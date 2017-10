18. oktober: Rodil se je nekdanji premier Andrej Bajuk

Zgodilo se je na današnji dan ...

18. oktober 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1943 se je rodil slovenski ekonomist in politik Andrej Bajuk. Leta 2000 je za sedem mesecev prevzel vodenje slovenske vlade.

Njegova družina se je po koncu 2. svetovne vojne izselila in tri leta živela po avstrijskih taboriščih. Leta 1948 so se preselili v Argentino. Bil je profesor ekonomije na Universidad Nacional de Cuyo, pomočnik direktorja za Južno Ameriko pri Svetovni banki, nato je opravljal več različnih nalog v Medameriški razvojni banki.

Leta 2000 je prišel v slovenski politični prostor in bil izvoljen za podpredsednika združene stranke SLS + SKD Slovenska ljudska stranka. Po padcu vlade Janeza Drnovška so ga v tretjem glasovanju, 3. maja 2000, poslanci izvolili za predsednika vlade. Vlado je vodil sedem mesecev.

Zaradi razkola v združeni stranki je prestopil v novoustanovljeno stranko Nova Slovenija in postal njen predsednik. Državnozborske volitve oktobra 2000 so mu prinesle poslanski sedež, leta 2004 mu je vladi premierja Janeza Janše pripadlo mesto ministra za finance. Revija The Banker ga je leto pozneje razglasila za finančnega ministra leta v Evropski uniji.

Ko se NSi leta 2008 ni uvrstil v parlament, se je umaknil iz političnega življenja. Umrl je 16. avgusta 2011.

Leta 1009 je cerkev Svetega pogreba v Jeruzalemu popolnoma porušil fatimidski kalif Al Hakim Amr Alah.

Leta 1016 so Danci premagali Saksonce v bitki pri Ashingdonu.

Leta 1638 se je rodil švedski pesnik Lars Johansson, bolj znan kot Lucidor.

Leta 1679 se je rodila ameriška tožnica v Salemskih sojenjih čarovnic Ann Putnam mlajša.

Leta 1685 je francoski kralj Ludvik XIV. preklical Nantski edikt, ki je varoval francoske protestante.

Leta 1741 se je rodil francoski pisatelj in general Pierre Choderlos de Laclos. Njegova Nevarna razmerja so verjetno najslavnejši pisemski roman vseh časov.

Leta 1748 je bil v Aachnu podpisan aachenski mir, s katerim se je končala avstrijska nasledstvena vojna.

Leta 1787 se je rodil ameriški inženir Robert Livingston Stevens.

Leta 1845 je umrl francoski astronom grof Jacques-Dominique Cassini IV.

Leta 1851 je bil prvič objavljen roman Moby Dick Hermana Melvilla. Objavili so ga v Londonu pod naslovom The Whale.

Leta 1859 se je v Parizu rodil francoski filozof in začetnik nove metafizike Henri Bergson. V središču njegove filozofije je pojem časa. Leta 1927 je prejel Nobelovo nagrado. Pomembnejša dela so: Esej o neposrednih podatkih zavesti, Materija in spomin, Esej o smehu, Ustvarjalna evolucija in Dva vira morale in religije.

Leta 1860 se je s pekinško konvencijo in Tientskinskim sporazumom končala druga opijska vojna.

Leta 1867 so Američani tudi uradno prevzeli Aljasko, ki so jo za 7,2 milijona dolarjev kupili od Rusije.

Leta 1868 so narodno zavedni Slovenci v Šempasu na Primorskem sklicali tretji slovenski tabor. Primorski Slovenci so zahtevali Zedinjeno Slovenijo, uvedbo slovenščine v urade in šole ter ustanovitev strokovnih šol in slovenske univerze.

Leta 1898 so ZDA prevzele oblast nad Puerto Ricom.

Leta 1902 se je rodil nemški fizik in matematik Ernst Pascual Jordan.

Leta 1911 je umrl francoski psiholog in izumitelj prvega uporabnega testa inteligentnosti Alfred Binet. Njegov prvotni načrt pri sestavi lestvice je bilo ugotavljanje, kateri učenci in študentje potrebujejo pomoč pri učenju. Skupaj s sodelavcem Theodorjem de Simonom je objavil popravke testa v letih 1908 in 1911. Po njegovi smrti je testa popravil še Lewis M. Terman z univerze Stanford leta 1916. Ta popravek testa, ki ga imenujemo Stanford-Binetov inteligenčni test, bolj znan kot IQ-test, še vedno uporabljamo pri ugotavljanju IQ-ja.

Leta 1912 se je začela prva balkanska vojna.

