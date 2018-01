21. januar: Vsi so izvedeli, kaj Bill in Monica počneta v Ovalni pisarni

21. januar 2018 ob 00:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1998 je The Washington Post objavil novico, ki se je kasneje zapisala v zgodovino kot eden največjih političnih in spolnih škandalov.

21. januarja leta 1998 je širša javnost izvedela za afero med nekdanjim ameriški predsednikom Billom Clintonom in njegovo tedaj komaj 22 let staro pripravnico Monico Lewinsky.

Priznanje je prišlo na dan med sodnim postopkom proti Clintonu zaradi tožbe Paule Jones, ki ga je obtožila spolnega nadlegovanja v času, ko je služil kot guverner zvezne države Arkansasa. Med pričami je bila tudi Monica, ki je na vprašanje, ali je imela spolne odnose s predsednikom, pod prisego odgovorila, da ne.

Njuno razmerje je neodvisnemu preiskovalcu Kennethu Starru razkrila Monicina prijateljica Linda Tripp. Ta je Monicine izpovedi na skrivaj snemala. posnetki pa so nato služili kot dokazno gradivo. Ko je Monica izvedela za posnetke, je vse skupaj tudi sama priznala.

Clinton je na tiskovni konferenci 26. januarja zatrdil, da ni bil intimen z Mnoico in izgovoril besede, ki so se zapisale v zgodovino: "Želim, da me poslušate. Nisem imel spolnih odnosov s to žensko, gospodično Lewinsky." Lewinskyjeva je julija sodišču predala edini materialni dokaz - znamenito modro obleko z madežem Clintonove sperme, ki naj bi jo neoprano shranila po nasvetu Trippove. Tako je popustil tudi Clinton in Starrju avgusta 1998 pod prisego priznal razmerje z Monico ter predhodno laganje.

Sodišče je Clintona obsodilo na 90.000 dolarjev kazni za laganje pod prisego in mu za pet let odvzelo pravniško licenco. Starrjevo poročilo o preiskavi je postalo temelj za predlog o odstavitvi predsednika, kar se je zgodilo šele drugič v zgodovini ZDA. Republikanska večina v kongresu je v predstavniških domovih dvakrat sprožila glasovanje o odstavitvi, decembra 1998 in februarja 1999, a obakrat neuspešno.

Clinton je tako kljub aferi ostal 42. predsednik Združenih držav in svoj mandat zaključil leta 2001. Prav tako mu je uspelo ohraniti zakon z ženo Hillary Clinton.

Leta 304 je umrla sveta Agnes (Neža).

Leta 824 se v listini prvič omenja Celje, nova naselbina, ki so jo poselili Slovani.

Leta 1059 je umrl patriarh Grške pravoslavne cerkve Mihael Kerularij.

Leta 1118 je umrl papež Paskal II., s pravim imenom Rainerius da Bieda. Za papeža je bil izvoljen leta 1099.

Leta 1276 je bil za papeža po smrti Gregorja X. izbran Pierre de Tarentaise, ki je ob izvolitvi prevzel ime Inocenc V. Papež je umrl kmalu po izvolitvi.

Leta 1519 je umrl španski raziskovalec Vasco Nunez de Balboa.

Leta 1521 je papež Leon X. izobčil Martina Luthra.

Leta 1527 je umrl španski osvajalec Juan de Grijalva.

Leta 1699 je umrl angleški pisatelj Obadiah Walker.

Leta 1643 je Abel Tasman odkril otočje Tonga.

Leta 1774 je umrl otomanski sultan Mustafa III.

Leta 1775 so v Moskvi usmrtili donskega kozaka Jemeljana Ivanoviča Pugačova, ki je vodil upor ruskih množic proti absolutizmu.

Leta 1789 so v Bostonu natisnili prvi ameriški roman z naslovom The Power of Sympathy or the Triumph of Nature Founded in Truth.

Leta 1789 se je rodil diplomat in egiptolog Anton Lavrin.

Leta 1793 so v Parizu z giljotino usmrtili francoskega kralja Ludvika XVI.

Leta 1793 sta si Rusija in Prusija razdelili Poljsko.

Leta 1823 se je rodil madžarski pesnik Imre Madach.

Leta 1842 se je rodil slovenski publicist Pavel Turner.

Leta 1867 se je rodil nemški pisatelj Ludwig Thoma, znan pod psevdonimom Peter Schlemihl. Znani sta njegovi deli Malomeščanske povesti in Lokalna železnica.

Leta 1885 se je rodil italijanski letalski konstruktor Umberto Nobile. Leta 1926 je z zrakoplovom norge preletel severni tečaj, dve leti pa je vodil polarno odpravo z zrakoplovom italia.

Leta 1905 se je rodil modni ustvarjalec, ki je soustvarjal visoko modo petdesetih let, Christian Dior.

Leta 1907 je bila ustanovljena Slovenska kmečka zveza.

Leta 1908 so v New Yorku sprejeli zakon, po katerem je bilo ženskam prepovedano kaditi v javnosti.

Leta 1911 so v Monaku prvič priredili reli Monte Carlo.

Leta 1912 se je rodil nemško-ameriški biokemik Konrad Emil Bloch, ki je za svoje delo leta 1964 prejel Nobelovo nagrado.

