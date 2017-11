23. november: Žiga Zois - mecen slovenske književnosti

Na današnji dan leta 1747 se je v Trstu rodil slovenski razsvetljenec in mecen slovenske književnosti baron Žiga Zois.

Po očetu je podedoval rudnike in fužine na Gorenjskem in veljal za najbogatejšega Slovenca svojega časa. Za časa Napoleona pa je doživel finančni zlom.

Zois je v slovenščino prevajal operne arije, a najbolj ga je zanimalo naravoslovje. Zbiral je številne kamnine, njegova zbirka pa je danes ohranjena v Prirodoslovnem muzeju. Po njem se imenuje mineral zoisit.

Zois je bil najbolj znan po svojem Zoisovem krožku. V ta krog so spadali Jurij Japelj, Blaž Kumerdej, Jernej Kopitar, Anton Tomaž Linhart, Valentin Vodnik in drugi. Zois je bil njihov mecen, podpiral jih je materialno, jih spodbujal in usmerjal. S tem je postal središčna oseba slovenskega razsvetljenstva.

Leta 912 se je rodil nemški cesar Oton I.

Leta 1221 se je rodil kralj Kastilje Alfonso X., utemeljitelj zakonodaje, pokrovitelj znanosti in književnosti ter zagovornik verske tolerance. Prizadeval si je za pisanje španske zgodovine in številnih astroloških del. Po njegovi zaslugi so prevedli Biblijo, talmud in Koran.

Leta 1457 je umrl bohemski in madžarski kralj Ladislav Posthumni.

Leta 1531 se je z mirom, ki so ga podpisali v Kapellu, končala druga švicarska državljanska vojna. Rimskokatoliške oblasti so priznale Švicarsko konfederacijo.

Leta 1553 se je rodil italijanski zdravnik in botanik Prospero Alpini.

Leta 1682 se je rodil znani francoski slikar Claude Lorrain, ki velja za enega najboljših krajinarjev 17. stoletja.

Leta 1760 se je rodil ideolog utopičnega komunističnega družbenega koncepta, ki naj bi se uresničil z zarotniškim prevratom izbrancev, Francois Noel Babeuf.

Leta 1804 se je rodil 14. predsednik Združenih držav Amerike Franklin Pierce.

Leta 1829 se je rodil slovenski slikar Anton Karinger.

Leta 1852 se je rodil slovenski pisatelj Fran Maselj, znan pod psevdonimom Podlimbarski. Snov za svoja dela je iskal v vojaškem življenju in okupirani Bosni. Njegovo najbolj znano delo je iz prvih let okupacije Bosne. Gre za kratko pripovedno prozo z naslovom Gospodin Franjo. Umrl je leta 1917.

Leta 1860 se je rodil ameriški razbojnik Henry McCarthy oziroma William Henry Bonney, bolj znan kot Billy the Kid.

Leta 1883 se je rodil mehiški slikar Jose Clemento Orozco, utemeljitelj mehiškega likovnega izraza, ki je v svojem ustvarjanju prekinil evropsko tradicijo in našel navdih v avtohtoni umetnosti predkonkvistadorske dobe. Velja za enega največjih slikarjev 20. stoletja.

Leta 1888 se je rodil ameriški komik Harpo Marx.

Leta 1890 je na Nizozemskem kralj William III. umrl brez moškega naslednika, zato so v parlamentu sprejeli poseben zakon, po katerem je njegova hčerka, princesa Wilhelmina, postala kraljica.

Leta 1890 je veliko vojvodstvo Luksemburg postalo ustavna dedna monarhija med Nemčijo, Francijo in Belgijo, velika samo 2.586 kvadratnih kilometrov. V njej danes živi 381.000 prebivalcev.

Leta 1904 so se v St. Louisu v ZDA končale tretje olimpijske igre moderne dobe. Začele so se že 1. julija.

Leta 1918 je poveljnik takrat novoustanovljene slovenske vojske, prve v novejši zgodovini, general Rudolf Maister ob štirih zjutraj razorožil nemško zeleno gardo, ki je pripravljala protiudarec, s katerim bi Maribor in slovensko Štajersko dokončno pripojila nemški Avstriji. S tem dejanjem je Maribor dejansko postal slovensko mesto, avstrijska stran pa je v pogajanjih z Maistrom priznala tudi pravico Slovencev do južne Koroške.

