19. september: Smrt kranjskega polihistorja Vajkarda Valvasorja

19. september 2017 ob 00:00

Leta 1693 je umrl ljubljanski plemič polihistor, zgodovinar, topograf, etnograf in risar Janez Vajkard Valvasor.

Imel je 16 bratov in sester. Gimnazijo je obiskoval pri jezuitih v Ljubljani in dopolnjeval svoje znanje s potovanji po Nemčiji, Franciji, Švici. V vojaških službah se je udeležil vojne proti Turkom. Leta 1672 se je poročil z Ano Maksimilino, skupaj sta imela 11 otrok. Umrl je pri 52 letih v Krškem.

Večino svojega življenja je posvetil znanosti, zbirateljstvu in preučevanju osrednjega dela današnje Slovenije. Bil je eden prvih sistematičnih kartografov pri nas. Prvi se je začel ukvarjati z bakrotiskarstvom in ustanovil grafično podjetje. Zbiral je takratna pomembna znanstvena dela, glasbila, star denar. Ker so stroški njegovega zbirateljstva in tiskarstva presegli njegove denarne sposobnosti, je leta 1692 prodal skoraj vse svoje premoženje.

Vrhunec njegovega ustvarjanja predstavlja delo Slava vojvodine Kranjske, ki je izšlo leta 1689 v Nuernbergu. Napisal ga je v nemškem jeziku, da bi ga približal najširši množici. Slava vojvodine Kranjske obsega 15 poglavji in ima 3.532 strani, prikazuje življenje v Sloveniji konec 17. stoletja, opisuje pa več kot 300 mest, gradov in samostanov.

Leta 1710 je umrl danski astronom in matematik Ole Christensen Romer, ki je iznašel meridianski krog.

Leta 1749 se je rodil francoski matematik, astronom, geometer in zgodovinar astronomije Jean Baptiste Joseph Delambre.

Leta 1783 sta brata Montgolfier varno spustila v zrak balon na vroči zrak s prvimi potniki.

Leta 1802 se je rodil madžarski politik in bojevnik za neodvisnost Lajos Kossuth. Bil je vodja liberalnega tabora na Madžarskem.

Leta 1812 je v Frankfurtu na Majni umrl Mayer Amschel Rothscild, začetnik slovite evropske dinastije bankirjev.

Leta 1843 je umrl francoski inženir, fizik in matematik Gustave-Gaspard Coriolis.

Leta 1851 se je v Trnovcah rodil ljubljanski župan Ivan Hribar.

Leta 1871 se je rodil nemški zoolog in mikrobiolog Fritz Richard Schaudinn.

Leta 1902 je umrl slovenski zgodovinar Ivan Vrhovec.

Leta 1911 se je rodil angleški pisatelj William Gerald Golding. Njegovi romani imajo pesimistično osnovo, v njih pa opisuje temne strani človeške eksistence.

Leta 1917 je umrl slovenski pisatelj Fran Maselj - Podlimbarski.

Leta 1922 se je rodil legendarni češki atlet Emil Zatopek. Leta 1952 je v Helsinkih postal prvi tekač, ki je zmagal na 5.000, 10.000 m in v maratonu na enih olimpijskih igrah.

Leta 1928 je bil prvič predvajan film Walta Disneyja Parnik Willie, v katerem je imela glavno vlogo Miki Miška. Film si je ogledalo na stotine milijonov ljudi.

Leta 1936 se je rodil ameriški metalec diska Alfred Oerter.

Leta 1941 je nemška vojska zasedla Kijev.

Leta 1941 sta se pri Valjevu sešla poveljnik GŠ NOVJ Tito in komandant četnikov Draže Mihajlovič.

Leta 1941 so nacisti izdali ukaz, po katerem so morali Judi nositi Davidovo zvezdo.

Leta 1943 so enote Prešernove brigade potolkle belogardiste in skoraj povsem uničile grad Turjak.

Leta 1944 so zavezniki s Finsko podpisali premirje.

Leta 1953 se je rodil Bogdan Norčič. Najbolj znan je po skoku 181 metrov v Planici, ko je leta 1977 pri svetovnem rekordu podrsal.

Leta 1955 je po uporu pehote in mornarice Juan Peron moral zapustiti Argentino.

Leta 1959 si je Nikita Sergejevič Hruščov med obiskom ZDA ogledal Disneyland.

Leta 1975 je bila v Mariboru svečana razglasitev ustanovitve tamkajšnje Univerze.

Leta 1981 se je rodil italijanski kolesar Damiano Cunego.

Leta 1985 je potres v Mehiki, ki je državo prizadel v jutranjih urah, terjal okoli 20.000 človeških življenj, opustošil je na tisoče kvadratnih kilometrov glavnega mesta in okolice.

Leta 1985 je umrl Italo Calvino, italijanski pisatelj in novinar, ki se je rodil leta 1923 na Kubi.

Leta 1989 je v eksploziji francoskega letala DC-10 letalske družbe UTA, ki je letelo na liniji Brazaville-Pariz, nad Nigrom umrlo vseh 171 ljudi - potnikov in članov posadke.

Leta 1991 je nemški turist na ledeniku Similaun v tirolskih Oetztalskih Alpah blizu italijansko-avstrijske meje naletel na truplo zmrznjenega človeka.

Leta 1992 je varnostni svet Organizacije združenih narodov iz organizacije izključil Jugoslavijo, in sicer z obrazložitvijo, da država ne obstaja več.

Leta 1999 je ob razglasitvi Antona Martina Slomška za blaženega papež Janez Pavel II. drugič obiskal Slovenijo, tokrat le za pol dneva.

Leta 2004 je Evropa z rekordno zmago nad ZDA (18,5:9,5) osvojila 35. Ryderjev pokal v golfu.

Leta 2009 je Srbija v polfinalu evropskega košarkarskega prvenstva na Poljskem po podaljšku s 96:92 premagala Slovenijo.

Leta 2013 je v 72. letu starosti po težki in hudi bolezni umrl Viktor "Viki" Tišlar, eden najboljših slovenskih hokejistov vseh časov.

Leta 2013 je v 94. letu starosti umrl eden najvplivnejših nemških literarnih kritikov Marcel Reich-Ranicki. Slovel je po recenzijah, s katerimi je lahko zgradil ali pa uničil ugled marsikaterega literata.

Leta 2013 je V 71. letu starosti umrl Ken Norton, nekdanji svetovni prvak v težki kategoriji, ki je leta 1973 premagal Mohameda Alija.

Leta 2013 so košarkarji Slovenije preboleli četrtfinalni poraz proti Franciji in se s polno mero energije znesli nad Srbijo. Zmaga z 92:74 jim je prinesla tekmo za 5. mesto, ki so ga na koncu na domačem EP-ju tudi osvojili.