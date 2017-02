17. februar: Zlati bron in odlična zgodba, ki jo je spisala Petra Majdič

Na današnji dan

17. februar 2017 ob 00:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 2010 si je Petra Majdič z življenjsko predstavo kljub padcu in poškodbi na ogrevanju priborila olimpijski bron v klasičnem šprintu v Vancouvru.

Z neverjetno borbenostjo, ki je presegala meje dojemljivega, je 30-letna Brinjčanka osvojila deveto slovensko zimsko olimpijsko odličje in se vpisala v zgodovino slovenskega športa. Na cilju je Petra za nekaj trenutkov izgubila celo zavest, po prvi pomoči so jo slovenski trenerji in bolničarji odnesli v rešilni avtomobil. Na poti do zmagovitega odra jo je moral podpirati trener Ivan Hudač, nato se je z vidnimi bolečinami, a z nasmehom na ustih povzpela na stopničko za tretje mesto.



"20 let delam za to. Čudež je bil, da sem sploh prišla na štart. Ta medalja je posuta z diamanti, ne zlata," je izmučena, a presrečna Petra opisala občutke po izpolnitvi velikega cilja.

Leta 1497 se je rodil nemški humanist in reformator Philipp Melanchton, Luthrov učenec in naslednik. Umrl je leta 1560.

Leta 1519 se je rodil francoski voditelj hugenotov Gaspard de Coligny. Umorili so ga leta 1572.

Leta 1653 se je rodil italijanski skladatelj Arcangelo Corelli.

Leta 1673 je umrl eden najboljših svetovnih komediografov, igralec in gledališki vodja Jean-Baptiste Poquelin Moliere, rojen 15. 1. 1622. Komedije: Tartuff, Skopuh, Ljudomrznik, Učene žene.

Leta 1831 se je rodil slovenski pesnik in zbiralec ljudskega blaga Matija Valjavec. Umrl je leta 1897.

Leta 1848 se je v Haarlemu rodil nizozemski botanik Hugo de Vries, ki velja za začetnika raziskovanj mutacij. Leta 1900 naj bi s sodelavci ponovno odkril Mendlove zakone dedovanja. Utemeljitelj eksperimentalne genetike je umrl 21. maja 1935 v Lunternu.

Leta 1873 je bila v Španiji razglašena republika. Kralj Amadej Savojski je moral odstopiti.

Leta 1877 se je rodila srbska pisateljica Isidora Sekulič. Umrla je leta 1958.

Leta 1887 je v Ljubljani pogorelo staro Deželno gledališče, ki je stalo na prostoru današnje filharmonije. Čez pet let so odprli novo, lepše in modernejše Deželno gledališče, današnjo opero.

Leta 1954 se je v Burbanku v Kaliforniji rodila ameriška manekenka in igralka Rene Russo. Na televiziji se je prvič pojavila leta 1987, prelomna vloga pa je prišla leta 1992, ko je ob Melu Gibsonu zaigrala v Smrtonosnem orožju 3 in se nato "specializirala" predvsem za vloge v trilerjih.

Leta 1955 se je rodil kitajski pisatelj Mo Jan, ki je leta 2012 dobil Nobelovo nagrado za književnost. "Na papirju" je bil celo prvi kitajski pisatelj z najprestižnejšo literarno nagrado na svetu. Pred njim jo je sicer že leta 2000 dobil Gao Xingjian, ki pa živi in dela v Franciji ter ima tudi francosko državljanstvo.

Leta 1959 se je rodil ameriški teniški igralec John McEnroe. Poleg odličnih teniških predstav je bil znan tudi po čustvenem igranju tenisa. V bogati karieri je dobil sedem turnirjev za grand slam. Trikrat je bil najboljši v Wimbledonu (1981, 1983 in 1984) in štirikrat na OP-ju ZDA (1979, 1980, 1981 in 1984).

Leta 1959 se je revolucionar Fidel Castro imenoval za predsednika Kube, potem ko je po dolgoletnem uspešnem gverilskem vojskovanju dotedanji predsednik, diktator Batista, pobegnil v tujino.

Leta 1961 je Kitajska začela uporabljati svoj prvi jedrski reaktor.

Leta 1963 se je rodil po mnenju strokovnjakov najboljši košarkar vseh časov Michael Jordan. Njegovi dosežki bodo težko ponovljivi.

Leta 1965 se je rodil ameriški režiser Michael Bay (Armagedon, Pearl Harbour, Transformerji, ...)

Leta 1968 je na olimpijskih igrah v Grenoblu Francoz Jean Claude Killy po sporni odločitvi osvojil zlato v slalomu. Njegovega največjega tekmeca Karla Schranza je med smučanjem zmotil delavec na progi. Avstrijcu so dovolili ponovni štart in uspelo mu je izboljšati čas Killyja. Po posvetovanju je vodstvo tekmovanja odločilo, da bodo Schranza diskvalificirali. Killy je tako dobil vse tri tekme v alpskem smučanju.



Leta 1972 se je rodil ameriški pevec, član skupine Green Day Billie Joe Armstrong.

Leta 1981 se je rodil ameriški igralec in režiser Joseph Gordon-Levitt (serija Tretji kamen od sonca, Inception, Looper, The Dark Knight Rises, Don Jon, (500) Days of Summer, ...)

Leta 1981 se je rodila ameriška dedinja, manekenka in občasno pevka ali igralka, Paris Hilton.

Leta 1987 se je začelo sojenje Ivanu Demjanjuku, imenovanemu Ivan Grozni, ki naj bi bil v letih 1942 in 1943 odgovoren za smrt vsaj 850.000 ljudi v koncentracijskem taborišču v Treblinki.

Leta 2008 Kosovo razglasi neodvisnost od Srbije.

Leta 2011 se je v Libiji začela vstaja proti Moamerju Gadafiju, ki se je končala s strmoglavljenjem samodržca. Protesti so se 17. februarja začeli v drugem največjem libijskem mestu Bengazi, končali pa 20. oktobra s smrtjo diktatorja.

Leta 2012 nemški predsednik Christian Wulff odstopi zaradi korupcijske afere.

Leta 2012 je bilo iz Arheološkega muzeja v Grčiji ukradenih okrog 70 starogždavnih olimpijskih artefaktov.

Leta 2012 je pustolovec Matevž Lenarčič na poti okoli sveta z lahkim letalom uspešno pristal na Antarktiki.

Leta 2013 je v največjem mestnem vrvežu v pakistanskem kraju Hazara na območju mesta Kveta, kjer večinoma živijo šiiti, eksplodiral tovornjak s 1.000 kilogrami razstreliva. Umrlo je 79 ljudi, 180 je ranjenih. Samomorilski napadalec, ki je vozil cisterno za vodo, napolnjeno z razstrelivom, je bil pripadnik sunitov.

Leta 2013 je v 67. letu starosti umrl nekdanji ravnatelj Obalnih galerij Piran Toni Biloslav. Biloslav je bil od ustanovitve Obalnih galerij Piran leta 1975 njihov prvi in do upokojitve konec leta 2012 tudi edini ravnatelj. Z 38 leti vodenja ene najuglednejših slovenskih galerij je bil verjetno tudi eden izmed ravnateljev in direktorjev z najdaljšim stažem na Primorskem.

Leta 2013 na predsedniških volitvah v Ekvadorju gladko zmaga Rafael Correa.

Leta 2013 je dober mesec po tem, ko si je življenje vzel njen partner, samomor naredila ameriška country ipevka Mindy McCready, ki se je vrsto let borila z odvisnostjo od drog in alkohola.