Leta 1932 so z združitvijo dveh kraljestev - Nejda in Hejaza - ustanovili Kraljevino Savdsko Arabijo s kraljem Abdulom Azirom ibn Saudom na čelu.

Leta 1936 je izšla prva številka revije Life.

Leta 1940 je vlada kraljevine Romunije pod vodstvom diktatorja Antonesca pristopila k trojnemu paktu osi Berlin-Rim-Tokio. Leta 1944 je bil Antonescu obsojen na smrt.

Leta 1942 se je Francoska Zahodna Afrika pridružila svobodni Franciji.

Leta 1963 so si gledalci na BBC-ju lahko ogledali prvo epizodo znanstvenofantastične nanizanke Doctor Who.

Leta 1979 se je rodil hrvaški alpski smučar Ivica Kostelič.

Leta 1980 je v več potresih, ki so prizadeli južno Italijo, umrlo okoli 4.800 ljudi.

Leta 1982 se je rodil Asafa Powell. Jamajčan je stometrsko razdaljo kar trikrat pretekel v času 9,77 sekunde in je imel svetovni rekord do začetka ere Usaina Bolta.

Leta 1985 je oboroženi ugrabitelj ugrabil letalo egipčanske družbe, ki je bilo na poti iz Aten v Kairo. Ko je letalo pristalo na Malti, so vanj vdrli egipčanski komandosi, ki so prevzeli oblast nad letalom. Pri tem je umrlo 60 ljudi.

Leta 1988 je najboljši hokejist vseh časov Wayne Gretzky dosegel 600. gol v Ligi NHL.

Leta 1989 se je na osrednjem Vaclavskem trgu v Pragi zbralo več kot 300.000 ljudi, ki so zahtevali demokratične spremembe v državi.

Leta 1990 je punk-rockovska skupina Bad Religion izdala sedmi album, in sicer pod naslovom Against the Grain.

Leta 1990 je umrl britanski pisatelj norveškega rodu Roald Dahl.

Leta 1991 je vodja in pevec skupine Queen Freddie Mercury javno oznanil, da ima aids. Mercury je umrl dan pozneje.

Leta 1994 je 17-letni Marko Milič na tekmi med košarkarji Smelta Olimpije in Scavolinija dosegel 16 točk, od tega 14 v prvem polčasu. Milič vseeno ni mogel pomagati Ljubljančanom, ki so v 3. krogu evropskega klubskega prvenstva v skupini A v gosteh izgubili proti italijanskemu moštvu z 81:75. Še več točk kot Milič je dosegel Dušan Hauptman, 25.

Leta 1996 je bilo ugrabljeno letalo etiopskega letalskega prevoznika, ki je nato strmoglavilo v Indijski ocean, saj mu je v bližini Komorov zmanjkalo goriva. Umrlo je 127 ljudi.

Leta 1998 se je takrat 37-letni zvezdnik košarkarske ekipe Chicago Bulls Dennis Rodman ločil od igralke Carmen Electra. Zakon je trajal le devet dni. Rodman je povedal, da je bil med poroko preveč pijan, da bi se zavedal, kaj počenja.

Leta 1999 je predsednik Združenih držav Amerike Bill Clinton obiskal Kosovo, kjer se je pri Uroševcu srečal z ameriškimi vojaki in se pogovarjal s predstavniki Srbov in kosovskih Albancev o rešitvi krize na tem območju.

Leta 2001 sta Alenka Bikar (Olimpija) in Igor Primc (Krka) v Čateških toplicah prejela priznanje za najboljša slovenska atleta leta 2001.

Leta 2002 je umrl čilski slikar Roberto Matta.

Leta 2003 je gruzijski predsednik Eduard Ševarnadze po večtedenskih protestih odstopil.

Leta 2004 je Alex Ferguson praznoval okrogli jubilej, saj je na klopi Manchester Uniteda vodil že 1000. tekmo. Tekmec je bil Lyon.

Leta 2006 je v starosti 76 let za posledicami raka umrl francoski igralec Philippe Noiret, ki je med drugim nastopil v filmu Kino Paradiž.

Leta 2008 sta olimpijski naslov in svetovni rekord v Pekingu Jelena Isinbajeva ter Usain Bolt nadgradila z ugledno nagrado Mednarodne atletske zveze. V Monte Carlu so na tradicionalni slovesnosti ob koncu sezone Rusinjo in Jamajčana pričakovano razglasili za najboljša atleta leta 2008.

