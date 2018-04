19. april: Največji mojster slovenskega impresionizma

19. april 2018

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1911 je v Ljubljani umrl slikar Ivan Grohar. Med četverico slovenskih impresionističnih mojstrov je Ivan Grohar najbolj znan slovenski slikar, saj je na najpreprostejši način izrazil hotenje slovenske moderne.

Grohar je začel kot cerkveni slikar, nadaljeval kot realist. Nanj je vplival Giovanni Segantini. Po letu 1900 je slikal s simbolističnimi prvinami, vendar ga je pozneje dokončno prevzel impresionizem.

Leta 1904 so impresionisti (Rihard Jakopič, Matej Sternen, Matija Jama in Ivan Grohar) razstavljali v Mietkejevi galeriji na Dunaju kot Umetniški klub Sava. Poželi so velik uspeh in prodali nekaj slik. Pozneje je Grohar razstavljal v dunajski Secesiji, v Beogradu, Londonu, Krakovu, Varšavi, Trstu, Devinu, Berlinu … Kljub temu je bil še vedno finančno nepreskrbljen.

Deželni odbor mu je po posredovanju Janeza Evangelista Kreka in Riharda Jakopiča leta 1911 odobril 2000 kron podpore za umetniško potovanje v Italijo. Iz Sorice je prišel v Ljubljano, da bi si nakupil vse potrebno za pot, vendar je bil tako oslabljen od bolezni, ki jo je skrival, da so ga odpeljali v Deželno bolnišnico v Ljubljano, kjer je 19. 4. 1911 umrl zaradi jetike.

Za sabo je pustil neprecenljive umetnine in nekaj dolgov, ki jih je poravnal Rihard Jakopič. Ta je v svojem umetniškem paviljonu pripravil VI. umetniško razstavo v spomin na Ivana Groharja.

Leta 1587 je v pristanišču Cadiz sir Francis Drake potopil špansko ladjevje.

Leta 1588 je umrl italijanski slikar Paolo Veronese.

Leta 1627 je umrl angleški pesnik John Beaumont.

Leta 1686 je umrl španski pisatelj Antonio de Solis y Ribadeneyra.

Leta 1699 je bil krščen slovenski baročni slikar Janez Valentin Metzinger. Velja za najpomembnejšega predstavnika zrelega baroka, njegov obsežni slikarski opus pa sestavljajo predvsem cerkvene slike in nekaj portretov; najpogosteje je upodabljal svetnike. S svojim delom je močno vplival na generacijo poznobaročnih slikarjev pri nas. Umrl je 12. marca 1759 v Ljubljani.

Leta 1713 je bila sprejeta pragmatična sankcija, s katero so dežele v habsburški monarhiji postale dedne tudi za ženske. S to sankcijo je Karl VI. zagotovil, da je prestol dedovala njegova hčerka Marija Terezija.

Leta 1775 se je v bližini Bostona zgodil prvi oborožen spopad med britanskimi in ameriškimi četami v ameriški osvobodilni vojni.

Leta 1824 je v Turčiji umrl škotski romantični pesnik George Noel Gordon Byron. Star je bil samo 36 let. Byron je bil predstavnik mlajše generacije britanskih romantikov. Bil je odpadnik od togih pravil morale in spodobnosti. Živel je v tujini, veliko potoval in sodeloval v vojni za neodvisnost Grčije. Njegove pesnitve, s katerimi je v epiko vnesel dvom in razklanost romantične osebnosti ter močne lirske in satirične prvine, so vplivale na velik del evropske romantike.

Leta 1839 je s podpisom v Londonu Belgija postala kraljevina.

Leta 1882 je umrl angleški znanstvenik Charles Darwin. S svojim delom velja za utemeljitelja razvojnega nauka v naravoslovju in teorije o naravnem izboru vrst organskega sveta. Leta 1859 je izdal svojo najbolj odmevno knjigo O izvoru vrst, ki je bila prava senzacija v 19. stoletju. Za svoje znanstvene dosežke je leta 1864 prejel Copleyjevo medaljo Kraljeve družbe iz Londona. Po njem se poleg filozofske smeri imenuje več živalskih vrst, gora v Andih, mesto v Avstraliji, naselje na Falklandih...

Leta 1892 je Charles Duryea iz massachusetskega Springfielda trdil, da je kot prvi človek v ZDA vozil avtomobil.

Leta 1893 se je v Ljubljani rodil kipar in grafik Lojze Dolinar. Šolal se je na Dunaju in v Muenchnu. Med letoma 1946 in 1959 je bil profesor za kiparstvo na beograjski akademiji. Njegov obsežni opus sestavljajo portreti, akti, figuralne kompozicije, mala plastika, spomeniško in arhitekturno kiparstvo.

Leta 1904 je požar uničil večino Toronta.

Leta 1906 je umrl francoski fizik Pierre Curie. Ta je skupaj z ženo Mario Sklodowsko odkril radioaktivna elementa radij in polonij. Zakonca sta za to odkritje leta 1903 dobila Nobelovo nagrado za fiziko.

Leta 1909 je papež beatificiral Ivano Orleansko.