Leta 1915 se je začela tretja soška bitka in je trajala do 4. novembra 1915. Načrt je predvideval napad z mostišča pri Plavah, napad na Vrh in glavni udar na goriško mostišče, ki bi mu sledilo zavzetje Gorice. V tej ofenzivi so Italijani uporabili tudi letalstvo.

Leta 1918 so Čehi zavzeli Prago in se odpovedali habsburški nadvladi.

Leta 1921 je umrl bavarski kralj Ludwig III.

Leta 1922 je bil ustanovljen BBC - British Broadcasting Company. Sprva so ustanovili le londonski radio, ki se je leta 1927 preimenoval v BBC. Prostore so imeli na Savoy Hillu v Londonu in prvič so oddajali 14. novembra. Prvi napovedovalci so morali obleči smoking, kadar so obveščali poslušalce, kajti generalni direktor je bil prepričan, da bi postali preveč domači, če bi pri tako pomembnem delu nosili navadne obleke.

Leta 1926 se je rodil ameriški kitarist in pevec Charles Edward "Chuck" Berry.

Leta 1931 je umrl ameriški izumitelj Thomas Alva Edison. Bil je samouk, proslavil pa se je s pomembnimi izumi s področja telegrafije. Med Edisonovimi številnimi iznajdbami so fonograf, predhodnik gramofona, megafon in akumulator.

Leta 1940 je vichyjska Francija objavila Statut Judov.

Leta 1944 je Adolf Hitler ukazal ustanovitev nemške narodne milice.

Leta 1944 je Sovjetska zveza vdrla v Češkoslovaško.

Leta 1945 so Rusi dobili ameriški načrt o gradnji plutonijeve bombe. Dostavil jim ga je Klaus Fuchs iz nacionalnega laboratorija Los Alamos.

Leta 1956 se je rodila ameriška teniška igralka Martina Navratilova. Rojena je bila v Pragi, leta 1975 pa se je preselila v ZDA in šest let pozneje postala tudi ameriška državljanka. V karieri je osvojila kar 58 turnirjev za grand slam. Med posameznicami je dobila 18 največjih turnirjev (tri odprta prvenstva Avstralije, dve odprti prvenstvi Francije, devet Wimbledonov in pet odprtih prvenstev ZDA), med ženskimi dvojicami 31, med mešanimi pa 9. V karieri je dobila 167 turnirjev med posameznicami in 175 med dvojicami.

Leta 1960 se je rodil belgijsko-ameriški filmski igralec Jean-Claude Camille Francois Van Varenberg, bolj znan kot Jean-Claude van Damme.

Leta 1968 je Američan Robert Bob Beamon na olimpijskih igrah v Ciudadu de Mexicu postavil neverjeten svetovni rekord v skoku v daljino (890 cm).

Leta 1968 so policisti med racijo v stanovanju Johna Lennona in Yoko Ono našli 11 gramov marihuane. Oba sta izjavila, da sta kriva posedovanja droge, zato ju je sodnik oglobil s 150 funtov kazni.

Leta 1977 je RAF (Red Army Faction) ugrabila Hannsa-Martina Schleyerja in letalo nemške letalske družbe Lufthansa. Drama se je končala, ko je nekaj članov RAF-a storilo samomor, Schleyerja pa so ubili. Med teroristi so samomor naredili Andreas Baader, Gudrun Ensslin in Jan-Carl Raspe.

Leta 1984 se je rodila ameriška alpska smučarka Lindsey Vonn, zlata na svetovnem prvenstvu 2009 v Val dIseru v smuku in superveleslalomu. Na olimpijskih igrah v Vancouvru leta 2010 je zmagala na smuku. Štirikrat je osvojila tudi veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu (2008, 2009, 2010 in 2012).

Leta 1998 je v Nigeriji zaradi eksplozije naftovoda umrlo najmanj 700 ljudi.

Leta 2003 je bolivijski predsednik Gonzalo Sánchez de Lozada prisiljen k odstopu s položaja. Lozada je moral tudi zapustiti državo.

Leta 2008 je umrla ameriška soulpevka Dee Dee Warwick. Rodila se je leta 1945.

Leta 2012 je v 83. letu umrl legendarni televizijski komentator in nekdanji športni urednik Marko Rožman. Opravil je več kot 1.000 prenosov in poročal z 21 olimpijskih iger. Od leta 1952 je bil novinar pri športnem tedniku Polet, od leta 1958 pa na Radiu Ljubljana (1958-1961), nato urednik na Televiziji Ljubljana (1961-1963, 1968-1992).

Leta 2013 smo v Multimedijskem centru predstavili prenovljeno storitev RTV 4D, ki omogoča ogled televizijskih in radijskih programov v živo, arhiv oddaj in prispevkov ter podroben RTV-spored.

T. K. B.