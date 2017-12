21. december: Najhitrejša Zemljanka, ki je doživela tragičen konec

Leta 1959 se je rodila Florence Griffith Joyner, najhitrejša Zemljanka, ki je umrla stara še ne 40 let.

Leta 1987 je na ameriških kvalifikacijah za igre v Seulu v predteku na 100 metrov postavila osupljiv mejnik, saj se je ura ustavila pri 10,49. Seveda je v Seulu dobila zlati medalji v obeh sprinterskih disciplinah, pri čemer je na 200 metrov postavila svetovni rekord 21,34. Za nameček je bila zlata še v ameriški štafeti 4 x 100 metrov in srebrna v štafeti 4 x 400 metrov. Flo-Jo, ki jo mnogi sumijo jemanja nedovoljenih poživil, čeprav noben test ni bil pozitiven, je umrla 21. septembra leta 1998.

Njena svetovna rekorda veljata za skorajda nedosegljiva. Drugi najhitrejši rezultat v teku na 100 metrov ima Carmelita Jeter z 10,64 sekunde, v teku na 200 metrov pa si ji je najbolj približala Marion Jones z 21,62.

Leta 69 je Vespazijan postal četrti rimski vladar v letu štirih vladarjev.

Leta 1375 je umrl italijanski pisatelj in humanist Giovanni Boccaccio. Najbolj znano delo tega Petrarkovega sodobnika je Dekameron, ki ga je pisatelj po vsej verjetnosti začel pisati leta 1350, končal pa 1353. Gre za zbirko stotih novel, ki jih pripovedujejo mladenke in mladeniči iz Firenc. Ti so se pred veliko kugo zatekli na podeželje, kjer si s pripovedovanjem zgodb krajšajo čas. Dekameron, v katerem Boccaccio realistično opisuje takratne ljudi in njihove značaje, je tudi pomemben zgodovinski dokument o času.

Leta 1780 je Velika Britanija napovedala vojno Nizozemski, ker se je ta pridružila francoskim in ameriškim silam med ameriško revolucijo.

Leta 1821 se je rodil francoski pisatelj Gustave Flaubert, ki je z romani Gospa Bovary, Salambo in Vzgoja srca ustvaril zgled realističnega romana. Umrl je leta 1880.

Leta 1824 je umrl angleški zdravnik, geolog in paleontolog James Parkinson.

Leta 1872 se je rodil italijanski skladatelj Don Lorenzo Perosi.

Leta 1872 je ladja HMS Challenger odplula iz Portsmoutha na 4-letno znanstveno odpravo, ki je pozneje postala znana kot temelj za proučevanje oceanografije.

Leta 1873 se je rodil slovenski skladatelj Josip Ipavec, avtor prvega slovenskega baleta Možiček in operete Princeska Vrtoglavka, ki je svojo krstno izvedbo dočakala leta 1997, 76 let po skladateljevi smrti.

Leta 1880 je Otok Man postal prva politična entiteta, ki je ženskam podelila volilno pravico.

Leta 1898 sta zakonca Pierre in Marie Curie odkrila nov element - radij. Odkritje je bilo izrednega pomena za razvoj kemije in fizike, saj je pomenilo začetek moderne vede o radioaktivnosti. Za svoja odkritja sta zakonca Curie dobila tudi Nobelovo nagrado.

Leta 1913 je v časopisu New York World izšla prva znana križanka avtorja Arthurja Wynna.

Leta 1914 se je rodil hrvaški slikar samouk Ivan Generalić, predstavnik hlebinske šole. Umrl je leta 1992.

Leta 1914 so začeli predvajati prvo nemo komedijo z naslovom Tillies Punctured Romance. V glavnih vlogah so zaigrali Marie Dressler, Mabel Normand in Charles Chaplin.

Leta 1917 se je v Kölnu rodil nemški pisatelj in satirik Heinrich Böll. Njegova najpomembnejša dela so Skupinska slika z gospo, Biljard ob pol desetih in Izgubljena čast Katarine Blum. Leta 1972 je prejel Nobelovo nagrado za književnost.

Leta 1918 se je v avstrijskem kraju St. Andrä-Wördernu rodil Kurt Waldheim, četrti generalni sekretar OZN-a in predsednik Avstrije. Mesto generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov je nastopil 1. januarja 1972, ko je nasledil U Thanta, njegov mandat pa je prenehal 31. decembra 1981.

Leta 1923 je Nepal postal samostojna država. Predtem je bil protektorat Združenega kraljestva.

Leta 1928 je umrl italijanski general Luigi Cadorna.

Leta 1933 je umrl danski polarni raziskovalec Knud Johan Victor Rasmussen.

Leta 1935 so prvič predvajali prvi dolgometražni risani film Sneguljčica in sedem palčkov.

Leta 1937 se je rodila ameriška igralka Jane Fonda.

