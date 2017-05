16. maj: Liverpool dobil tekmo v Dortmundu

16. maj 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 2001 so nogometaši Liverpoola v finalu Pokala Uefa v Dortmundu po podaljšku z zlatim golom s 5:4 premagali španski Alaves.

Tekma se je za rdeče z Anfielda začela sanjsko, saj je že v 4. minuti Gary McAllister z desne strani izvajal prosti strel, v kazenskem prostoru pa je Marcus Babbel z glavo premagal nemočnega vratarja Herrera.

Dietmar Hamann je v 16. minuti s strelom od daleč povišal na 2:0. Napadalec Ivan Alonso je v 27. minuti z glavo znižal na 2:1, v najhujšem pritisku Špancev so nogometaši Liverpoola izvedli hiter protinapad, Hererra je podrl Michaela Owna, z bele točke pa je bil zanesljiv Gary McAllister. Že po uvodnih šestih minutah nadaljevanja pa je Javi Moreno znižal na 3:2. V 64. minuti je vstopil Robbie Fowler in po podaji McAllisterja s strelom v desni kot poskrbel, da se je baskovska mreža še četrtič zatresla. V 89. minuti je z glavo izenačil Jordi Cruyff.

V prvem delu podaljška je bil izključen Brazilec Magno, v 116. minuti pa še kapetan Karmona. Po prostem strelu McAlisterja je Geli zadel svojo mrežo, srečanje pa se je zaradi pravila zlatega gola končalo.

Leta 1527 so meščani Firenc iz mesta pregnali družino Medici. Mesto se je razglasilo za republiko.

Leta 1703 je Peter I. Veliki položil temeljni kamen Petropavlovske trdnjave, okoli katere so izgradili Sankt Peterburg.

Leta 1770 se je 14-letna Marie Antoinette poročila s 15-letnim prihodnjim kraljem Francije Louisom Augustom.

Leta 1836 se je ameriški pesnik Edgar Allan Poe poročil s svojo 13-letno sestrično Virginio.

Leta 1841 se je v Dobju pri Poljanah nad Škofjo Loko rodil slovenski slikar in strokovnjak za ribolov Ivan Franke. Kot krajinar je bil zmeren realist. Pomembno je tudi njegovo konservatorsko delovanje, saj je bil dopisni član dunajske centralne komisije za varstvo kulturnih spomenikov. Umrl je leta 1927.

Leta 1871 se je v Bistri pri Vrhniki rodil slovenski arhitekt Ivan Jager. Večino časa je deloval v ameriškem mestu Minneapolis, kjer je leta 1905 dobil prvo nagrado za urbanistični načrt tega mesta.

Leta 1905 se je v Nebraski rodil velikan filmskih platen Henry Fonda. Igral je v skoraj sto filmih in tridesetih gledaliških predstavah. Študiral je novinarstvo, opravljal pa je najrazličnejša dela od pomivalca oken do kurirja. Prvi film Kmet se ženi je posnel leta 1935, proslavil pa se je v filmih Sadovi jeze, Vojna in mir in Moja draga Klementina. Čeprav je bil večkrat nominiran za oskarja, ga je prejel šele leta 1981, in sicer za življenjsko delo.

Leta 1920 je bila Jeanne d Arc (Ivana Orleanska) posvečena v svetnico.

Leta 1932 je v Ljubljani umrl slovenski kipar Fran Berneker. V svojih delih je posebno doživeto poveličeval človekovo socialno trpljenje, ustvaril pa je tudi eno najlepših slovenskih javnih plastik v spomeniku Primoža Trubarja sredi zelenja pred ljubljanskim Tivolijem.

Leta 1941 je islandski parlament razglasil neodvisnost od Danske.

Leta 1943 so Nemci zadušili vstajo v varšavskem getu.

Leta 1953 se je rodil irski filmski igralec, najbolj znan po vlogi agenta 007 Jamesa Bonda, Pierce Brendan Brosnan.

Leta 1953 je umrl belgijski glasbenik Django Reinhardt.

Leta 1955 se je rodila beloruska telovadka Olga Korbut.

Leta 1965 se je rodil ameriški basist in član skupine Nirvana Krist Novoselic.

Leta 1966 se je rodila ameriška pevka in sestra Michaela Jacksona Janet Jackson.

Leta 1970 se je rodila argentinska teniška igralka Gabriela Sabatini.

Leta 1986 se je rodila ameriška filmska igralka Megan Fox.

Leta 1988 je ameriški kirurg C. Everett Koop v poročilu zapisal, da so učinki nikotina na odvisnost zelo podobni tistim, ki jih povzročata kokain in heroin.

Leta 1994 je bila ameriška teniška igralka Jennifer Capriati aretirana zaradi posesti marihuane v hotelski sobi na Floridi. Ob plačilu varščine so jo izpustili iz pripora v Dade Countlyju. Po porazu v 1. krogu OP ZDA avgusta 1993 Capriatijeva ni nastopila na nobenem turnirju več, njena vrnitev na igrišča je bil vse bolj vprašljiv. Olimpijska prvakinja iz Barcelone se je pod vodstvom očeta Stefana vrnila in doživela drugo pomlad. Leta 2001 in 2002 je zmagala na OP-ju Avstralije, leta 2001 pa je dvignila pokal v Roland Garrosu in bila številka ena svetovnega tenisa.

Leta 1995 je Jurgen Klinsmann podpisal triletno pogodbo z Bayernom. Bavarci so zanj odšteli 2,87 milijona nemških mark. Klinsmann je prišel iz angleškega Tottenhama. V sezoni 1995/96 je bil najboljši strelec Pokala Uefa, Bayern pa je v finalu premagal Bordeaux. V Münchnu je ostal do maja 1997 in se tega leta veselil tudi naslova nemškega prvaka.

Leta 1997 se je po dvaintridesetih letih končala avtokratska vladavina Mubutuja Sese Seka, ki je oblast v Kongu prevzel z državnim udarom.

Leta 1999 so v povratnem finalnem srečanju Lige prvakinj rokometašice Krima Electe na Kodeljevem igrale neodločeno 26:26 (12:11) z Dunaferrjem. Tudi 10 golov Simone Šturm in 6 golov Natalije Derepasko ni bilo dovolj za slavje krimovk.

Leta 1999 so hokejisti Češke so postali svetovni prvaki v hokeju. V drugi finalni tekmi na svetovnem prvenstvu skupine A na Norveškem so v podaljšku premagali Finsko. V rednem delu se je tekma končala s 4:1 za Finsko, ker pa je Češka zmagala na prvi tekmi, sta moštvi igrali podaljšek. Odločilni zadetek je dosegel Jan Hlavač tri minute pred koncem podaljška.

Leta 2003 je bilo v Casablanci ubitih 45 ljudi, več kot 100 pa jih je bilo ranjenih, ko so teroristi napadli maroško mesto. Napadalci so pripadali ultrakonzervativnemu islamskemu gibanju Salafistični džihad.

Leta 2012 je v 83. letu starosti umrl mehiški pisatelj Carlos Fuentes, eden najslavnejših predstavnikov latinskoameriške "boom" generacije.

Leta 2012 je klop Liverpoola zapustil menedžer Kenny Dalglish.

Leta 2013 se je od nogometnih zelenic poslovil nekdanji angleški kapetan David Beckham.

Leta 2013 je Makedonija po več kot 16 letih ostala brez McDonald'sove restavracije.