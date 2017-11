20. november: Adam Bohorič - spomin na slavista

Na današnji dan

20. november 2017

Ljubljana - MMC RTV SLO



Leta 1598 je v Nemčiji umrl slovenski slavist, šolnik in eden prvih slovenskih protestantskih piscev Adam Bohorič.

Bohorič se je rodil okoli leta 1520 v bližini Brestanice. Po končanem študiju jezikoslovja in glasbe v Wittenbergu je postal za 10 let vodja šole v Krškem. Bil je tudi ravnatelj stanovske šole v Ljubljani, šoli je napisal šolski red in določil slovenščino za poučevalni jezik na začetni stopnji.

Leta 1584 je izdal prvo slovensko slovnico Zimske urice proste (Arcticae horulae succisivae), ki je bila v latinščini (prevedel jo je Jože Toporišič leta 1987). Izdana je bila v Wittenbergu. V njej je avtor s pravopisom, oblikoslovjem in skladnjo teoretsko utemeljil obstoj slovenskega jezika. V knjigi je idejno pomemben uvod, kjer se pojavljajo pogumne misli o prihodnosti slovenskega naroda. Pomembna so tudi načela črkopisa, ki se po njemu imenuje bohoričica. Slovnica je bila napisana po zgledu latinske, zato je spregledala nekatere značilnosti slovenščine, vendar je kljub temu ostala v veljavi dobrih dvesto let.

Leta 1662 je umrl guverner španske Nizozemske, avstrijski nadvojvoda Leopold Wilhelm.

Leta1700 je v bitki pri Narvi švedski kralj Karl XII. premagal ruskega carja Petra Velikega.

Leta 1789 je New Jersey kot prva ameriška zvezna država ratificirala ustavo.

Leta 1820 je 80-tonski kit glavač potopil ladjo Essex, ki je odplula na lov na kite iz Nantucketa v ameriški zvezni državi Massachusetts.

Leta 1873 so se Budim, Obuda in Pešta združili v Budimpešto, glavno mesto Madžarske.

Leta 1889 se je rodil ameriški astronom Edwin Hubble.

Leta 1902 sta Henri Desgrange in njegov prijatelj, novinar Geo Lefevre, dobila idejo o kolesarski dirki Tour de France, medtem ko sta kosila v pariški restavraciji Cafe de Madrid.

Leta 1925 se je rodil Robert Fitzgerald Kennedy, ameriški demokratski politik, brat ameriškega predsednika Johna. Tudi sam je bil leta 1968 žrtev atentata. Istega leta je bil tudi kandidat za predsednika Združenih držav Amerike.

Leta 1945 je umrl angleški kemik in Nobelov nagrajenec Francis William Aston.

Leta 1945 se je v Nuernbergu začelo sojenje vrhovnim nacističnim voditeljem, za zločine, storjene med 2. svetovno vojno. Sodili so 24 nacistom in vse obsodili, dvanajsterico na smrtno kazen.

Leta 1947 se je angleška princesa Elizabeta, kasneje britanska kraljica, poročila z poročnikom Philipom Mountbattnom v londonski opatiji Westminster.

Leta 1950 se je rodil Tomo Levovnik, športni funkcionar. Leta 2003 je za izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa prejel Bloudkovo nagrado.

Leta 1975 je umrl španski general in diktator Francisco Franco. Rodil se je 4. decembra 1892. Bil je monarhist in je v armadi naglo napredoval, dokler ni 1931 kralj Alfonso XIII. abdiciral. Leta 1936 se je sprva obotavljal pridružiti vojaški zaroti, nato pa je julija iz Maroka v Španijo povedel čete, da bi strmoglavil republiko. V okrutni španski državljanski vojni (1936–1939) je zmagal in postal španski diktator. Med drugo svetovno vojno je ostal nevtralen, čeprav naklonjen Nemčiji in Italiji. Leta 1969 je princa Juana Carlosa, vnuka Alfonsa XIII., imenoval za svojega naslednika po svoji smrti in za dediča obnovljenega prestola.

Leta 1961 so v Nottinghamu gledalci videli res kratek boksarski dvoboj. Dave Charnley je Darkieja Hughesa nokavtiral po vsega 40 sekundah.

Leta 1981 je Rus Anatolij Karpov v boju z Viktorjem Korčnojem v Meranu osvojil naslov svetovnega prvaka v šahu.

Leta 1989 je med žametno revolucijo v Pragi protestiralo že približno petsto tisoč protestnikov.

Leta 1991 je bil v Sloveniji sprejet zakon o denacionalizaciji.

Leta 1992 je v kapelici gradu Windsor izbruhnil požar, ki je trajal 15 ur. Huje je poškodoval severnozahodni del gradu. Zagorelo je, ko je svetilka prišla v stik z zaveso.

Leta 1995 je zaradi srčnega zastoja v starosti 28 let umrl ruski umetnostni drsalec Sergej Grinkov, ki je v paru s svojo ženo Ekaterina Gordejevo osvojil zlati medalji na olimpijskih igrah v Calgaryju leta 1988 in Lillehammerju leta 1994. Bila sta tudi evropska in svetovna prvaka.

Leta 1997 je A. C. Green postavil nov rekord Lige NBA po številu zaporedno odigranih tekem. Košarkar, ki je zvezdne trenutke doživljal z Los Angeles Lakersi, je v dresu Dallas Mavericsov na tekmi proti Golden Statu odigral 907. tekmo zapored.

Leta 1998 je talibsko sodišče v Afganistanu razglasilo obtoženega Osamo bin Ladna za človeka brez greha. Obtožen je bil, da je podtaknil bombe v ameriški ambasadi v Keniji in Tanzaniji.

Leta 2003 je policija aretirala pevca Michaela Jacksona na osnovi obtožb o nadlegovanju otrok.

Leta 2004 so veliki derbi španskega nogometnega prvenstva med Barcelono in madridskim Realom na Nou Campu s 3:0 dobili gostitelji. Igralec tekme je bil Ronaldinho, ki je dosegel tudi zadnji gol. Med strelce 150. obračuna večnih rivalov sta se pred 100.000 gledalci vpisala še Samuel Eto'o in Giovanni van Bronckhorst.

Leta 2006 je umrl Robert Altman, ameriški filmski režiser.

