18. februar: Tina in risi so podaljšali slovenske sanje v Sočiju

Na današnji dan

18. februar 2017 ob 00:02

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 2014 smo Slovenci v Sočiju nadaljevali svoje olimpijske sanje: Tina Maze je postala olimpijska prvakinja v veleslalomu.

Mazejeva je za dekleta precej dolgo prvo progo odsmučala brez napak. Najbolj se ji je s številko dve približala najboljša veleslalomistka zime, Švedinja Jesica Linden Vikarby, ki je zaostajala 52 stotink. Presenetila je Nadia Fanchini, ki je glede na razmere z "visoko" štartno številko deset prismučala na 3. mesto (+0,65).

Tina je v drugi vožnji zdržala pritisk, ubranila prednost iz prve vožnje in postala olimpijska prvakinja v veleslalomu. Druga je bila Anna Fenninger, ki je zaostala za sedem stotink. Na oder za zmagovalke se je povzpela še branilka naslova iz Vancouvra Viktoria Rebensburg.



Mazejeva je pred tem v Sočiju osvojila zlato tudi v smuku.

Na isti dan so nas v Rusiji razveselili tudi risi. S 4:0 so slovenski hokejisti na olimpijskih igrah ugnali Avstrijo in se prebili v četrtfinale, med osem najboljših na svetu.

Leta 999 je umrl papež Gregor V.

Leta 1229 je v šesti križarski vojni svetorimskocesarski cesar Frederick II. podpisal desetletno premirje z Al Kamilom in si znova pridobil Jeruzalem, Nazaret ter Betlehem brez pomoči vojske in papeža.

Leta 1294 je umrl mongolsko-kitajski cesar Kublaj Kan.

Leta 1358 so se z zadrskim mirom Benetke odrekle ozemlju ob Jadranskem morju od sredine Kvarnerja do meje z Dračem.

Leta 1478 so clarenškega vojvodo Georgea, brata angleških kraljev Edvarda IV. in Richarda III., obsodili izdaje brata Edvarda IV. in ga v londonskem Towru usmrtili.

Leta 1516 se je rodila angleška kraljica Marija I.

Leta 1519 je Hernan Cortes odplul proti Mehiki.

Leta 1546 je umrl Martin Luter, začetnik protestantizma v Nemčiji in eden izmed voditeljev reformacije. Njegovi nauki, izraženi v 95 tezah, ki jih je 31. oktobra 1517 nabil na vrata wittenberške cerkve, so navdahnili reformacijo in nastanek skupin luterancev, protestantov ter drugih. Njegov poziv Cerkvi, naj se vrne k nauku Svetega pisma, je bil za vzrok številne nove običaje. V Katoliški cerkvi ga je najbolj motilo prodajanje odpustkov. Zavzemal se je, da bi verniki sami prebirali Sveto pismo, in trdil, da človek ne potrebuje papeža, da bi se približal Bogu.

Leta 1564 je v Rimu umrl italijanski kipar, slikar, arhitekt in pesnik Michelangelo Buonarroti, mojster visoke renesanse in oče baroka. Leta 1492 je izklesal marmorna reliefa Madona na stopnicah ter Boj Kentavrov in Lapitov. Po zaslugi učitelja Bertolda di Giovannija se je posvetil študiju antične plastike. Michelangelo Buonarotti se je rodil 6. marca 1475. Znamenita dela so kipi: Pieta, David, Mojzes, Umirajoči suženj in poslikava Sikstinske kapele.

Leta 1654 je umrl francoski pisatelj Jean-Louis Guez de Balzac.

Leta 1685 so Francozi v zalivu Matagorda ustanovili trdnjavo St. Louis in si ustvarili temelje za poznejšo trditev, da Teksas pripada njim.

Leta 1743 je umrla zadnja potomka družine Medici, Anna Maria Luisa de Medici.

Leta 1745 se je v Comu rodil italijanski grof in fizik Alessandro Giuseppe Anastasio Volta.

