leta 1912 je med predsedniško kampanjo v Milwaukeeju, Wisconsin, predsednika Theodora Roosevelta ustrelil lastnik točilnice William Schrank. Kljub sveži rani in naboju v telesu je Roosevelt dokončal svoj govor.

Leta 1941 so italijanski okupatorji v Gramozni jami pri Ljubljani ustrelili sedem talcev, med njimi tudi književnika Vinka Košaka.

Leta 1944 je nemški feldmaršal Erwin Johannes Eugen Rommel naredil samomor.

Leta 1944 se je rodil nemški igralec Udo Kier.

Leta 1953 so izraelske enote na Zahodnem bregu v t. i. qibyajskem pokolu pobile več ljudi.

Leta 1958 so Američani izvedli prvo podzemno jedrsko eksplozijo na poligonu v Nevadi.

Leta 1960 je ameriški predsedniški kandidat John F. Kennedy prvi predlagal, da bi ustanovili mirovne sile.

Leta 1960 se je rodil angleški atlet Stephen Cram. Bil je eden najboljših tekačev na 1.500 metrov v osemdesetih letih. Leta 1983 je v Helsinkih postal svetovni prvak. Leto kasneje na olimpijskih igrah v Los Angelesu je bil srebrn, prehitel ga je njegov rojak Sebastian Coe. Na evropskih prvenstvih se je leta 1982 in 1986 okitil z zlatom.

Leta 1964 je Martin Luther King kot najmlajši dobitnik prejel Nobelovo nagrado za mir za nenasilen boj proti rasni diskriminaciji v Ameriki.

Leta 1971 se je rodil portugalski nogometaš Jorge Costa. Leta 1992 je debitiral v prvem moštvu Porta, pet let kasneje je postal tudi kapetan ekipe. Ko je na trenersko mesto sedel Jose Mourinho se je v Portu začela prava nogometna pravljica. Costa je maja 2003 najprej dvignil pokal za zmago v Pokalu Uefa. 26. maja 2004 je Porto v finalu Lige prvakov s 3:0 odpravil Monaco. Istega leta je osvojil tudi medcelinski pokal.

Leta 1973 je škotski dirkač in trikratni svetovni prvak formule ena Jackie Stewart objavil, da bo končal kariero.

Leta 1978 se je rodil ameriški pevec in igralec Usher Raymond.

Leta 1998 je Slovenija v kvalifikacijah za evropsko nogometno prvenstvo leta 2000 premagala Latvijo z 1:0. Akcijo v 85. minuti je začel Zlatko Zahovič, ki je na desni strani videl prostega Džonija Novaka, ta je naredil tri korake in poslal žogo točno na glavo Sašu Udoviču, ki jo je potisnil v mrežo in poskrbel za navdušenje 5.000 gledalcev v Ljudskem vrtu.

Leta 2013 so nobelovo nagrado za ekonomijo za svojo empirično analizo cen premoženja prejeli Eugene F. Fama, Lars Peter Hansen in Robert J. Shiller.

