15. november: Poslovil se je oče romana Quo Vadis?

Zgodilo se je na današnji dan ...

15. november 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1916 je umrl poljski pisatelj, dobitnik Nobelove nagrade leta 1905 Henryk Sienkiewicz.

Odraščal je v premožni meščanski družini, najbolj znan pa je po pisanju zgodovinskih romanov. Njegov najbolj znan roman je Quo vadis?, ki je doživel že številne filmske priredbe, najbolj znana je iz leta 1951.

Proslavil se je tudi z drugimi deli, kot so Mali vitez, Z ognjem in mečem, Quo vadis? in V puščavi in goščavi.

Sienkiewiczu sta se v zakonu rodila dva otroka, Henryk in Jadwiga.

Leta 1630 je umrl nemški astronom Johannes Kepler. S svojimi temeljnimi odkritji pri preučevanju nebesnih teles in vesolja spada med največje ume vseh časov.

Leta 1670 je umrl češki pedagog Jan Amos Komensky. Uveljavil je sistematični pouk, zaslovel pa je s svojimi pedagoškimi priročniki.

Leta 1787 je umrl nemški skladatelj Christoph Willibald Gluck. Najbolj znani sta njegovi operi Orfej in Evridika ter Ifigenija na Tavridi.

Leta 1862 se je rodil nemški pisatelj Gerhardt Hauptmann. Njegovo najpomembnejše delo je drama Tkalci. Leta 1889 se je končalo obdobje monarhije v južnoameriški državi Braziliji. Dve leti pozneje je ta postala republikanska zvezna država.

Leta 1891 se je rodil nemški general feldmaršal, poveljnik afriškega korpusa, Erwin Rommel.

Leta 1895 se je rodila ruska nadvojvodinja Olga Nikolajevna Romanova, znana kot Oliška ali Olja. Bila je najstarejša hčerka carja Nikolaja II. in carice Aleksandre. Imela je še tri sestre, Tatjano, Marijo in Anastazijo, ter brata Alekseja.

Leta 1917 je po načelu o samoodločbi Sovjetska zveza priznala neodvisnost Finski.

Leta 1920 je Gdansk postal svobodno mesto.

Leta 1923 se je v Nemčiji končalo obdobje inflacije. Dolar je bil nazadnje vreden dva in pol bilijona papirnatih mark.

Leta 1925 se je na Bledu rodil slovenski pisatelj ljudskih povesti in romanov Tone Svetina. Napisal je trilogijo o partizanskih bojih na Gorenjskem Ukana in roman o dogajanju pod severno triglavsko steno Stena.

Leta 1941 so nemški okupatorji v Mariboru ustrelili 35 talcev, obtoženih sodelovanja z narodnoosvobodilnim gibanjem.

Leta 1956 se je, potem ko so Rusi na oblast znova postavili svoje osebje, končala revolucija na Madžarskem. Samo na ulicah Budimpešte je bilo ubitih več kot 25.000 ljudi.

Leta 1961 je umrl slovenski kirurg Božidar Lavrič. Bil je eden prvih organizatorjev sanitetne službe v partizanskih enotah, po vojni pa je pomagal slovenski medicini, da je na številnih področjih dosegla svetovno raven.

Leta 1968 se je na svojo zadnjo plovbo odpravila ladja Queen Elizabeth, največja čezoceanska potniška ladja.

Leta 1994 je Martina Navratilova proti Gabrieli Sabatini odigrala poslovilni dvoboj. Zmagovalka 18 turnirjev za grand slam je v New Yorku izgubila s 4:6 in 2:6. Pozneje se je izkazalo, da Navratilova ne more brez loparja, saj je nastopila med dvojicami.

Leta 2003 je Slovenija v prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo v Zagrebu proti Hrvaški igrala neodločeno 1:1.

Leta 2003 so rokometaši Celja Pivovarne Laško odigrali stoto tekmo v evropskih tekmovanjih in dosegli že 70. zmago.

Leta 2004 je Marija Šarapova je v finalu ženskega teniškega mastersa v Los Angelesu premagala Sereno Williams s 4:6, 6:2 in 6:4.

Leta 2012 so ob koncu kongresa v Pekingu Ši Džinpinga potrdili za vodjo kitajske komunistične partije. Zamenjal je Hu Džintaa, pod katerim je Kitajska zrasla v mogočno velesilo.

Leta 2014 je Tina Maze v velikem slogu dobila prvi slalom sezone v finskem Leviju.

C. R.