Leta 1797 se je Trinidad predal angleški floti, ki jo je vodil sir Ralph Abercromby.

Leta 1836 se je rodil indijski filozof in reformator Ramakrišna. Že pred Gandijem se je zavzemal za odpravo kast in versko strpnost; obsojal je vsako vrsto nasilja.

Leta 1838 se je na Moravskem rodil nemški fizik in filozof Ernst Mach. Odkril je valovno čelo, ki nastopi pri gibanju teles z nadzvočno hitrostjo (Machovo valovno čelo).

Leta 1848 se je rodil ameriški steklarski umetnik Louis Comfort Tiffany.

Leta 1853 je Franca Jožefa Prvega, vladarja, ki je bil kar 68 let avstrijski cesar in ogrski kralj, skušal zabosti mlad ogrski krojač Janos Libenyi, saj naj bi bil po njegovem mnenju Franc Jožef kriv vsega hudega na Ogrskem. Za atentatorja je bil usoden krik neke ženske, ki je v njegovi roki opazila nož. Zaradi krika se je cesar obrnil in tako sta vbod ublažila ovratnik in pletena vrvica na njegovi čepici.

Leta 1861 je kralj Victor Emmanuel II. Piemontski, Savojski in Sardinski prevzel naziv kralja Italije.

Leta 1885 je prvič izšel roman Marka Twaina Pustolovščine Huckleberryja Finna (Adventures of Huckleberry Finn).

Leta 1890 je v Istri umrl avstro-ogrski državnik, grof Gyula Andrassy. Zavzemal se je za samostojnost Ogrske, ob nastanku dvojne monarhije pa je postal prvi ogrski ministrski predsednik.

Leta 1896 se je rodil francoski pisatelj Andre Breton.

Leta 1898 se je rodil italijanski izdelovalec avtomobilov Enzo Anselmo Ferrari, ustanovitelj dirkalnega moštva Scuderia Ferrari Grand Prix. Še bolj je znan kot ustanovitelj tovarne Ferrari. Rojen je bil v Emiliji - Romanji, odraščal pa je v Modeni. Ni imel možnosti, da bi si pridobil veliko izobrazbe, že od malih nog pa je imel strast do tekmovanja z avtomobili.

Leta 1903 se je rodil predsednik Sovjetske zveze Nikolaj Podgorni.

Leta 1911 je 23-letni francoski pilot Henri Pecquet s svojim dvokrilcem med indijskima mestoma Alahabad in Naini prvič v zgodovini prepeljal zračno pošto.

Leta 1913 je bil Raymond Poincare izvoljen za predsednika Francije.

Leta 1914 se je rodil ameriški general slovenskega rodu Ferdinand Chesarek.

Leta 1921 sta Poljska in Francija podpisali pakt o sodelovanju.

Leta 1923 se je v Ljubljani rodil slovenski pisatelj Bojan Štih. Pisal je gledališke kritike in eseje.

Leta 1930 je med proučevanjem fotografij, ki jih je posnel januarja istega leta, Clyde William Tombaugh odkril planet Pluton.

Leta 1930 je Elm Farm Ollie postala prva krava, ki je letela v letalu, in hkrati tudi prva krava, ki so jo na letalu pomolzli.

Leta 1931 se je rodila ameriška pisateljica in Nobelova nagrajenka Toni Morrison.

Leta 1932 se je rodil ameriški režiser češkega rodu Milos Forman.

Leta 1933 se je rodila japonska pevka in umetnica, tudi žena Johna Lennona, Yoko Ono.

Leta 1938 se je rodil madžarski filmski režiser Istvan Szabo

Leta 1942 se je japonska vojska izkrcala na Baliju.

Leta 1943 so partizani napadli kartuzijo Pleterje, ki je postala močna sovražnikova postojanka. V napadu so sodelovale Cankarjeva brigada, hrvaška 13. proletarska brigada in udarni brigadi Toneta Tomšiča in Matije Gubca.

