21. september: Spomin na smrt sumljivo hitre atletinje

Leta 2013 slovenski košarkarji do 5. mesta na domačem EP-ju

Na današnji dan leta 1998 je umrla ameriška atletinja Florence Griffith Joyner, ki je še vedno svetovna rekorderka na 100 (10,49) in 200 (21,34) m.

''Flo Jo'' se je rodila 21. decembra 1959 v Los Angelesu. Leta 1979 je začela sodelovanje s priznanim trenerjem Bobom Kerseejem. Pet let kasneje je na olimpijskih igrah v Los Angelesu v teku na 200 m osvojila srebro.

V olimpijskem letu 1988 je bila nepremagljiva. Na ameriških kvalifikacijah je postavila neverjeten svetovni rekord na 100 m, v Seulu, kjer je gladko dobila obe šprinterski preizkušnji, pa je zrušila še rekord na 200 metrov.

Leta 1327 je umrl angleški kralj Edvard II.



Leta 1452 se je rodil italijanski dominikanski menih, pridigar in reformator Girolamo Hieronymus Savonarola. V Firencah je pridigal proti moralni pokvarjenosti, leta 1498 pa so ga sežgali kot krivoverca.

Leta 1576 je umrl italijanski matematik, astronom, zdravnik, filozof, fizik, astrolog in kockar Gerolamo Cardano.

Leta 1756 se je rodil škotski inženir in gradbenik John Loudon McAdam.

Leta 1792 so v Parizu razglasili prvo francosko republiko. S tem se je končala več sto let trajajoča burbonska monarhija. Pred tem so avgusta francoskega kralja Ludvika XVI. in njegovo ženo Marijo Antonietto zaprli, naslednje leto pa so ju obglavili.

Leta 1860 je umrl nemški filozof Arthur Schopenhauer, pogosto imenovan filozof pesimizma. Ostro je nasprotoval razvoju nemške filozofije po Kantu, zanikal je vse novejše pridobitve in dognanja ter skušal vrniti filozofijo k njenim temeljnim problemom. Poudarjal je vlogo (morda nezavedne) volje iz katere je umetnost edini izhod.

Leta 1866 se je v Rouenu rodil francoski zdravnik in mikrobiolog Charles Jules Henry Nicolle. Odkril je, da pegavico prenaša bela uš in s svojim odkritjem omogočil zatiranje te bolezni. Uspešen je bil tudi pri preprečevanju davice in tuberkoloze. Leta 1928 je prejel Nobelovo nagrado za medicino. Umrl je 28. februarja 1936 v Tunisu.

Leta 1905 so v Šentvidu odprli Zavod sv. Stanislava.

Leta 1907 se je rodil angleški geofizik sir Edward Crisp Bullard.

Leta 1909 se je v Nkrofulu v Zlati obali rodil ganski politik Kwame Nkrumah, ki je bil predsednik vlade kolonije Zlata obala, od leta 1957 države Gane. V začetku leta 1966 je bil odstavljen in je pobegnil v Gvinejo. Umrl je 27. aprila 1972 v Bukarešti.

Leta 1914 sta kapitulirala nemška kolonija Nova Gvineja in Bismarckovo otočje.

Leta 1949 so na Kitajskem oblikovali centralno ljudsko vlado, ki jo je vodil Mao Zetong. Vlada je 1. oktobra razglasila Ljudsko republiko Kitajsko. Od ustanovitve je bil Mao njen predsednik, vendar pa dokaj nedejaven do sredine petdesetih let. Takrat je začel več reformnih gibanj, s katerimi je želel vzpodbuditi gospodarski in politični razvoj. Leta 1966 je začel kulturno revolucijo, dramatičnim poskusom radikalizacije države in preprečitve stagnacije.

Leta 1949 je z združitvijo ameriške, britanske in francoske okupacijske cone nastala Zvezna republika Nemčija.

Leta 1950 je umrl angleški astrofizik, matematik in kozmolog Edward Arthur Milne.

Leta 1951 je češki tekač Emil Zatopek kot prvi pretekel 20 km v manj kot eni uri. Legendarni atlet, ki so ga klicali "češka lokomotiva" je blestel leto dni kasneje na olimpijskih igrah v Helsinkih, ko je zmagal na 5.000 m, 10.000 m in v maratonu.

Leta 1951 se je rodil čečenski voditelj Aslan Alijevič Mashadov.

Leta 1956 so nasprotniki nikaragovskega diktatorja Anastasija Somoze nanj izvedli atentat, za katerim je Somoza umrl osem dni kasneje.

Leta 1957 je umrl norveški kralj Haakon VII.

Leta 1961 se je rodil rokometni trener Toni Tiselj. Leta 2001 in 2003 je z rokometašicami Krima osvojil naslov najboljše ekipe na stari celini. Leta 2004 je popeljal slovensko moško reprezentanco do srebra na evropskem prvenstvu.

Leta 1971 se je rodil veslač Jani Klemenčič. Največji uspeh je dosegel na olimpijskih igrah v Barceloni leta 1992, ko je bil član bronastega četverca brez krmarja. Z njim so veslali Milan Janša, Sadik Mujkič in Sašo Mirjanič. Leta 2009 je Klemenčič končal kariero.

Leta 1972 je filipinski predsednik Ferdinand Marcos razglasil izredno stanje v državi. Ob tem je dal zapreti več tisoč nasprotnikov režima.

Leta 1991 so v Armeniji izvedli referendum o neodvisnosti.

Leta 1993 je predsednik Rusije Boris Jelcin razpustil parlament. Poslanci naj bi blokirali delo skupščine in volitve. Uporni poslanci so se zaprli v zgradbo parlamenta, od koder so jih spravili s pomočjo vojske 1. oktobra.

Leta 1994 je eden izmed najboljših angleških nogometašev v osemdesetih letih Gary Lineker objavil konec kariere.

Leta 1996 so na letališču v Bogoti na letalu predsednika Kolumbije Ernesta Sampera, ki je bilo pripravljen na polet, prejeli anonimno sporočilo, da je v letalu heroin. Predsednik je bil osumljen, da ima zveze z narkomafijo. Vlada je kmalu po tem dogodku sporočila, da so nasprotniki predsednika podtaknili štiri kilograme heroina.

Leta 1999 je v potresu na Tajvanu umrlo več kot 2.100 ljudi, brez strehe nad glavo pa jih je ostalo še štirikrat toliko.

Leta 2000 so na olimpijskih igrah v Sydneyju romunske telovadke zasedle prva tri mesta v mnogoboju. Zmagala je Simona Amanar, srebro je osvojila Maria Olaru, bron pa Andrea Raducan. Še med potekom iger so Raducanovi zaradi jemanja nedovoljenih poživil odvzeli medlajo, ki je pripadla Kitajki Šuan Liu.

Leta 2001 je vesoljsko plovilo Deep Space 1 letelo 2.200 kilometrov stran od kometa Borrelly.

Leta 2004 je umrl Bob Mason, britanski igralec. Rodil se je leta 1952.

Leta 2007 je umrla ameriška igralka Alice Ghostley, rojena leta 1926.

Leta 2013 so slovenski košarkarji v Stožicah v tekmi za peto mesto zaključili nastope na domačem evropskem prvenstvu ter premagali Ukrajino z 69:63. Blestel je Goran Dragič, ki je prispeval 19 točk.