Leta 1927 so igralko Mae West obsodili na desetdnevni zapor zaradi nespodobnosti v njeni igri Seks (Sex).

Leta 1928 je izšel 125. in hkrati zadnji fascikel slovarja Oxford English Dictionary.

Leta 1933 se je rodila ameriška filmska igralka Vera Jayne Palmer, bolj znana kot Jayne Mansfield.

Leta 1934 je Shirley Temple debitirala v Stand Up and Cheer.

Leta 1935 se je rodil angleški igralec, glasbenik, komik in skladatelj Dudley Moore.

Leta 1936 se je rodil belgijski premier Wilfried Martens.

Leta 1941 je nacistični politik in vodja SS Heinrich Himmler obiskal Celje in med drugim pregledal zloglasni zapor Stari pisker.

Leta 1943 je švicarski kemik Albert Hofmann prvič namenoma vzel LSD, da bi preučeval njegove učinke.

Leta 1949 se je rodil jamajški pevec roots rock reggaeja in glasbenik Manley Augustus "Big (Jah) Youth" Buchanan.

Leta 1951 se je ameriški general Douglas MacArthur upokojil.

Leta 1953 se je rodila angleška televizijska voditeljica Ruby Wax.

Leta 1956 se je igralka Grace Kelly poročila z monaškim knezom Rainierjem III.

Leta 1960 so južnokorejski študenti začeli stavkati proti predsedniku Syngmanu Rheeju in ga prisilili, da je odstopil.

Leta 1967 je umrl Konrad Hermann Josef Adenauer, kolnski nadžupan, kasneje pa predsednik pruskega državnega sveta. 15. 9. 1949 je bil izvoljen za kanclerja Zvezne republike Nemčije. Bil je politik, ki je državo popeljal v Nato in EGS. Leta 1963 je odstopil s kanclerskega mesta, nato pa še z mesta v stranki CDU.

Leta 1968 se je rodila ameriška igralka Ashley Judd.

Leta 1970 se je rodila britanska atletinja Kelly Holmes. V zadnjem deseteletju je bila ena izmed najboljših tekačic na srednje proge na svetu. Bila je ena izmed zvezdnic olimpijskih iger leta 2004 v Atenah, ko je v tekih na 800 in 1.500 osvojila zlato.

Leta 1971 je Sierra Leone postala republika, predsednik pa je postal Siaka Stevens.

Leta 1971 je sodišče obsodilo Charlesa Mansona na dosmrtno ječo zaradi umora Sharon Tate.

Leta 1971 so Rusi izstrelili Saljut 1, prvo vesoljsko postajo.

Leta 1972 se je rodil brazilski nogometaš Rivaldo. Kariero je začel v Brazilji, kjer je igral za Mogi Mirim, Corinthians in Palmeiras. Leta 1996 je prestopil k Deportivu iz La Corune. 21 golov na 41 tekmah je bilo dovolj, da je Barcelona zanj odštela kar 24 milijonov evrov. Za Katalonce je igral med letoma 1997 in 2002. Na 157 tekmah je dal 86 golov. Bil je med najzaslužnejšemi, da je Barca postala španski prvak leta 1998 in 1999.

Leta 1974 je umrl pakistanski predsednik Ajub Kan.

Leta 1979 se je rodila ameriška igralka Kate Hudson.

Leta 1981 se je rodila kolumbijska igralka Catalina Sandino Moreno.

Leta 1987 se je rodila ruska teniška igralka Marija Šarapova.

Leta 1987 je legendarni košarkar Philadelphie Julius Erving odigral svojo zadnjo tekmo v Ligi NBA.

Leta 1995 je v bombnem napadu na zvezno poslopje v Oklahoma Cityju umrlo 168 ljudi. Glavnega krivca Timothyja McVeigha so usmrtili leta 2001, njegov pajdaš Terry Nichols pa prestaja dosmrtno zaporno kazen.

Leta 1999 se je nemški Bundestag vrnil v Berlin.

Leta 2000 je filipinsko letalo boeing 737-200 strmoglavilo blizu mednarodnega letališča Davao. Umrlo je 131 ljudi.

Leta 2000 je ameriški košarkar Charles Barkley po 16 letih igranja košarke zaključil svojo športno pot.

Leta 2004 je umrl škotski soustanovitelj Guinnessove knjige rekordov Norris McWhirter.

Leta 2005 je bil Joseph Ratzinger drugi dan konklav izvoljen za papeža. Ob izvolitvi je izbral ime Benedikt XVI.

Leta 2005 se je na Poljanskem klancu pripetila ena najhujših prometnih nesreč v zgodovini samostojne Slovenije. Umrlo je osem ljudi.

Leta 2005 je umrl danski džezbasist Niels-Henning Orsted Pedersen.

Leta 2009 je umrl britanski pisatelj J.G. Ballard, avtor številnih knjižnih uspešnic. Rodil se je leta 1930.

Leta 2009 je umrl Božo Kos, slovenski ilustrator, urednik in satirik.

Leta 2011 je Raul Castro na položaju prvega sekretarja kubanske komunistične partije nasledil brata Fidela Castra