Leta 1943 je Joseph Goebbels pozval k totalni vojni.

Leta 1947 se je rodila nizozemska princesa Christina.

Leta 1950 je umrl slovenski pripovednik in dramatik Lovro Kuhar - Prežihov Voranc, pripovednik socialnega realizma. Ustvarjati je začel leta 1909 s črticami iz delavskega, kmečkega in potepuškega življenja v knjigi Povesti iz leta 1925. Ob delih Povesti, Požganica, Samorastniki, Jamnica, Od Kotelj do Belih Vod, Borba na tujih tleh in Solzice velja omeniti Doberdob, ki je zgrajen iz štirih delov - Črna vojska, Doberdob, Lebring in Judenburg. Značilnost romana je ta, da je napisan v obliki veristično dokumentiranega poročila o zgodovinskih dogodkih. Pogosto je delo blizu reportaži.

Leta 1950 se je rodil ameriški režiser, producent in pisatelj John Hughes.

Leta 1950 se je rodila ameriška igralka Cybill Shepherd, ki je najbolj znana po nastopanju v nanizanki Delo na črno.

Leta 1953 je v kinematografe prišel prvi tridimenzionalni film Bwana Devil.

Leta 1953 sta Lucille Ball in Desi Arnaz podpisala osem milijonov dolarjev vredno pogodbo za snemanje nanizanke I Love Lucy do leta 1955.

Leta 1954 se je rodil ameriški filmski igralec John Joseph Travolta.

Leta 1956 je umrl francoski skladatelj Gustave Charpentier.

Leta 1957 se je rodila se je nemška atletinja Marita Koch. V bogati karieri je izboljšala 16 svetovnih rekordov na prostem in 14 v dvorani. Leta 1980 je na olimpijskih igrah v Moskvi osvojila zlato v teku na 400 m. Na tej razdalji je bila trikrat tudi evropska prvakinja (1978, 1982 in 1986). 6. oktobra 1985 je v Canberri postavila svetovni rekord na 400 m (47,60). Temu času se v zadnjih letih nobena atletinja ni niti približala.

Leta 1960 se je rodila italijanska igralka Greta Scacchi.

Leta 1964 se je rodil ameriški igralec Matt Dillon.

Leta 1965 se je rodil ameriški rapglasbenik in producent Dr. Dre.

Leta 1965 je Gambija postala od Velike Britanije neodvisna država.

Leta 1967 se je rodil italijanski nogometaš Roberto Baggio. Kariero je začel leta 1981 v Vicenzi, ki je igrala v Ligi C-1, leta 1985 pa je prestopil k Fiorentini in se uveljavil v italijanski ligi. Leta 1990 ga je odkupil Juventus. Stara dama je plačala rekordnih 15 milijard lir, to je bil takrat najdržji prestop vseh časov. Leta 1993 je z Juventusom osvojil svojo edino evropsko lovoriko, Torinčani so v finalu Pokala Uefa porazili Borussio iz Dortmunda. Med letoma 1990 in 1995 je na 141 tekmah zabil 78 golov. Leta 1993 ga je Fifa izbrala za najboljšega igralca na svetu.

Leta 1967 se je rodil britanski atlet Colin Jackson. 20. avgusta 1993 je na svetovnem prvenstvu v Stuttgartu postavil svetovni rekord v teku na 110 m z ovirami (12,91). Jackson je bil svetovni prvak še leta 1999 v Sevilli. Na olimpijskih igrah v Seulu leta 1988 je osvojil srebro, kar štirikrat pa je bil evropski prvak (1990, 1994, 1998 in 2002). Colin ima še vedno v lasti dvoranski svetovni rekord na 60 m z ovirami, ki ga je postavil 6. marca 1994 (7,30). Kariero je končal leta 2002.