Leta 1919 so v Dublinu sprejeli resolucijo o neodvisnosti Irske. Krvava vojna je trajala od leta 1919 do leta 1921, ko je bila ustanovljena Svobodna irska država.

Leta 1922 so v Švici izpeljali prvo slalomsko tekmo v alpskem smučanju.

Leta 1924 je umrl ruski revolucionar in prvi predsednik Sovjetske zveze - Vladimir Iljič Uljanov - Lenin.

Leta 1931 je umrl ruski skladatelj in dirigent Felix Blumenfeld.

Leta 1938 je umrl francoski filmski režiser Georges Melies, ki je posnel prvi znanstvenofantastični film Le Voyage dans la Lune (Potovanje na Luno).

Leta 1938 se je rodil slovenski pisatelj, prevajalec, novinar in urednik Janez Kajzer. Med njegovimi vidnejšimi literarnimi deli sta Macesen: Roman o Ivanu Groharju (1978) in S tramovi podprto mesto (1983).

Leta 1939 se je rodil psihiater Jože Lokar.

Leta 1940 se je rodil igralec golfa Jack Nicklaus, ki je osvojil je rekordnih 18 "majorjev" in je eden izmed petih igralcev z grand slamom - zmago na vseh štirih največjih turnirjih.

Leta 1941 se je rodil španski tenorist Placido Domingo.

Leta 1941 so Avstralci in Britanci napadli Tobruk v Libiji.

Leta 1942 so nemške čete pod vodstvom generala Rommla začele novo ofenzivo v zahodnoafriški puščavi.

Leta 1945 je Narodni odbor za Slovenijo izdal odredbo o ustanovitvi Slovenske narodne vojske.

Leta 1950 je umrl pisatelj Eric Arthur Blair, bolj znan pod imenom George Orwell.

Leta 1954 so Združene države Amerike v Grotonu, ameriška zvezna država Connecticut, splavile nautilus - prvo podmornico na jedrski pogon.

Leta 1959 je umrl ameriški filmski režiser Cecil Blount DeMille.

Leta 1960 je v Ljubljani umrl pisatelj, pesnik in dramatik Ivan Pregelj. Njegovi najbolj znani deli sta Tolminci in Mlada Breda.

Leta 1960 je umrl pisatelj, pesnik in dramatik Ivan Prijatelj.

Leta 1963 se je rodil nigerijski košarkar Hakeem Olajuwon, eden najboljših centrov v zgodovini Lige NBA.

Leta 1975 se je rodil angleški nogometaš Nicky Butt.

Leta 1976 se je rodila angleška pevka, članica dekliške najstniške skupine The Spice Girls, Emma Bunton.

Leta 1976 je letalo concorde prvič poletelo na komercialni let.

Leta 1977 je ameriški predsednik Jimmy Carter oprostil skoraj vsem moškim, ki so se izognili vpoklicu v vietnamsko vojno.

Leta 1984 je umrl ameriški glasbenik Jackie Wilson.

Leta 1990 je John McEnroe na Odprtem prvenstvu Avstralije postal prvi teniški igralec, ki so ga izključili zaradi neprimernega vedenja.

Leta 1993 je umrl slovenski pisatelj Marko Švabić, njegovo najbolj znano delo je prvenec Sonce, sonce, sonce.

Leta 1994 so Loreno Bobbitt, ki je možu Johnu iz maščevanja odrezala penis, razglasili za nedolžno.

Leta 1997 je umrl ameriški menedžer Elvisa Presleyja polkovnik Tom Parker.

Leta 1995 je igralec Utaha John Stockton je z 9.922. podajo postal najboljši podajalec v zgodovini košarkarske Lige NBA.

Leta 1998 širša javnost izve za afero med nekdanjim ameriški predsednikom Billom Clintonom in Monico Lewinsky, ko novico objavi The Washington Post.

Leta 1999 je ameriška obalna straža na eni izmed ladij zasegla 4.300 kilogramov kokaina, kar velja za enega največjih zasegov pošiljk prepovedane droge v ameriški zgodovini.

Leta 2003 je Kevin Mitnick lahko znova uporabil računalnik, potem ko se mu je iztekla sodna prepoved uporabe računalnika zaradi vdorov v več vladnih sistemov.

Leta 2003 je zahod Mehike stresel potres z močjo 7,6 stopnje po Richterjevi lestvici, ki je zahteval več kot 20 smrtnih žrtev.

Leta 2006 je umrl kosovski albanski politik Ibrahim Rugova.

Leta 2008 je v 64. letu starosti je po dolgotrajni bolezni umrl novinar, publicist in pisatelj Marko Zorko. Bil je avtor dveh knjig, Mein kampf in kuharice Knjiga mrtvih.

Leta 2011 je v železniški nesreči v vzhodnem delu Nemčije, v kateri trčila lokalni potniški in tovorni vlak, umrlo deset ljudi.

Leta 2012 je v ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru umrl psihiater Slavko Ziherl, predstojnik katedre za psihiatrijo ljubljanske medicinske fakultete.

Leta 2012 je Nizozemka Laura Dekker postala najmlajša solojadralka, ki je obplula svet. Stara je bila 16 let.

