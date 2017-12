16. december: Van Beethovnova popolnost sonate in simfonije

Zgodilo se je na današnji dan

16. december 2017 ob 00:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1770 se je rodil skladatelj Ludwig van Beethoven, eden največjih glasbenikov vseh časov.

Od leta 1792 je živel na Dunaju. Dosegel je klasično popolnost sonate in simfonije ter ideal glasbenega izražanja notranjih občutij. Njegova glasba zajema devet simfonij, omeniti velja tudi 17 godalnih kvartetov in 32 sonat. Njegova umetnost predstavlja in združuje zadnje etape klasičnega sloga in prve korake romantike.

Beethoven je prvič težave s sluhom omenil 1801, ko je bil star trideset let. Pritoževal se je, da težko sliši višje tone glasov in glasbil. Do leta 1812 so morali ljudje pri pogovoru z njim kričati, da jih je slišal, leta 1818 pa je komuniciral s pomočjo pisanja. V zadnjih letih pred smrtjo leta 1827 je popolnoma oglušel.

Leta 1485 se je rodila angleška kraljica Catherine Aragonska.

Leta 1653 je Oliver Cromwell postal lord protektor Anglije, Škotske in Irske.

Leta 1689 je angleški parlament sprejel angleško ustavo.

Leta 1773 je skupina naseljencev, preoblečenih v Indijance plemena Mohavk, zmetala 342 zabojev čaja v morje v bostonskem pristanišču. S tem so se uprli angleškemu davku na čaj.

Leta 1850 so v Christchurch na Novi Zelandiji priplule prve štiri ladje s priseljenci.

Leta 1775 se je rodila angleška pisateljica Jane Austen.

Leta 1859 je umrl nemški jezikoslovec in pravljičar Wilhelm Grimm.

Leta 1861 se je rodil francoski slikar Antonio de La Gandara.

Leta 1888 se je rodil jugoslovanski kralj Aleksander.

Leta 1899 je bil ustanovljen nogometni klub AC Milan, ki je že sedemkrat postal evropski prvak.

Leta 1901 se je rodila ameriška antropologinja Margaret Mead.

Leta 1917 se je rodil angleški pisatelj sir Arthur C. Clarke.

Leta 1921 je umrl francoski skladatelj Camille Saint-Saens.

Leta 1938 se je rodila norveška igralka Liv Ullmann.

Leta 1942 je vrhovno poveljstvo nacistične Nemčije izdalo ukaz za boj proti partizanom.

Leta 1942 je vodja SS-a Heinrich Himmler odredil, da morajo vse Rome poslati v Auschwitz v plinske celice.

Leta 1944 se je v letalski nesreči nad Rokavskim prelivom smrtno ponesrečil ameriški jazzovski skladatelj in dirigent Glenn Miller.

Leta 1944 so Nemci začeli ardensko bitko, s katero so želeli spremeniti potek druge svetovne vojne. Takrat so izgubili 220.000 vojakov, zavezniki pa 77.000.

Leta 1946 se je rodil švedski pevec in tekstopisec Benny Andersson, član skupine ABBA.

Leta 1964 se je rodila nemška atletinja Heike Drechsler, ki velja za eno najboljših skakalk v daljino vseh časov.

Leta 1965 je umrl britanski romanopisec William Somerset Maugham.

Leta 1966 je Varnostni svet OZN-a izglasoval uvedbo gospodarskih ukrepov proti beli manjšinski vladi v Južni Rodeziji.

Leta 1968 je umrl slovenski pisatelj Oskar Hudales.

Leta 1984 je Bojan Križaj zmagal na slalomu v Madonni di Campiglio. To je bila njegova peta zmaga v svetovnem pokalu.

Leta 1989 je umrl ameriški igralec Lee Van Cleef.

Leta 1991 so v Združenih narodih preklicali resolucijo iz leta 1975, ki je izenačila sionizem z rasizmom. Za je glasovalo 111 predstavnikov, 25 jih je bilo proti, 13 se jih je glasovanja vzdržalo.

Leta 2000 je Nasa objavila, da je pod ledenim površjem Jupitrove lune Ganimed ocean.

leta 2001 se je v Planici podrla Bloudek-Rožmanova velika skakalnica. Med zasneževanjem se je udrl 25-metrski del izteka. 120-metrska skakalnica se je udrla osem metrov pod odskočnim mostom.

Leta 2004 je biatlonka Tadeja Brankovič osvojila 3. mesto na šprintu v Östersundu.

Leta 2008 je umrl igralec Zlatko Šugman. Nosilec Borštnikovega prstana je bil vse do upokojitve član Mestnega gledališča ljubljanskega.

Leta 2010 so v Beogradu odprli razstavo slik, skic in grafik umetnika, ki velja za enega najpomembnejših slovenskih slikarjev 20. stoletja, Zorana Mušiča.

Leta 2011 je kamerunska nogometna zveza kapetana Samuela Eto'oja kaznovala s kar 15 tekmami prepovedi igranja za reprezentanco, ker je soigralce prepričal, da niso odpotovali v Alžirijo.

Leta 2012 je ameriški smučar Ted Ligety na veleslalomu v Alta Badii suvereno opravil s tekmeci in slavil tretjo zmago v sezoni.

Leta 2013 je umrla filmska igralka Joan Fontaine, ki je večjo pozornost nase prvič pritegnila v Hitchcockovi Rebecci, nato pa za vlogo v njegovem filmu Suspicion prejela tudi oskarja.

C. R.