Leta 1937 je v St. Paulu umrl 45. ameriški državni sekretar Frank Billings Kellogg, ki je bil na tem položaju med 5. marcem 1925 in 28. marcem 1929.

Leta 1940 je umrl ameriški pisatelj Francis Scott Key Fitzgerald.

Leta 1940 se je rodil ameriški glasbenik Frank Zappa.

Leta 1941 je bila v bosanskem mestecu Rudo ustanovljena prva proletarska brigada.

Leta 1942 je osma armada britanske vojske zasedla Bengazi v Libiji.

Leta 1942 se je rodil nekdanji kitajski predsednik Hu Džintao.

Leta 1946 se je rodil ameriški glasbenik Carl Wilson, član skupine The Beach Boys. Umrl je leta 1998.

Leta 1947 se je rodil španski kitarist Paco de Lucia.

Leta 1948 se je rodil ameriški igralec Samuel L. Jackson.

Leta 1954 se je rodila ameriška teniška igralka Chris Evert. Med letoma 1974 in 1986 je vedno osvojila vsaj po en turnir za grand slam. Skupaj jih je bilo 18, od tega rekordnih sedem na Odprtem prvenstvu Francije. Pri tem dosežku je v finalu trikrat premagala Martino Navratilovo. V karieri je dobila 90 odstotkov dvobojev (1309 zmag in 146 porazov), kar ni uspelo nobeni drugi igralki. Tisočo zmago je dosegla leta 1984.

Leta 1957 se je končala državljanska vojna v Indoneziji.

Leta 1957 se je rodil ameriški komik in igralec Ray Romano.

Leta 1958 je umrl nemško-judovski pisatelj in dramatik Lion Feuchtwanger.

Leta 1960 je kralj Savd prevzel vlado v Savdski Arabiji.

Leta 1962 je bil na Norveškem ustanovljen prvi narodni park Rondane.

Leta 1964 je britanska spodnja zbornica glasovala za odpravo smrtne kazni.

Leta 1967 se je rodil nekdanji gruzijski predsednik Mihail Saakašvili.

Leta 1968 je Nasa izstrelila Apollo 8.

Leta 1972 sta Nemška demokratična republika in Zvezna republika Nemčija podpisali sporazum o normalizaciji medsebojnih odnosov.

Leta 1973 se je rodila slovenska pevka Karmen Stavec.

Leta 1974 so v Kostanjevici na Krki odprli Galerijo Božidarja Jakca.

Leta 1979 je vlada ZDA jamčila za podjetje Chrysler Corporation.

Leta 1983 je nekdanji ameriški predsednik Gerald Ford nastopil kot gost v nadaljevanki Dinastija (Dynasty).

Leta 1984 je Georgeann Wells na košarkarski tekmi med Virginijo in Charlestonom (110:82) postala prva ženska, ki ji je med igro uspelo žogo zabiti v koš.

Leta 1987 se je potniški trajekt Dona Paz potopil, potem ko je trčil s tankerjem Vector 1. umrlo je več kot tisoč ljudi.

Leta 1985 je tisoče gledalcev v Kranjski Gori z Rokom Petrovičem slavilo njegovo slalomsko zmago. Drugi je bil Jonas Nilsson. Šved je zaostal kar 80 stotink. Na stopničke je prismučal še Avstrijec Thomas Stangassinger. Rok Petrovič je tako pred 23 leti slavil drugo zmago v karieri. V tisti nepozabni zimi je nanizal pet zmag.

Leta 1988 je ameriško letalo Pan Am zaradi podtaknjene bombe eksplodiralo nad Lockerbiejem na Škotskem. 270 potnikov je umrlo. Za krivca teroristične akcije so osumili Libijo. Ta je leta zatem družinam žrtev izplačala 2,5 milijarde dolarjev odškodnine.

Leta 1999 je španska civilna garda našla tovornjak, ki je bil naložen z 950 kilogrami eksploziva. Tega je natovorila ETA, ki je s tem tovornjakom želela razstreliti Torre Picasso.

Leta 2003 so celjski rokometaši z veličastno zmago proti Ademarju iz Leona krstili dvorano Zlatorog v Celju. Tekmece iz Španije so v povratni tekmi osmine finala Lige prvakov na krilih Sergeja Rutenke (9 golov) premagali s 34:21, tako da so nadoknadili visok zaostanek s prve tekme in se uvrstili v četrtfinale. Kasneje so prišli do prvega evropskega naslova.

Leta 2006 je umrl turkmenski diktator, dosmrtni predsednik Saparmurat Nijazov Turkmenbaši.

Leta 2012 se je iztekel majevski koledar. Nekateri so napovedovali konec sveta. Zgodilo se ni nič.

Leta 2012 se je nadaljevala serija vstaj po slovenskih mestih. V Ljubljani se je zbralo nekaj tisoč ljudi, v Mariboru nekaj manj ...