Leta 1967 je v Princetownu umrl ameriški jedrski fizik Julius Robert Oppenheimer, ki je vodil izdelavo prve jedrske bombe v Los Alamosu leta 1943.

Leta 1968 se je rodila ameriška igralka in pevka Molly Ringwald.

Leta 1969 se je rodil slovenski alpinist Tomaž Humar. Humar je bil izkušen alpinist, saj je preplezal več kot 70 prvenstvenih smeri, vključno z južno steno Daulagirija. Leta 1996 je je prejel tudi nagrado zlati cepin za vzpon na Ama Dablam. Njegov zadnji vzpon novembra leta 2009 se je končal tragično - 6 dni je bil ujet na himalajski gori Langtang Lirung, ko so do njega prišli reševalci, pa so ga našli mrtvega. Star je bil 40 let.

Leta 1974 je skupina Kiss izdala istoimenski album.

Leta 1974 se je rodila alpska smučarka Urška Hrovat. V svetovnem pokalu je zmagala petkrat (Maribor 1994, Meribel 1994, Garmisch-Partenkirchen 1996, Crans Montana 1998 in Park City 1998), trikrat je bila druga, šestkrat pa tretja. Največji uspeh je dosegla februarja 1996, ko je na svetovnem prvenstvu v Sierri Nevadi osvojila bronasto odličje. Športno pot je sklenila leta 2001.

Leta 1977 so s pomočjo boeinga 747, na katerem je bilo postavljeno plovilo Enterprise, to prvič izstrelili.

Leta 1978 je umrla ameriška igralka Maggie McNamara.

Leta 1983 je 13 ljudi umrlo v ropu v Seattlu, en človek pa je bil huje poškodovan. Ta rop velja za največji pokol med krajo v ameriški zgodovini.

Leta 1998 so policisti v Nevadi aretirali dva belopolta napadalca, ki sta na newyorško podzemno železnico podtaknila biološko orožje.

Leta 1998 so košarkarji Uniona Olimpije v zadnjem krogu drugega dela Evrolige v gosteh po podaljšku premagali Pau Orthez s 77:76. V rednem delu se je tekma končala z izidom 62:62. Zmaji so v pravi srhljivki dosegli zmago neprecenljive vrednosti, ki jim je omogočila obstanek v Evroligi.

Leta 2001 je Francoz Pierrick Bourgeat dobil še drugi slalom za svetovni pokal v Šigakognu. Drugo mesto je zasedel Avstrijec Heinz Schilchegger, ki je zaostal 15 stotink sekunde. Tretji je bil Jure Košir, ki je zaostal 59 stotink. To so bile zadnje stopničke Koširja v svetovnem pokalu.

Leta 2002 so skakalci Damjan Fras, Primož Peterka, Robert Kranjec in Peter Žonta na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju osvojili bron na ekipni tekmi. To je bilo edino slovensko odličje na teh igrah.

Leta 2002 je Pernilla Wiberg po superveleslalomu na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju sporočila, da je končala svojo smučarsko kariero. 31-letna Švedinja je v trinajstih letih v svetovnem pokalu dosegla 24 zmag, ima pa tudi devet kolajn z olimpijskih iger in svetovnih prvenstev. Leta 1997 je osvojila tudi veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu. K tej odločitvi so pripomogle številne poškodbe kolena, ki jih je smučarka vlekla od leta 1999 naprej. Bila je namreč kar trinajstkrat operirana.

Leta 2002 je nemška ženska biatlonska štafeta je osvojila zanesljivo zlato medaljo na olimpijskih igrah v Salt Lake Cityju. Katrin Apel, Uschi Disl, Andrea Henkel in Kati Wilhelm so brez večjih težav opravile z vso konkurenco in kljub enemu kazenskemu krogu za pol minute premagale Norvežanke ter za minuto in 24 sekund Rusinje. Slovenska reprezentanca v postavi Lucija Larisi, Andreja Grašič, Dijana Grudiček in Tadeja Brankovič je končala na 6. mestu, čeprav je pred zadnjo predajo kazalo še precej bolje.

