15. januar: Rodil se je "oče" slovenskega junaka Kekca

Na današnji dan

14. januar 2017 ob 23:57

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1884 se je v Kranjski Gori rodil mladinski pisatelj Josip Vandot, oče priljubljenega lika Kekca.

Kot železniški uradnik je služboval v več slovenskih krajih, po upokojitvi pa se je naselil v Mariboru. Od tam so ga Nemci leta 1941 z družino pregnali na Hrvaško, tri leta pozneje pa je bil med bombardiranjem Slavonskega Broda ubit.

Čeprav je kot pesnik sodeloval v osrednjih slovenskih revijah, je veliko bolj znan kot pisec mladinskih povesti na podlagi ljudskega izročila, postavljenih v gorenjski visokogorski svet.

Njegovo najbolj znano literarno delo je trilogija mladinskih planinskih zgodb, v katere kot glavnega junaka postavi desetletnega fantiča z imenom Kekec. Prva od Kekčevih zgodb, Kekec na hudi poti, je izšla leta 1918, druga, Kekec na volčji sledi, leta 1922 in tretja, Kekec nad samotnim breznom, leta 1924.

Napisal je še mnogo drugih krajših povesti, črtic in pesmi. Ves čas pregnanstva je zapisoval tudi vtise o trpljenju, ki ga je prestajal skupaj z družino. Precej rokopisov so mu leta 1941, ko so okupirali mesto Maribor, zasegli Nemci.

Leta 1559 je Elizabeta I. postala kraljica Anglije in Irske. Klicali so jo tudi deviška kraljica, saj se nikoli ni poročila.

Leta 1581 je angleški parlament izobčil vse pripadnike katoliške vere.

Leta 1622 se je v Parizu rodil gledališki vodja, ugleden igralec in komediograf Jean-Baptiste Poquelin – Moliere (Skopuh, Scapinove zvijače, Namišljeni bolnik).

Leta 1732 se je rodil začetnik slovenskega posvetnega pesništva Feliks Anton Dev.

Leta 1884 se je rodil Josip Vandot, oče priljubljenega mladinskega lika v slovenski literaturi Kekca.

Leta 1929 se je rodil ameriški borec za državljanske pravice Martin Luther King mlajši.

Leta 1959 se je rodil eden najboljših alpinistov na svetu Pavle Kozjek, prvi Slovenec na Mount Everestu brez dodatnega kisika.

Leta 1971 so končali gradnjo dveh jezov na reki Nil, ki se imenujeta Asuanski jez.

Leta 1992 je Evropska skupnost, predhodnica današnje Evropske unije, priznala Republiko Slovenijo.

Leta 1993 Slovenija postane članica Mednarodnega denarnega sklada.

Leta 2006 je Janica Kostelić z zmago v superveleslalomu postala četrta smučarka v zgodovini, ki ima v vsaki disciplini vsaj eno zmago za svetovni pokal.

Leta 2006 je umrla igralka Vida Levstikova, ki je s svojimi interpretacijami prispevala k razcvetu slovenskega kulturnega fenomena - partizanskega gledališča.

Leta 2006 je Čile dobil prvo predsednico v zgodovini, saj je Michelle Bachelet v drugem krogu premagala protikandidata konservativcev.

Leta 2006 je po dolgotrajni bolezni v 79. letu starosti umrl kuvajtski emir šejk Džaber Al Ahmad Al Sabah, ki je vodil emirat 28 let.

Leta 2006 je Nasina kapsula Stardust z delčki kometa in vesoljskim prahom uspešno pristala v puščavi v ameriški zvezni državi Utah.

Leta 2007 sta bila usmrčena polbrat Sadama Huseina Barzan Hasan in nekdanji vrhovni iraški sodnik Avad Bandar.

Leta 2009 je letalo U. S. Airways Airbus A320 s 148 potniki in člani posadke kmalu po vzletu z letališča La Guardia v New Yorku pristalo na reki Hudson. Nesrečo so preživeli vsi potniki.

Leta 2013 je umrl japonski režiser Nagisa Ošima, najbolj znan po filmu Cesarstvo čutil z nazornimi prizori spolnosti.