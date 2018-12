18. december: Odri, ekrani in gledalci so izgubili Staneta Severja

Na današnji dan

18. december 2018 ob 00:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan leta 1970 je v Ribnici na Pohorju umrl slovenski gledališki in filmski igralec Stane Sever, rojen 21. novembra 1914 v Ljubljani.

Stane Sever je kmalu po prihodu v ljubljansko Dramo leta 1937 postal eden vodilnih igralcev največjega slovenskega gledališča in je njegovemu odru ostal zvest vse do leta 1968.

Njegove igralske stvaritve so vsebovale široko paleto človeških značajev in so žanrsko prehajale od antične tragedije, moderne drame do komedije in groteske. Veliko je snemal tudi za RTV Slovenija (številne radijske igre, recitacije in interpretacije za televizijo).

Od leta 1950 je bil honorarni predavatelj za dramsko igro in umetniško besedo, od leta 1966 pa izredni profesor na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani (AGRFT). Za svoje svoje ustvarjalno delo je dvakrat prejel Prešernovo nagrado.

Igral je v naslednjih filmih: Sedmina (1969), Breza (1967), Grajski biki (1967), Zgodba, ki je ni (1967), Srečno, Kekec! (1963), Samorastniki (1963), Družinski dnevnik (1961), Legge di guerra (1961), Tri četrtine sonca (1959), H-8... (1958), Vratiću se (1957), Ne čakaj na maj (1957), Trenutki odločitve (1955), Tri zgodbe (1955), Vesna (1953), Jara gospoda (1953), Trst (1951), Plavi 9 (1950) in Na svoji zemlji (1948).

Leta 1423 se Ernest Železni se odpove fevdalnemu gospostvu nad delom posestev Celjskih grofov

Leta 1787 je umrl angleški admiral in guverner Nove Fundlandije Francis William Drake.

Leta 1815 je na ljubljanskem liceju ustanovljena stolica za slovenski jezik

Leta 1842 se je rodila Ernestina Jelovšek, druga hči Franceta Prešerna.

Leta 1863 se je rodil avstrijski nadvojvoda Franz Ferdinand.

Leta 1865 je v ZDA začel veljati 13. amandma kot dopolnilo k ustavi, ki so ga podpisale vse zvezne države in je prepovedoval suženjstvo.

Leta 1866 Tirolec Peter Mitterhofer predstavi svoj izum, pisalni stroj

Leta 1882 je nemški bakteriolog Robert Koch odkril bacil tuberkuloze.

Leta 1894 so ženske iz Južne Avstralije prve v Avstraliji dobile pravico, da volijo in so izvoljene v parlament.

Leta 1912 je Italija po podpisu mirovne pogodbe s Turčijo dobila Libijo in Dodekanez.

Leta 1913 se je rodil Willy Brandt, berlinski župan, zunanji minister in nazadnje kancler Zvezne republike Nemčije. Leta 1971 je dobil Nobelovo nagrado za mir. Umrl je leta 1992.

Leta 1941 je Japonska zasedla Hongkong.

Leta 1943 se je rodil angleški kitarist, član skupine The Rolling Stones Keith Richards.

Leta 1947 se je rodil Steven Spielberg, ameriški filmski režiser, večkratni dobitnik oskarja.

Leta 1955 se je rodil ameriški igralec Ray Liotta.

Leta 1963 se je rodil William Bradley - Brad Pitt, ameriški filmski igralec.

Leta 1965 sta Japonska in Južna Koreja začeli uradne odnose.

Leta 1966 je Richard L. Walker odkril Saturnovo luno Epimetheus.

Leta 1967 se je rodil slovenski nogometaš Darko Milanič. Milanič je svojo nogometno pot začel pri nogometnem klubu NK Izola. S 17 leti je prestopil h klubu FK Partizan, kjer se je uveljavil kot obrambni igralec. Po sezoni 1992-93 je odšel v Avstrijo, kjer je podpisal pogodbo s klubom Sturm Graz, za katerega je igral osem sezon in z njim osvojil več naslovov avstrijskega prvaka.

Kot igralec Partizana je postal član Jugoslovanske reprezentance, za katero je zbral 5 nastopov. Kasneje je za Slovenijo zbral 42 nastopov, nekaj časa pa je bil tudi kapetan reprezentance. Za Slovenijo je nastopil tudi na evropskem prvenstvu 2000.

Po končani nogometni karieri je postal trener v svojem domačem klubu, NK Izola. Po tem je postal trener kluba NK Primorje in pomočnik trenerja SC Sturm Graz. V sezoni 2008/09 je postal trener NK Maribora in s klubom osvojil štiri naslove slovenskega državnega prvaka in dva tri državne pokale. V sezoni 2013/14 je bil trener kluba Sturm Graz v avstrijski ligi, v začetku sezone 2014/15 pa je prevzel Leeds United v angleški 2. ligi, toda po šestih tekmah brez zmage je bil zamenjan po 32 dneh.

Marca 2016 se je vrnil na trenerski stolček Maribora in bil po enkrat državni in pokalni prvak, avgusta 2017 pa je vijoličaste popeljal v skupinski del Lige prvakov in tako dosegel največji uspeh v trenerski karieri.

Leta 1969 so v Veliki Britaniji prepovedali smrtno kazen.

Leta 1970 se je rodil ameriški raper DMX.

Leta 1978 se je rodila ameriška igralka Katie Holmes, ki je zaslovela z igranjem v nanizanki Simpatije. Poročena je bila s Tomom Cruisom.

Leta 1980 se je rodila Christina Aguilera, ameriška pevka.

Leta 1983 se je rodil kolesar Janez Brajkovič.

Leta 1992 je izraelska vlada zaradi umora izraelskega oficirja izgnala 418 Palestincev, pripadnikov dveh radikalnih palestinskih organizacij.

Leta 1997 je eden najuspešnejših slovenskih nogometnih igralcev Srečko Katanec postal trener Hita Gorice. Katanec je bil predtem pomočnik trenerja pri mladi reprezentanci Slovenije.

Leta 1997 je konzorcij svetovnega spleta izdal HTML 4.0.

Leta 1999 je umrl francoski filmski režiser Robert Bresson.

Leta 2005 so kolumbijske revolucionarne oborožene sile (FARC) ubile sedem in ugrabile 33 kolumbijskih policistov.

Leta 2009 je Nasino vesoljsko plovilo na Luni izmerilo najnižjo temperaturo v našem osončju. Ta znaša kar -249 stopinj Celzija.

Leta 2010 se začnejo protivladni protesti v Tuniziji, ki sprožijo t.i. arabsko pomlad.

Leta 2011 Irak po devetih letih od začetka invazije, zapustijo zadnji ameriški vojaki.

Leta 2011 je v 76. letu starosti po dolgotrajni bolezni umrl nekdanji češki predsednik Vaclav Havel.

T. O.