Leta 2003 so nogometaši Barcelone v 3. krogu drugega dela Lige prvakov na Camp Nouu s 3:0 odpravili Inter. V 7. minuti je bil po podaji Xavija od daleč natančen Javier Saviola. Po kotu v 29. minuti je neoviran streljal Patrick Kluivert, Francesco Toldo je žogo le odbil do kapetana Philipa Cocuja, ki mu ni bilo težko povišati izida. V drugem polčasu je Inter poizkušal znižati izid, toda veliko bolj konkretni so bili gostitelji. Saviola je v 67. minuti prodrl po levi strani in podal v sredino Kluivertu, ki je žogo med nogama Tolda poslal v mrežo. Barcelona je tako prišla do rekorde 11. zaporedne zmage v Ligi prvakov.

Leta 2003 je na podzemni železnici Daegu v Južni Koreji zaradi požara umrlo skoraj 200 ljudi.

Leta 2003 je umrl izraelski vodja Mosada Iser Harel.

Leta 2004 je v nesreči v Iranu umrlo do 295 ljudi, od tega skoraj 200 reševalcev. Nesreča se je zgodila, ko se je vlak, ki je prevažal žveplo, bencin in gnojila, iztiril. Vlak je zajel ogenj, zaradi katerega je eksplodiral.

Leta 2005 je Velika Britanija prepovedala lov na lisice in zajce. Hkrati je prepovedala tudi vsakršne druge športne dejavnosti, ki bi bile krive za pomor divjih sesalcev.

Leta 2006 sta Norvežan Kjetil Andre Aamodt in Hrvatica Janica Kostelić v Torinu postala prva alpska smučarja s štirimi zlatimi olimpijskimi medaljami. Aamodt je zmagal v superveleslalomu, Kostelićeva pa v kombinaciji.

Leta 2007 je umrl francoski pisatelj Alain Robbe-Grillet. Za njegove romane je značilno, da so izrazito prelomili s formo tradicionalnega romana. Dogajanje ne poteka več linearno in dogodki si ne sledijo v nekem logičnem zaporedju, ampak so popolnoma podvrženi junakovi podzavesti. Gre za t.i. tehniko "očesa kamere", ki zgolj beleži dogajanje okoli sebe in osebe, ki jih srečuje romaneskni protagonist, pri čemer pa dogodki niso povezani v celoto.

Leta 2010 je skupina vojakov vdrla v predsedniško palačo v nigrski prestolnici Niamey, odstavila predsednika Mamadouja Tandjo in izvedla državni udar.

Leta 2012 je Kateri Tekakwitha, pokristjanjena pripadnica Mohikancev, postala prva katoliška svetnica indijanskega rodu; znana je kot Lilija Mohikancev (1656 - 1680).

Leta 2012 sta zlatega medveda za najboljši film 62. Berlinala prejela italijanska režiserja Paolo in Vittorio Taviani za film Cezar mora umreti. Občinstvo Berlinala pa je v sekciji Panorama za najboljši celovečerni igrani film izbralo slovensko koprodukcijo Parada.

Leta 2013 so bili v oboroženem ropu na bruseljskem letališču ukradeni diamanti v vrednosti 50 milijonov dolarjev.

Leta 2013 je umrl nekdanji namestnik vojaškega poveljnika Republike srbske Ratka Mladića, Milan Gvero. Mednarodno sodišče v Haagu ga je obtožilo zločinov proti človečnosti ter kršitev vojnega prava in pravil vojskovanja ter mu prisodilo pet let za zapahi.

Leta 2013 je umrl lastnik Los Angeles Lakersov, Jerry Buss. Veljal je za enega izmed najbolj cenjenih lastnikov kluba v ameriškem športu. Lakersi so z njim postali velik klub, okoli katerega se vrti dogajanje v mestu.